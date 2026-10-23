Kim Tae Hee đứng trước bão bình luận độc hại chưa từng thấy: Ăn mặc tệ, mỡ thừa "tràn viền"?

Xuất hiện với tạo hình chỉn chu ở sự kiện trang sức, Kim Tae Hee bị chê bai thậm tệ vóc dáng và gu thẩm mỹ.

Chiều ngày 22/10, sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập thương hiệu trang sức cao cấp FRED tại Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) đã quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như Yoo Ji Tae, Ahn Eun Jin. Thế nhưng, mọi ống kính truyền thông đều đổ dồn vào nhân vật trung tâm của buổi tiệc: Kim Tae Hee. Trái với kỳ vọng về một màn xuất hiện bùng nổ xứng tầm quốc bảo, nữ diễn viên 46 tuổi lại bất ngờ vấp phải làn sóng miệt thị ngoại hình gay gắt từ chính netizen Hàn.

Ngoại hình của Kim Tae Hee trở thành đề tài nóng khi xuất hiện ở event kỷ niệm của FRED chiều tối 22/10 (Clip: Instagram).

Trước báo giới, Kim Tae Hee xuất hiện trong một mẫu đầm quây màu be pha trộn giữa chất liệu voan và chiffon nằm trong BST Thu Đông 26/27 của Georges Hobeika, có mức giá hơn 4.000 USD. Dù mang phom dáng corset siết eo định hình, bộ trang phục lại vô tình để lộ một vài khuyết điểm hình thể kém săn chắc của bà mẹ hai con trước ống kính truyền thông.

Ngay khi những hình ảnh tại sự kiện được đăng tải, hàng loạt bình luận độc hại bằng tiếng Hàn đã nhắm thẳng vào ngoại hình của Kim Tae Hee. Không ít khán giả để lại lời lẽ cay nghiệt chê bai cô vì để bắp tay to và mỡ lưng lộ rõ, thậm chí mỉa mai rằng chiếc váy bó sát "sắp bục ra đến nơi, may nhờ có áo corset níu lại", khuyên nữ diễn viên nên đi tập thể dục sớm.

Quốc bảo nhan sắc bị soi bắp tay to, nhiều mỡ thừa.

Vẻ ngọt ngào, cuốn hút của Kim Tae Hee ở event mới.

Kim Tae Hee bị nhắc nhở nên đi tập thể dục.

Chiếc váy phom corset liệu có thật sự "bục ra đến nơi" như bình luận của dân mạng xứ Hàn?

Tổ hợp tóc và makeup cũng bị "tế sống" khi cư dân mạng ví von kiểu tóc vào nếp của Kim Tae Hee thiếu độ phồng, trông như rong biển bẹp dính, đồng thời soi xét khuôn mặt cô có dấu hiệu sưng căng dường như đã lạm dụng tiêm thẩm mỹ.

Đội ngũ stylist của Kim Tae Hee cũng bị gán mác "antifan trọn đời" khi phối một chiếc váy cấu trúc phức tạp với bộ trang sức vốn đã quá đỗi xa hoa.

Song song với bão chỉ trích, vẫn có nhiều ý kiến mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên, khen ngợi sự rạng rỡ của cô: "Tae Hee vẫn mãi là Tae Hee xinh đẹp", "Có da có thịt lên trông trẻ hơn hẳn", "Mấy người đánh giá ngoại hình làm ơn tự soi gương trước đi. Người ta là mẹ đã hai con rồi. Đẻ hai đứa xong mọi người thử nhìn lại mình xem. Người ta vẫn rực rỡ thế kia cơ mà".

Hàng loạt bình luận công kích ngoại hình của Kim Tae Hee ở event mới.

Không thể phủ nhận sự đầu tư của Kim Tae Hee với tạo hình lần này khi quan sát vai trò của cô tại sự kiện. Nữ diễn viên là bóng hồng được FRED "chọn mặt gửi vàng" để trình diễn thiết kế đặc biệt nhất nhân dịp kỷ niệm 90 năm: Tuyệt tác vòng cổ mang tên Monsieur Fred Golden Light.

Tâm điểm của thiết kế là viên kim cương vàng Soleil d'Or (Mặt trời vàng) nặng tới 101,57 carat. Từng bặt vô âm tín suốt nhiều thập kỷ trước khi được Giám đốc nghệ thuật Valérie Samuel tìm lại vào năm 2021, viên đá quý giác cắt emerald này mang theo cả một di sản lịch sử của giới kim hoàn Pháp.

Lẽ ra, mang trên mình tuyệt tác độc bản ấy, Kim Tae Hee phải có một khoảnh khắc rực sáng kiêu hãnh, thay vì chìm trong những bình luận chế giễu.

Kim Tae Hee gần như giữ vị trí trung tâm của sự kiện khi đeo chiếc vòng cổ đặc biệt nhất BST kỷ niệm 90 năm thành lập FRED.

Sự khắt khe đến tàn nhẫn của công chúng hôm nay phần nào bắt nguồn từ chính cái bóng quá lớn của Kim Tae Hee trong quá khứ. Gương mặt tỷ lệ vàng thanh tú từng là bệ phóng đưa cô lên vị trí "tam đại nữ thần" Tae-Hye-Ji (Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jun Ji Hyun) lừng lẫy. Không chỉ sở hữu nhan sắc triệu người mê, Kim Tae Hee còn là một all-rounder đích thực với học vấn và gia thế không phải dạng vừa.

Cô nắm trong tay tấm bằng Cử nhân xuất sắc ngành Thiết kế thời trang của Đại học Quốc gia Seoul danh giá - nơi đòi hỏi điểm xét tuyển ngất ngưởng thuộc top 1 đến 1,5% toàn quốc. Thật trớ trêu khi một cựu sinh viên xuất sắc ngành thời trang nay lại phải hứng chịu bão chỉ trích về gu ăn mặc!

Kim Tae Hee tốt nghiệp Cử nhân ngành Thiết kế Thời trang - Đại học Quốc gia Seoul.

Nhớ lại thời hoàng kim, Kim Tae Hee được xưng tụng là nữ thần Đại học Quốc gia Seoul. Đến mức, một người bạn học cũ từng dở khóc dở cười kể lại giai thoại chạm mặt nữ diễn viên trong nhà vệ sinh: "Đang đứng soi gương tút tát lại nhan sắc, tôi bỗng thấy mặt mình trông biến dạng như... một con mực. Hóa ra Kim Tae Hee đang đứng ngay bên cạnh."

Hơn 20 năm sau ngày tốt nghiệp, những đoạn phóng sự thời sinh viên thỉnh thoảng lại viral trở lại, cho thấy một chuẩn mực khó ai xô đổ của nữ chính Chuyện Tình Harvard.

Gương mặt được nhận xét là có thể debut thành công ở mọi thời đại.

Mang trên mình một quá khứ hoàn hảo đến mức vô thực, dễ hiểu vì sao phong độ trồi sụt của Kim Tae Hee khi sắp đến tuổi 50 lại liên tục bị dư luận đưa lên bàn mổ xẻ.

Còn nhớ vào tháng 6 năm ngoái, trong chuyến công tác đến Đài Loan (Trung Quốc), cô từng bị soi gương mặt đơ cứng làm dấy lên tin đồn "dao kéo". Đứng trước nghi vấn, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận bản thân có sử dụng công nghệ laser và chia sẻ rằng từ sau tuổi 35, da đã bắt đầu mất độ đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn.

Tháng 6/2026, chủ đề lão hoá của Kim Tae Hee bắt đầu bùng lên vì gương mặt đơ cứng.

Chỉ 2 tháng sau đó, tại buổi công chiếu phim Butterfly ở New York (Mỹ), Getty Images lại tàn nhẫn bóc trần sự thật. Dưới ống kính sắc nét, làn da của mỹ nhân 45 tuổi để lộ nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt, rãnh cười hằn sâu và hốc mắt trũng - dấu hiệu của suy giảm collagen và mất mỡ dưới da. Việc Kim Tae Hee sụt cân thấy rõ và diện một chiếc mini dress màu đen tối giản vào thời điểm đó cũng khiến cô bị đánh giá là nhạt nhòa, lọt thỏm giữa dàn sao.

Tháng 8/2025, loạt ảnh gương mặt đầy nếp nhăn của Kim Tae Hee gây xôn xao.

Đối mặt với nhiều góp ý, mỹ nhân đình đám chia sẻ trong các bài phỏng vấn sau đó rằng cô đã học được cách chấp nhận quy luật thời gian, cho phép bản thân mình được lão hoá: "Tôi hiểu rằng có những điều không thể kiểm soát. Khi bạn già đi, bạn sẽ có ngày càng nhiều thứ bản thân không thích, nhưng tôi cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Tôi hy vọng rằng những nếp nhăn do cười nhiều sẽ được nhìn nhận một cách tích cực và đẹp đẽ".

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận công tâm, visual của Kim Tae Hee tại sự kiện FRED lần này đã thăng hạng hơn đáng kể so với năm ngoái. Nữ diễn viên đã tăng cân nhẹ, làn da cũng căng bóng, nếp nhăn mờ đi thấy rõ, và các đường nét dường như đã lấy lại được vẻ thanh tú của thời thanh xuân. Thế nhưng, khi gương mặt lấy lại phong độ, mũi dùi dư luận lại chuyển hướng sang vóc dáng và thời trang của cô.

Sau nhiều ồn ào từ năm ngoái, đây là lần trở lại với gương mặt ổn nhất của bà xã Bi Rain.

Hết lần này đến lần khác, quan điểm của công chúng luôn đi về hai nẻo: Một bộ phận hụt hẫng khi nhan sắc nữ thần năm nào bị thời gian bào mòn quá nhanh. Nhưng cũng có nhóm khán giả khâm phục Kim Tae Hee vì tư duy không bất chấp mọi giá để níu kéo tuổi xuân là một thái độ sống bản lĩnh. Trở thành "quốc bảo nhan sắc" đã khó, nhưng để đám đông chấp nhận việc một "quốc bảo" cũng biết già đi lại càng khó hơn.

Ảnh: Internet, Chụp màn hình