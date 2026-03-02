5 cách mặc đồ công sở giúp chị em "hack" vài centimet chiều cao, dáng cũng thon thả hơn

Mặc đẹp khi đi làm không chỉ là câu chuyện chỉn chu hay đúng dress code, mà còn là cách bạn khéo léo tôn lên vóc dáng của mình. Chỉ cần vài công thức đơn giản nhưng hiệu quả, bạn hoàn toàn có thể "ăn gian" chiều cao, tạo vòng eo rõ nét và khiến tổng thể thanh thoát hơn hẳn. Dưới đây là 5 công thức mặc đồ đi làm tôn dáng nhất mà bạn có thể áp dụng ngay từ ngày mai.

Áo nhấn eo và chân váy suông

Một trong những nguyên tắc cơ bản để mặc đẹp chính là tạo điểm nhấn ở vòng hai. Những thiết kế áo có chi tiết thắt eo, peplum nhẹ hoặc chiết eo vừa vặn giúp định hình rõ đường cong cơ thể, đặc biệt phù hợp với môi trường công sở.

Khi kết hợp cùng chân váy suông dáng đứng, tổng thể sẽ trở nên gọn gàng và chuyên nghiệp hơn. Phom váy suông giúp "giấu nhẹm" khuyết điểm phần hông và đùi, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể theo chiều dọc. Nếu muốn tăng thêm hiệu ứng thon gọn, bạn nên ưu tiên chân váy cạp cao, một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ "đắt giá" trong việc hack dáng.

Chân váy midi và giày mũi nhọn

Chân váy midi luôn là trợ thủ đắc lực của phụ nữ công sở. Độ dài qua gối mang lại sự trang nhã, trong khi độ xòe nhẹ hoặc dáng suông mềm giúp bước đi uyển chuyển hơn. Tuy nhiên, để diện chân váy midi mà không bị "dìm" chiều cao, bạn cần một "bảo bối" là giày mũi nhọn.

Thiết kế mũi nhọn tạo cảm giác bàn chân dài hơn, từ đó giúp tổng thể trông cao ráo và thanh thoát. Dù là giày cao gót hay kitten heels, chỉ cần phần mũi được làm gọn và nhọn, hiệu ứng tôn dáng đã tăng lên đáng kể. Khi phối đồ, bạn có thể chọn áo sơ mi, áo blouse tay bồng nhẹ hoặc áo ôm đơn giản sơ vin gọn gàng.

Quần ly giữa và áo nhấn eo

Quần ly giữa là item đơn giản nhưng nhiều công dụng. Đường ly tạo hiệu ứng thị giác theo chiều dọc, khiến đôi chân trông thon và dài hơn. Đặc biệt, những mẫu quần ống đứng hoặc ống suông nhẹ có ly giữa rất phù hợp với môi trường công sở hiện đại.

Khi kết hợp với áo nhấn eo, bạn sẽ tạo được tỷ lệ cơ thể lý tưởng hơn. Phần eo được định hình rõ ràng giúp cơ thể không bị "nuốt dáng" trong những bộ đồ rộng. Đây là công thức đặc biệt phù hợp với những ai có dáng người hình chữ nhật, chưa rõ đường cong.

Hãy ưu tiên quần cạp cao để phần thân dưới được kéo dài tối đa. Nếu đi cùng giày cao gót vừa phải, bạn sẽ có ngay diện mạo chỉn chu, chuyên nghiệp mà vẫn cực kỳ tôn dáng.

Sơ vin set áo và quần dài

Sơ vin tưởng chừng đơn giản nhưng lại là bí quyết quan trọng giúp bộ trang phục gọn gàng và "ăn gian" chiều cao. Khi bạn sơ vin áo vào quần dài cạp cao, phần chân sẽ được kéo dài rõ rệt, đồng thời vòng eo cũng trông nhỏ hơn.

Công thức này đặc biệt phù hợp với quần ống suông, quần ống đứng hoặc quần âu cơ bản. Chỉ cần một chiếc áo sơ mi, áo thun trơn hoặc blouse tối giản, bạn đã có ngay set đồ vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Váy nhấn eo

Không cần phối quá nhiều, một chiếc váy nhấn eo đã đủ để bạn có diện mạo công sở hoàn hảo. Những thiết kế có chiết eo, đai thắt hoặc phom chữ A nhẹ luôn giúp cơ thể trông cân đối hơn.

Váy nhấn eo đặc biệt lý tưởng cho những ngày bạn muốn mặc đẹp nhanh mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Phần thân trên và thân dưới được thiết kế liền mạch giúp tổng thể hài hòa, trong khi chi tiết eo tạo điểm nhấn nữ tính và thanh lịch.

Để tăng hiệu ứng tôn dáng, bạn nên chọn váy có chiều dài ngang gối hoặc qua gối một chút. Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh, bạn sẽ có vẻ ngoài vừa chuyên nghiệp vừa mềm mại, đúng tinh thần thời trang công sở hiện đại.

Ảnh: Instagram