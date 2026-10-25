Vì sao Hwasa có vòng eo bé xíu dù vẫn ăn tinh bột?

Bí quyết giữ dáng của Hwasa không nằm ở việc nhịn ăn khắc nghiệt mà đến từ những thói quen đơn giản hơn nhiều.

Sau khi hoàn thành chặng diễn tại Los Angeles trong khuôn khổ world tour, Hwasa tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ với loạt hình ảnh khoe vóc dáng khiến người hâm mộ chú ý. Nữ ca sĩ lựa chọn bikini xanh lá và áo ba lỗ trắng, phô diễn vòng eo thon gọn cùng vòng bụng phẳng lì. Diện mạo ngày càng mảnh mai của Hwasa nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt khi cô từng chia sẻ về quá trình kiểm soát cân nặng để phù hợp với hình ảnh âm nhạc mới.

Giọng ca Maria vẫn thu hút ánh nhìn nhờ vóc dáng săn chắc, vòng eo nhỏ và phần bụng gần như không có mỡ thừa lộ rõ qua những bộ đồ mát mẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành quả giảm cân của nữ thần tượng, để lại những bình luận như: "Sao có thể không có chút mỡ bụng nào vậy?", "Ghen tị với chiếc bụng phẳng lì quá" hay "Có vẻ chế độ giảm cân thực sự phát huy tác dụng".

Theo những chia sẻ trước đây, từ nửa cuối năm ngoái, Hwasa đã bắt đầu điều chỉnh cân nặng để xây dựng diện mạo thanh thoát, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với tinh thần của sản phẩm âm nhạc mới. Thay vì chỉ tập trung ăn ít, nữ ca sĩ chú trọng lựa chọn thực phẩm và kết hợp vận động để kiểm soát vóc dáng.

Ưu tiên ức gà, trứng, thịt bò và tôm để giữ dáng mà không mất cơ

Hwasa từng tiết lộ thực đơn giảm cân của mình có nhiều thay đổi so với thói quen ăn uống trước đây. Thay vì thường xuyên thưởng thức bibimbap – món cơm trộn quen thuộc của Hàn Quốc – cô chuyển sang những lựa chọn như ức gà nấu sous-vide, trứng luộc, salad kết hợp thịt bò phần thăn vai và tôm.

Điểm đáng chú ý trong chế độ ăn này là sự hiện diện của nhiều thực phẩm giàu protein. Ức gà và tôm cung cấp lượng đạm dồi dào nhưng tương đối ít chất béo, trong khi trứng bổ sung protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Thịt bò cũng là nguồn cung cấp protein và sắt, hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân. Tuy nhiên, lượng chất béo và calo của thịt bò còn phụ thuộc vào phần thịt được lựa chọn cũng như cách chế biến.

Protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì cảm giác no, hạn chế tình trạng nhanh đói sau bữa ăn. Khi cơ thể giảm cân, việc cung cấp đủ protein cũng góp phần bảo vệ khối cơ, tránh tình trạng cân nặng giảm nhưng vóc dáng trở nên kém săn chắc. Đặc biệt, phương pháp sous-vide – làm chín thực phẩm từ từ ở nhiệt độ thấp – giúp ức gà giữ được độ mềm, hạn chế cảm giác khô và bở thường gặp khi chế biến theo cách thông thường.

Bên cạnh nguồn đạm, salad rau củ giúp tăng lượng chất xơ, bổ sung vitamin và khoáng chất, đồng thời tạo cảm giác no với mức năng lượng tương đối thấp. Sự kết hợp giữa protein và rau củ vì thế có thể giúp thực đơn giảm cân trở nên đa dạng, dễ duy trì hơn so với việc chỉ ăn một vài loại thực phẩm cố định.

Dù vậy, giảm cân không đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Cơm gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt và những nguồn carbohydrate phù hợp vẫn có thể cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày cũng như quá trình tập luyện. Điều quan trọng là cân đối khẩu phần, đảm bảo đủ dưỡng chất và điều chỉnh tổng lượng calo nạp vào thay vì kiêng khem cực đoan.

Chạy bộ khi bụng đói có thực sự giúp vòng eo nhỏ hơn?

Ngoài kiểm soát thực đơn, Hwasa còn kết hợp chạy bộ vào buổi sáng khi bụng đói để tăng cường vận động. Đây là hình thức tập cardio được nhiều người quan tâm khi muốn cải thiện tỷ lệ mỡ cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy tập cardio trong trạng thái nhịn ăn qua đêm có thể làm tăng lượng chất béo được sử dụng làm năng lượng ngay trong buổi tập so với khi đã ăn trước đó. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chạy bộ lúc đói chắc chắn giúp giảm mỡ nhiều hơn về lâu dài. Hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng tiêu hao, lượng calo nạp vào và khả năng duy trì thói quen vận động.

Bản thân chạy bộ là hình thức tập luyện aerobic có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Một phân tích tổng hợp 116 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với 6.880 người trưởng thành cho thấy thời lượng tập aerobic càng tăng thì cân nặng, vòng eo và tỷ lệ mỡ cơ thể càng có xu hướng giảm. Đặc biệt, tập aerobic ở cường độ trung bình trở lên với thời lượng từ 150 phút mỗi tuần có thể mang lại những cải thiện đáng kể về vòng eo và lượng mỡ trong cơ thể.

Khi kết hợp chế độ ăn hợp lý với việc chạy bộ đều đặn, cơ thể có thể giảm lượng mỡ tích tụ trên toàn thân, bao gồm cả vùng bụng. Dẫu vậy, không có phương pháp nào giúp loại bỏ mỡ riêng ở bụng chỉ bằng một loại thực phẩm hay bài tập nhất định.

Với những người muốn thử chạy bộ trước bữa sáng, việc lựa chọn cường độ phù hợp và chú ý đến phản ứng của cơ thể cũng rất quan trọng. Người dễ chóng mặt, mệt lả hoặc có vấn đề sức khỏe liên quan nên cân nhắc ăn nhẹ trước khi tập. Cuối cùng, bí quyết để duy trì vóc dáng như Hwasa không nằm ở một mẹo giảm cân cấp tốc, mà là sự kết hợp giữa chế độ ăn đủ chất, vận động thường xuyên và thói quen sinh hoạt có thể duy trì lâu dài.