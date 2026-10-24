Trai xinh gái đẹp đổ bộ concert BIGBANG Hà Nội: Chưa vào sân đã có đại tiệc outfit, đúng là "like idol like fan"

Hội V.I.P đổ bộ Mỹ Đình với loạt outfit cá tính, chưa gặp BIGBANG đã khiến khu vực check-in hot hơn bao giờ hết.

Sân khấu còn chưa sáng đèn, khu vực bên ngoài Mỹ Đình đã rộn ràng một “sàn diễn” của riêng hội V.I.P. Corset, denim, ren, phụ kiện ánh kim được phối đủ cách, tóc tết cầu kỳ và makeup đính đá cũng đồng loạt lên sóng. Đi gặp BIGBANG sau bao năm mong chờ, người hâm mộ mang theo cả lightstick lẫn những outfit được chăm chút, sẵn sàng có ảnh đẹp trước khi hết mình cùng các sân khấu âm nhạc của idol.

Bên ngoài SVĐ Mỹ Đình đã rộn ràng trước giờ lên nhạc 3 tiếng.

Đêm 24/10 mở màn cho hai đêm concert liên tiếp của BIGBANG tại Hà Nội, dự kiến bắt đầu lúc 19h30 với sự xuất hiện của G-Dragon, Taeyang và Daesung. Trong lúc chờ vào sân, những màn tạo dáng cùng banner, khoe phụ kiện và check-in của cộng đồng fan đã đẩy không khí ngoài SVĐ quốc gia nóng lên từng chút. Ngắm một vòng mới thấy, hội fan cũng có gu chẳng hề kém cạnh idol!

Một bạn fan nữ ghi điểm với set xám có áo hai dây dáng corset, vừa gọn gàng vừa ngọt ngào. Tóc tết búi đan ruy băng trắng cùng hàng trái tim nhỏ dưới mắt khiến diện mạo càng thêm xinh xắn.

Cá tính hơn là bản phối áo ba lỗ đen, jeans bạc màu và lớp vải ren bất đối xứng buông quanh hông. Tóc tết gọn cùng makeup mắt lấp lánh giúp những món đồ quen thuộc có thêm tinh thần lễ hội.

Một bạn nữ khác phối corset kem cùng lớp váy caro nâu hồng trên nền váy be, mang đến nét Y2K pha chút điệu đà. Vòng cổ xếp lớp, khuyên tai dài và khăn bandana buộc túi khiến bộ đồ có điểm nhấn ở mọi góc chụp.

Hội fan nam cũng lên đồ rất “cháy” với áo sát nách, quần đen rộng và mũ beanie. Những bím tóc đen chuyển vàng rực cùng dây xích ngang hông, nhẫn và vòng tay bản lớn tạo nên diện mạo đậm chất hip-hop.

Hai bạn trẻ chọn tông trắng và denim để có khung hình chung ăn ý.

Một màn check-in đáng yêu khác mang hẳn cảm hứng “cô dâu” đến concert với trang phục trắng phối ren, chân váy xếp tầng và khăn voan cài tóc. Những bím tóc nhỏ đan ruy băng càng khiến tổng thể thêm tinh nghịch khi bạn giơ cao lightstick vương miện.

Chỉ một chiếc mũ lông bản lớn cũng đủ khiến set áo đen hở vai trở nên nổi bật. Túi nâu nhỏ đeo chéo và khăn họa tiết ngang hông bổ sung nét phóng khoáng, tạo tổng thể đầy cá tính.

Trong khi đó, chiếc nón lá sơn đen với dòng chữ “BIG BANG” và “20TH ANNIVERSARY” lại là món phụ kiện khó đụng hàng. Phối cùng áo "boy phố" đại bàng đầy nổi bật.

Một bạn gây chú ý với mái tóc vàng rực, kính gọng đỏ và găng tay dài sọc hồng đen. Sơ mi kẻ phối lớp cùng áo xanh nhạt, thắt lưng đỏ và quần họa tiết rằn ri tạo nên màn lên đồ nhiều màu sắc, tinh nghịch hết nấc.

Áo len sọc xanh đen với những khoảng rách có chủ ý mang đến nét bụi bặm, được phối lệch vai và nhấn bằng thắt lưng đỏ. Tóc tết búi cài vương miện nhỏ, hoa cúc cùng lớp nhũ dưới mắt lại thêm chút ngọt ngào, khiến tổng thể vừa cool vừa xinh.

Giữa những outfit phóng khoáng, một bạn nam "cosplay" một trong những tạo hình từng viral của G-Dragon với suit đen hai hàng khuy, sơ mi trắng và cà vạt xanh đầy lịch lãm. Mũ cói rộng vành cùng ghim hoa cúc trên ve áo khiến diện mạo có thêm nét ngẫu hứng, đúng tinh thần đi concert vẫn phải có gu.

Một bạn nữ diện nguyên cây đen với áo cut-out ở cổ, chân váy ngắn xếp ly và thắt lưng khoen kim loại. Makeup má hồng đính đá, tóc buộc nửa cùng chiếc charm đỏ trên túi giúp bộ đồ sắc sảo có thêm điểm nhấn đáng yêu.

Hút mắt không kém là bạn nam diện áo khoác đỏ đính đầy huy hiệu, phối ngoài áo lưới trắng và quần đỏ sẫm. Tóc highlight đỏ, kính đen cùng charm micro ở thắt lưng khiến diện mạo mang đậm tinh thần rock, nhìn góc nào cũng có chi tiết thú vị.

Couple trẻ chọn tông đen nhưng mỗi người một cách thể hiện: bạn nữ diện đồ ôm dáng cut-out ở eo cùng boots đế dày buộc dây, bạn nam phối áo polo họa tiết với phần cổ lông nổi bật và jeans rộng. Đứng cạnh nhau, cả hai có ngay khung hình vừa ăn ý vừa cá tính.

Một bạn mang sắc đỏ rượu nổi bật đến khu vực check-in với áo ren, chân váy bồng nhiều tầng và găng tay đồng điệu. Nơ tóc, choker, thắt lưng trái tim cùng tất ren đen hoàn thiện diện mạo cầu kỳ như một nàng búp bê gothic.

Bạn nữ khác lên đồ cực cuốn với áo crop top đen xuyên thấu nhún ngực, chân váy xếp ly và thắt lưng khoen kim loại. Tóc highlight xanh, vòng cổ mặt hoa cùng họa tiết BIGBANG ngay eo khiến bản phối all-black thêm cá tính, giơ lightstick tạo dáng là có ngay ảnh chất.

Một nhóm bạn chọn sắc đen làm chủ đạo nhưng vẫn có đủ biến tấu, từ áo len rộng phối khăn trùm đầu họa tiết đến áo hai dây ren và hoodie sát nách viền khoen kim loại. Kính dáng nhỏ, dây chuyền và túi đeo khiến khung hình chung trông như một buổi chụp street style.

Hội bạn nữ khác lại mang đến màn tạo dáng đầy năng lượng với corset, váy caro, bandana và boots cao cổ. Nổi bật ở giữa là chiếc vương miện vàng phối cùng váy đen dáng phồng, trong khi các bản phối trắng và áo phông cùng jeans rộng giúp cả nhóm mỗi người một vẻ, lên hình vẫn cực kỳ ăn ý.

Mỗi người một phong cách, nhưng ai cũng mang đến năng lượng háo hức của buổi hẹn với thần tượng. Trước khi hòa vào biển lightstick, hội V.I.P đã kịp lưu lại một dấu ấn riêng bằng những bộ đồ thật có gu - để sau concert, ngoài dư âm âm nhạc còn có cả album ảnh xinh mang về.