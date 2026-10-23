Quên Thượng Chi Đào đi vì Tôn Thiên hôm nay quá chiến!

Tôn Thiên lại có 1 tạo hình lạ và ấn tượng tại Vogue Forces of Fashion 2026.

Thảm đỏ Vogue Forces of Fashion 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn ngôi sao hàng đầu Cbiz, nơi mỗi lần xuất hiện đều là dịp để các mỹ nhân phô diễn phong cách và sức hút riêng. Giữa những bộ đầm dạ hội cầu kỳ cùng loạt tạo hình lộng lẫy, Tôn Thiên lại chọn một hướng đi khác biệt. Không cần váy áo Haute Couture đính kết công phu hay phom dáng hoành tráng, nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn với set đồ all black mang tinh thần menswear, kết hợp bodysuit ren xuyên thấu đầy táo bạo. Sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng, thanh lịch và những khoảng hở gợi cảm giúp người đẹp tạo nên một trong những tạo hình đáng chú ý tại sự kiện.

Tạo hình của Tôn Thiên tại thảm đỏ Vogue Thịnh Điển.

Điểm thú vị trong lựa chọn lần này nằm ở cách Tôn Thiên tiết chế màu sắc nhưng vẫn tạo được hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Bộ trang phục phủ sắc đen từ đầu đến chân, không dựa vào những gam màu nổi bật để gây chú ý mà tập trung hoàn toàn vào phom dáng, chất liệu và tỷ lệ cơ thể. Đây cũng là kiểu ăn mặc đòi hỏi người diện phải có thần thái cùng lợi thế hình thể đủ nổi bật, bởi càng ít chi tiết cầu kỳ, vóc dáng và cách phối đồ càng dễ trở thành tâm điểm.

Trong loạt hình ảnh tại thảm đỏ, mỹ nhân sinh năm 1997 khoác bên ngoài chiếc blazer đen phom rộng, phần vai đứng dáng cùng tay áo được xắn hờ, tạo cảm giác phóng khoáng và có phần bất cần. Thiết kế mang tinh thần menswear giúp tổng thể trở nên mạnh mẽ, đối lập thú vị với lớp bodysuit bên trong. Chi tiết gây chú ý nhất chính là phần áo ren đen xuyên thấu, với những họa tiết hoa thêu nổi chạy dọc thân, kết hợp đường viền ren mảnh ở ngực và phần eo được cắt khoét táo bạo. Lớp vải mỏng để lộ một phần body, vòng 1 lấp ló "đốt mắt" nhưng vẫn giữ được sự tinh tế nhờ những mảng ren đan xen, tạo nên vẻ gợi cảm có chủ đích thay vì phô trương.

Nữ diễn viên phối cùng quần âu đen cạp cao, ống rộng vừa phải, giúp kéo dài tỷ lệ đôi chân và duy trì sự liền mạch cho set đồ. Chiếc blazer dài phủ bên ngoài tạo độ tương phản với phần bodysuit ôm sát, vừa cân bằng những khoảng hở vừa khiến tổng thể thêm thời thượng. Các món phụ kiện ánh kim như vòng cổ đính đá, vòng tay bản lớn và đồng hồ được sử dụng vừa đủ để tạo điểm nhấn trên nền trang phục tối màu. Đặc biệt, chiếc kính râm bản lớn càng làm tăng vẻ lạnh lùng, giúp Tôn Thiên mang đến hình ảnh một quý cô hiện đại, có chút nổi loạn nhưng vẫn sang trọng.

Kiểu tóc búi cao được thực hiện theo hướng đánh rối nhẹ, với những lọn tóc con buông tự nhiên quanh khuôn mặt. Cách tạo kiểu này không quá trau chuốt, phù hợp với tinh thần phóng khoáng của bộ đồ, đồng thời làm nổi bật đường nét gương mặt và phần cổ thanh thoát. Lớp trang điểm tập trung vào làn da sáng, đôi môi hồng đất và đường mắt được nhấn nhẹ, giữ cho diện mạo không bị quá sắc sảo trước sự nổi bật của kính râm cùng bodysuit xuyên thấu.

Tổng thể mang đến cảm giác vừa cool ngầu, vừa quyến rũ, khác hẳn hình ảnh mỹ nhân thường gắn liền với những bộ váy thướt tha trên thảm đỏ.

Thực tế, đây không phải lần đầu Tôn Thiên lựa chọn những bộ trang phục thiên về sự tối giản thay vì váy dạ hội lộng lẫy khi tham dự sự kiện. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m72 cùng đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể thanh thoát, nữ diễn viên có lợi thế lớn khi diện quần âu, quần jeans hay ngay cả những thiết kế mang cảm hứng menswear. Những món đồ tưởng chừng cơ bản lại giúp cô phô diễn vóc dáng theo cách kín đáo mà hiệu quả, đặc biệt khi được kết hợp với phom dáng chuẩn và cách phối lớp hợp lý.

Điểm đáng chú ý là Tôn Thiên không nhất thiết phải dựa vào những đường xẻ cao hay chân váy ngắn để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Chỉ với quần cạp cao, áo ôm sát và một chiếc áocó độ dài phù hợp, nữ diễn viên vẫn tạo được tỷ lệ cơ thể cân đối, khiến tổng thể trông cao ráo và thanh mảnh. Dù không đi theo công thức công chúa quen thuộc, ngôi sao Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn gây ấn tượng với công chúng bằng hình ảnh cá tính, hiện đại và phóng khoáng.