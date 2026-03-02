Ngoại lệ chưa từng thấy ở vở kịch hot nhất Việt Nam lúc này

Đảo Hoa Hậu đang là vở kịch giữ độ hot nhất Việt Nam thời điểm hiện tại khi liên tục trở thành đề tài được bàn tán dày đặc trên mạng xã hội. Việc có cả ngàn người xếp hàng online trước giờ mở bán vé như những concert hoành tráng đã biến vở hài kịch này trở thành một trong những hiện tượng sân khấu hiếm hoi khiến khán giả Việt Nam xôn xao.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt của vở diễn chính là phần thời trang được đầu tư công phu, thậm chí có thể sánh ngang với một cuộc thi sắc đẹp thực thụ. Mỗi đêm diễn, dàn cast gồm BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Mai Bảo Vinh, Huỳnh Nhựt, Dương Quốc Mỹ, Giỏi Lee, Trần Nhã Uyên… xuất hiện trong những bộ trang phục khác nhau, không trùng lặp, tạo nên một bữa tiệc thị giác rực rỡ.

Một đoạn cut phần catwalk của Đảo Hoa Hậu (Nguồn Tee Talents).

Đạo diễn của tác phẩm này - Bé 7 từng chia sẻ rằng trang phục ban đầu được các diễn viên tận dụng mối quan hệ với các nhà thiết kế để mượn. Dần dần, số lượng thương hiệu và tên tuổi tham gia tăng lên đến mức danh sách nhà thiết kế được nhắc đến nhiều không kém dàn diễn viên. Điều đó là minh chứng cho thấy mỗi đêm diễn có quy mô đầu tư tương tự một một fashion show thu nhỏ, nơi màu sắc, phom dáng và tinh thần trình diễn trở thành một phần không thể tách rời khỏi nội dung gây cười.

BB Trần trong một thiết kế của NTK Brian Võ.

Ngọc Phước và mẫu váy dạ hội bởi NTK Thượng Gia Kỳ.

Nhà thiết kế Đỗ Long vừa qua đã tiếp tục đẩy hiệu ứng của vở diễn này lên một nấc thang mới khi tung trọn bộ ảnh thời trang dành riêng cho dàn cast Đảo Hoa Hậu. Concept của bộ ảnh được xây dựng như một sân khấu thị giác giàu tính trình diễn. Dàn diễn viên khoác lên các thiết kế tinh xảo của thương hiệu DO LONG với kỹ thuật đính kết thủ công, sequin, lông vũ và cấu trúc phom dáng cầu kỳ. Từng khung hình gợi cảm giác quyền lực, rực rỡ, đậm tinh thần giải trí, phản ánh tinh thần đấu trường nhan sắc của vở diễn.

Bộ ảnh Đảo Hoa Hậu kết hợp cùng thương hiệu DO LONG.

Có thể nói Đảo Hoa Hậu là trường hợp gần như vô tiền khoáng hậu. Bởi trước đây thời trang, điện ảnh và âm nhạc vốn là những cặp bài trùng, nơi các tạp chí và nhà thiết kế dành sự chú ý và nỗ lực đầu tư cho những bộ ảnh editorial hoành tráng, thì giờ đây một vở kịch sân khấu như Đảo Hoa Hậu cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những dự án thời trang cao cấp, giúp nâng tầm giá trị thẩm mỹ của sân khấu kịch nói. Trước Đỗ Long, dàn cast cũng thực hiện một photoshoot cùng các thiết kế theo concept all-black của NTK Lê Thanh Hoà và nhiếp ảnh gia Milor Trần.

Đảo Hoa Hậu và trang phục từ NTK Lê Thanh Hoà.

Trọn bộ ảnh của Đảo Hoa Hậu và Đỗ Long:

BB Trần

Bé 7

Ngọc Phước

Huỳnh Nhựt

Hải Triều

Giỏi Lee

Mai Bảo Vinh

Dương Quốc Mỹ

Trần Nhã Uyên

