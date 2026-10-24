Hình ảnh đang gây xôn xao của Jeon Ji Hyun

Jeon Ji Hyun đã lấy lại phong độ sau những tranh cãi về nhan sắc lão hóa tại Paris Fashion Week.

Khác hẳn với những hình ảnh cận mặt gây tranh cãi về nhan sắc có phần suy giảm, gương mặt hốc hác dưới ống kính truyền thông quốc tế tại Tuần lễ Thời trang Paris trước đó, Jeon Ji Hyun đã có màn tái xuất không thể ấn tượng hơn khi hoàn toàn lấy lại phong độ đỉnh cao. Xuất hiện tại sự kiện mới đây của thương hiệu thể thao andar, "mợ chảnh" lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn nhờ diện mạo vô cùng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng cùng một vóc dáng xuất sắc ở độ tuổi 44.

Gương mặt có phần hốc hác, lão hóa cùa Jeon Ji Hyun tại show diễn Saint Laurent SS27 nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH xứ Hàn.

Nhan sắc rạng rỡ của Jeon Ji Hyun qua ống kính cam thường. (Nguồn: eyesmag)

Minh tinh đình đám xứ Hàn chọn cho mình một bộ trang phục thể thao mang sắc đen chủ đạo, kết hợp hài hòa giữa nét năng động và vẻ thời thượng cá tính. Thiết kế gồm áo tập cúp ngực phối cùng áo khoác dáng ôm cắt ngắn, kết hợp cùng chiếc quần legging cạp trễ khéo léo để lộ vòng eo con kiến cùng cơ bụng săn chắc, nổi múi 11 cực kỳ rõ nét. Nữ diễn viên tiếp tục khiến người xem phải trầm ồ trước tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với đôi chân dài miên man, khung xương chuẩn cùng vòng eo nhỏ xíu.

Vòng eo "con kiến" cùng cơ bụng rõ nét, cực săn chắc của Jeon Ji Hyun khiến ai nhìn cũng phải choáng ngợp.

Bên cạnh đó, mỹ nhân sinh năm 1981 cũng tạo thiện cảm với người nhìn nhờ visual tươi trẻ, tràn đầy năng lượng. Cô makeup nhẹ nhàng, tóc ép thẳng đơn giản tung bay trong gió hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính. Dù không thể tránh khỏi những dấu hiệu lão hóa tự nhiên theo thời gian ở vùng quanh mắt hay khóe miệng nhưng gương mặt của minh tinh xứ Hàn đã có phần đầy đặn và rạng rỡ hơn hẳn. Làn da mịn màng, ít khuyết điểm cùng thần thái sang chảnh tự tin đã giúp cô ghi điểm, đập tan mọi lời chê bai trước đó.

Trạng thái nhan sắc rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của Jeon Ji Hyun.

Ở độ tuổi U45 và đã qua hai lần sinh nở, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng cơ bụng nổi múi rõ nét của Jeon Ji Hyun không phải tự nhiên mà có, mà là thành quả của một lối sống kỷ luật thép. "Mợ chảnh" từng chia sẻ trong các buổi phỏng vấn rằng việc vận động đối với cô đã trở thành thói quen hiển nhiên "như hít thở mỗi ngày". Để tối ưu hóa khả năng đốt cháy mỡ thừa và xây dựng vùng cơ bụng săn chắc, nữ diễn viên duy trì thói quen thức dậy từ 6 giờ sáng mỗi ngày để thực hiện các bài tập cardio như chạy bộ hoặc boxing ngay khi chưa ăn sáng (Fasted Cardio). Phương pháp này giúp cơ thể ép mình sử dụng mỡ thừa tích tụ làm nguồn năng lượng chính. Bên cạnh đó, cô còn tích cực thay đổi các môn thể thao từ kickboxing, đạp xe đến bơi lội để tránh cho cơ thể rơi vào trạng thái "chai cơ", đồng thời duy trì lịch tập Pilates đều đặn 3 buổi một tuần nhằm siết chặt vùng cơ trung tâm (core) và kéo dãn vóc dáng dẻo dai.

Cơ bụng săn chắc đáng nể của Jeon Ji Hyun nhiều lần gây sốt cộng đồng mạng.

Không chạy theo những chế độ ăn kiêng hà khắc để giữ dáng, Jeon Ji Hyun vẫn duy trì thói quen ăn đủ ba bữa mỗi ngày nhằm đảm bảo sức khỏe và thể trạng ổn định. Bí quyết nằm ở việc lựa chọn thực phẩm hợp lý, đặc biệt là ưu tiên các nguồn tinh bột giàu dinh dưỡng như gạo lứt và ngũ cốc nguyên hạt thay cho cơm trắng thông thường. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chú trọng xây dựng khẩu phần ăn cân đối giữa tinh bột, protein và chất béo tốt, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, vừa hỗ trợ duy trì vóc dáng thon gọn.

Đặc biệt, "mợ chảnh" còn áp dụng mẹo dùng tay không thuận khi ăn để tự làm chậm tốc độ dùng bữa, giúp bộ não kịp thời nhận biết tín hiệu no và tránh việc nạp quá nhiều calo. Sự kiên trì, tính kỷ luật thép cùng thái độ nghiêm túc với bản thân suốt nhiều thập kỷ qua chính là "vũ khí" giúp Jeon Ji Hyun giữ vững vị thế tượng đài nhan sắc vượt thời gian của làng giải trí Hàn Quốc.

Vóc dáng mảnh mai, quyến rũ ở độ tuổi 44 của minh tinh xứ Hàn trên tạp chí Vogue Korea.

Ảnh: Getty Images, Instagram.