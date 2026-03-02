4 xu hướng thời trang công sở giúp style đi làm của chị em lên tầm cao mới

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong tư duy thời trang công sở. Phụ nữ hiện đại không còn chấp nhận những bộ trang phục chỉ mang tính "đúng chuẩn" mà thiếu đi sự thoải mái và cá tính. Thay vào đó, họ tìm kiếm những thiết kế có thể đồng hành suốt một ngày dài: từ cuộc họp buổi sáng, gặp gỡ đối tác buổi chiều cho đến những cuộc hẹn sau giờ làm. Tối giản, tinh tế nhưng linh hoạt chính là tinh thần chủ đạo. Và dưới đây là 4 xu hướng nổi bật hứa hẹn sẽ chiếm lĩnh tủ đồ công sở năm 2026.

Áo blazer dáng suông

Blazer luôn là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, nhưng năm 2026, kiểu dáng suông và hơi oversized mới là lựa chọn được yêu thích. Thiết kế này mang đến cảm giác thoải mái hơn so với blazer ôm truyền thống, đồng thời tạo nên vẻ ngoài hiện đại và phóng khoáng.

Phần vai được xử lý mềm mại, không quá độn cứng, chiều dài áo thường qua hông nhẹ để tạo hiệu ứng thanh thoát. Các gam màu trung tính như be, xám, nâu nhạt hay xanh navy tiếp tục chiếm ưu thế vì tính ứng dụng cao. Blazer dáng suông dễ dàng phối cùng quần âu, chân váy suông hoặc thậm chí là quần trắng để tạo nên tổng thể hài hòa.

Điểm cộng lớn nhất của xu hướng này là tính linh hoạt. Bạn có thể mặc blazer cùng áo thun trơn để tạo vẻ ngoài trẻ trung, hoặc phối với sơ mi lụa cho những dịp trang trọng hơn. Dù theo phong cách tối giản hay thanh lịch cổ điển, blazer dáng suông vẫn luôn giữ được sự cân bằng giữa cá tính và chuyên nghiệp.

Áo blouse màu pastel

Nếu bảng màu công sở từng bị "đóng khung" trong trắng, đen và xanh đậm, thì 2026 mở ra không gian nhẹ nhàng hơn với những gam pastel dịu mắt. Hồng phấn, xanh mint, tím lilac hay vàng bơ xuất hiện ngày càng nhiều, mang lại cảm giác tươi mới nhưng vẫn đủ tinh tế cho môi trường làm việc.

Blouse pastel thường được thiết kế với chất liệu mềm mại như lụa, satin hoặc voan cao cấp. Phom áo không quá cầu kỳ, tập trung vào chi tiết tinh tế như cổ nơ nhỏ, tay phồng nhẹ hoặc hàng nút ẩn. Chính sự tiết chế này giúp tổng thể giữ được nét thanh lịch cần có.

Khi kết hợp cùng quần âu tối màu hoặc chân váy suông trung tính, blouse pastel trở thành điểm nhấn vừa đủ để bộ trang phục không bị đơn điệu. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn làm mới hình ảnh công sở của mình mà vẫn đảm bảo sự an toàn và chuyên nghiệp.

Chân váy suông

Bên cạnh blazer, chân váy suông là một trong những thiết kế tiêu biểu cho xu hướng tối giản năm 2026. Không ôm sát như chân váy bút chì, kiểu dáng suông mang lại cảm giác thoải mái hơn khi di chuyển, đồng thời tạo đường nét thanh thoát cho vóc dáng.

Độ dài phổ biến thường qua gối hoặc midi, phù hợp với môi trường công sở truyền thống lẫn hiện đại. Thiết kế ít chi tiết, tập trung vào đường cắt thẳng và chất liệu đứng phom. Những gam màu cơ bản như đen, xám, kem và nâu nhạt được ưa chuộng nhờ khả năng phối đồ linh hoạt.

Chân váy suông có thể kết hợp với blouse pastel để tăng vẻ nữ tính, hoặc đi cùng blazer dáng suông cho một set đồ đồng bộ. Khi thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc loafers da, bạn đã có ngay diện mạo thanh lịch mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Quần trắng

Quần trắng được xem là lựa chọn mới của sự tinh tế trong thời trang công sở 2026. Nếu trước đây nhiều người e ngại vì sợ khó phối hoặc kém trang trọng, thì nay quần trắng lại trở thành biểu tượng của phong cách hiện đại và tự tin.

Kiểu dáng phổ biến nhất là quần âu ống suông hoặc ống rộng nhẹ, cạp cao để tôn dáng và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Chất liệu dày dặn, đứng phom giúp trang phục giữ được sự chỉn chu cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sắc trắng có khả năng làm sáng tổng thể outfit một cách tinh tế. Khi phối cùng blazer trung tính, bạn sẽ có một bộ trang phục thanh lịch và trang nhã. Nếu kết hợp với blouse pastel, diện mạo trở nên nhẹ nhàng và đầy cảm hứng hơn. Quần trắng vì thế không chỉ là một xu hướng, mà còn là lựa chọn thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại và tinh tế của phụ nữ công sở năm 2026.

