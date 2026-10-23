Sau show diễn, những đôi cánh thiên thần của Victoria's Secret sẽ đi đâu về đâu?

Một điều thú vị khác là các chi tiết của cánh thiên thần không nhất thiết chỉ có một lần xuất hiện.

Trên sàn diễn Victoria's Secret, những đôi cánh lộng lẫy gần như đã trở thành biểu tượng không thể thiếu, biến mỗi bước catwalk thành khoảnh khắc thần tiên. Có đôi được phủ kín lông vũ, có thiết kế đính hoa cầu kỳ, cũng có những tác phẩm lấp lánh hàng chục nghìn viên pha lê. Nhưng sau khi ánh đèn sân khấu tắt, những món phụ kiện mất hàng trăm giờ chế tác ấy sẽ đi đâu? Chúng có được trao cho người mẫu, đem bán hay cất vào một nơi đặc biệt?

Đằng sau vẻ đẹp bay bổng của đôi cánh thiên thần là quá trình chế tác phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, thợ may và đội ngũ hậu trường. Tùy theo ý tưởng của từng mùa diễn, cánh có thể được tạo hình từ khung kim loại, lông vũ, vải, hoa giả, đá trang trí hoặc những chi tiết đính kết thủ công. Một số thiết kế còn có kích thước đồ sộ, khiến người mẫu phải luyện tập cách giữ thăng bằng và di chuyển sao cho vừa đẹp mắt, vừa an toàn. Điển hình là đôi cánh Alessandra Ambrosio trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show năm 2011. Thiết kế mang tên Passion Play Fan Wings nổi bật với sắc vàng đồng, phần nền được mạ vàng 23 carat và hơn 100.000 viên pha lê Swarovski. Theo ABC News, đôi cánh nặng khoảng 30 pound, tương đương 13,6 kg; Alessandra từng chia sẻ rằng sức nặng của chúng khiến cô gần như ngả người ra sau khi mới đeo.

Không khó hiểu khi những đôi cánh này được xem như các tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Chúng không đơn thuần hoàn thiện một bộ nội y mà còn góp phần tạo nên chủ đề, câu chuyện và dấu ấn thị giác cho toàn bộ show diễn. Vì vậy, việc xử lý chúng sau đêm trình diễn cũng không thể giống với cách người ta thanh lý một món phụ kiện thời trang thông thường.

Trái với suy nghĩ của một số khán giả, những đôi cánh xuất hiện trên sàn diễn không mặc nhiên trở thành tài sản cá nhân của người mẫu. Victoria's Secret cũng không có hoạt động bán cánh thiên thần như một dòng sản phẩm thương mại thông thường. Phần lớn thiết kế được giữ lại trong kho lưu trữ của thương hiệu tại New York, nơi những bộ trang phục và phụ kiện gắn với lịch sử các show diễn có thể được bảo quản và sử dụng cho những mục đích khác.

Một số đôi cánh từng được đưa ra trưng bày, giúp công chúng có cơ hội quan sát gần hơn những chi tiết vốn khó nhìn rõ khi chúng lướt qua sàn diễn. Khi đặt trong không gian triển lãm hoặc cửa hàng, các thiết kế thường được bố trí trên ma-nơ-canh, kết hợp ánh sáng và cách sắp đặt để làm nổi bật hình dáng, chất liệu cũng như kỹ thuật đính kết. Nhìn ở khoảng cách gần, người xem mới cảm nhận rõ hơn độ cầu kỳ của những chi tiết thủ công và công sức cần thiết để hoàn thiện một thiết kế chỉ xuất hiện trong vài phút trình diễn. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng mọi đôi cánh đều được trưng bày cố định hoặc có khu vực riêng như trong một bảo tàng. Việc xuất hiện ở đâu, trong thời gian bao lâu còn tùy thuộc vào kế hoạch lưu trữ, triển lãm và quảng bá của thương hiệu.

Sau show diễn, một số thiết kế có thể tiếp tục được sử dụng trong các hoạt động truyền thông, chụp ảnh thương mại hoặc sự kiện đặc biệt. Khi xuất hiện ngoài sàn catwalk, những đôi cánh vẫn giữ vai trò tạo điểm nhấn thị giác, giúp khán giả nhận diện ngay tinh thần đặc trưng của Victoria's Secret. Chúng cũng có thể được luân phiên đưa đến những không gian trưng bày phù hợp. Nhờ vậy, một thiết kế từng chỉ được nhìn thấy qua màn hình trong vài phút vẫn có cơ hội tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi mùa diễn kết thúc. Dẫu vậy, không phải đôi cánh nào cũng có lịch trình sử dụng giống nhau; những món đồ đặc biệt, dễ hư hỏng hoặc có cấu trúc phức tạp cần được cân nhắc kỹ trước khi di chuyển hay trưng bày.

Một điều thú vị khác là các chi tiết của cánh thiên thần không nhất thiết chỉ có một lần xuất hiện. Những đôi cánh thường chịu nhiều va chạm trong quá trình tổng duyệt và trình diễn; các bộ phận còn sử dụng được có thể được tháo ra, tận dụng hoặc biến đổi cho những thiết kế sau này. Việc tái sử dụng không đồng nghĩa với chuyện bê nguyên một đôi cánh cũ lên sàn diễn mới. Tùy vào tình trạng vật liệu và ý tưởng sáng tạo, đội ngũ thiết kế có thể giữ lại một số chi tiết, thay đổi cách trang trí hoặc điều chỉnh cấu trúc để phù hợp với trang phục và chủ đề khác. Chính quá trình biến đổi ấy khiến khán giả đôi khi khó nhận ra dấu vết của những thiết kế từng xuất hiện trong các mùa trước.

Sau cùng, hành trình của đôi cánh thiên thần không kết thúc khi người mẫu bước khỏi đường băng. Từ kho lưu trữ đến không gian trưng bày, từ chiến dịch quảng bá đến những lần tái chế tác, mỗi thiết kế có thể tiếp tục một vòng đời riêng. Và có lẽ, điều khiến chúng đặc biệt không chỉ là vẻ lộng lẫy dưới ánh đèn, mà còn nằm ở câu chuyện sáng tạo, kỹ thuật thủ công và cách một biểu tượng thời trang được gìn giữ qua thời gian.