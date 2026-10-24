Đi săn áo khoác giao mùa: Kiểu nào là “chân ái” của bạn giữa các xu hướng Thu/Đông 2026

Chỉ với một chiếc áo khoác đúng xu hướng, bạn đã có thể làm mới diện mạo mùa Thu/Đông 2026 với những bản phối vừa bắt mắt, vừa thoải mái cho mọi hoạt động di chuyển, vận động thường ngày.

Trên các sàn diễn quốc tế lẫn đường phố thời trang toàn cầu, áo khoác tiếp tục "lên ngôi", khẳng định vị thế là điểm nhấn không thể thiếu cho trang phục mùa Thu/Đông 2026. Bên cạnh những thiết kế giữ ấm truyền thống, các kiểu áo khoác dáng ngắn với phom dáng linh hoạt, giàu tính ứng dụng ngày càng chiếm trọn cảm tình của hội mê mặc đẹp nhờ khả năng phối lớp (layering) đa dạng cùng outfit thường nhật. ‏

‏Từ chất liệu canvas thô mộc mang đậm phong cách Workwear phóng khoáng, cấu trúc cổ Funnel-neck thanh lịch cho đến những thiết kế Parka trẻ trung, các biểu tượng thời trang hàng đầu như Gigi Hadid, Harry Styles hay ‏ ‏Hailey Bieber‏ ‏ đang nhiệt tình "lăng xê" các phong cách này trên khắp nẻo đường New York và Paris.

‏Outfit của Gigi Hadid, Hailey Bieber và Harry Styles đang "khuynh đảo" thời trang đường phố mùa lạnh trên toàn cầu

Giao mùa này, hãy cùng giải mã các xu hướng đang "phủ sóng" sân chơi thời trang quốc tế để tìm ra chiếc áo khoác "chân ái" nâng tầm phong cách của bạn.‏

‏Phong cách workwear: Cú hích thời trang chưa từng "hạ nhiệt"‏

‏Nếu thường xuyên theo dõi sân chơi thời trang quốc tế, bạn sẽ nhận ra sự xuất hiện ngày càng dày đặc của những chiếc Barn jacket. Lấy cảm hứng từ trang phục lao động ngoài trời, mẫu áo từng gây sốt năm 2025 nay tiếp tục giữ nguyên sức hút nhờ vẻ đẹp thô mộc đặc trưng. Chi tiết túi hộp cá tính kết hợp cùng chất vải canvas bền bỉ không chỉ mang lại sự tiện dụng, mà còn tạo nên nét bụi bặm tự nhiên cho người mặc‏

‏Điểm hay của Barn jacket là dù mang đậm tinh thần Workwear, kiểu áo này vẫn dễ dàng bắt nhịp với phong cách xuống phố thường ngày. Cho một buổi cà phê cuối tuần hay chuyến picnic cùng hội bạn, bạn có thể khoác ‏ ‏Áo Khoác Vải Cotton Canvas‏ ‏ phom relaxed của UNIQLO bên ngoài áo thun trơn. Chi tiết nhung tăm ở phần cổ áo và cổ tay tạo nét hoài cổ vừa đủ, trong khi chất canvas mộc mạc kết hợp cùng Quần Ống Cong Barrel hoặc quần baggy rộng rãi giúp tổng thể thêm phóng khoáng, cá tính mà không mất đi sự thoải mái.

‏Ảnh: Gia Đình Truyền Hình

‏‏Áo Khoác Kéo Khóa Dáng Ngắn‏ ‏ là lựa chọn lý tưởng cho phong cách trẻ trung, năng động. Thiết kế dáng ngắn chạm hông giúp tôn tỷ lệ vóc dáng, đặc biệt khi kết hợp cùng Chân Váy Xếp Ly, tạo nên tổng thể gọn gàng, hiện đại mà vẫn thoải mái trong mọi chuyển động.

‏Ảnh: @im.dodoris

‏Một công thức khác để làm mới phong cách Workwear chính là denim. Với Áo Khoác Denim Trucker, bạn có thể kết hợp cùng quần jeans có sắc độ đậm nhạt tương phản để tạo hiệu ứng denim-on-denim, hoặc chọn Quần Dài Ống Cong Barrel để tăng nét phóng khoáng cho tổng thể. Những món đồ quen thuộc này khi được kết hợp khéo léo sẽ tạo nên diện mạo đậm chất đường phố, cá tính mà không cần quá nhiều phụ kiện.‏

Ảnh: @linguyen289 và @simpson.vu

‏Vậy nếu tiết trời chuyển lạnh thì sao? ‏Áo Khoác Đa Năng Chần Bông Dáng Ngắn‏ ‏ sẽ ngay lập tức trở thành "trợ thủ" giữ ấm đắc lực. Lấy cảm hứng từ kiểu dáng Barn jacket, thiết kế ghi điểm với phần cổ nhung tăm và họa tiết micro-check tinh tế. Lớp đệm chần bông giúp tăng khả năng giữ ấm, trong khi hệ thống túi tiện dụng phù hợp với nhịp sống hằng ngày.‏

‏Ảnh: @myfashionnotebook

‏Để hoàn thiện set đồ, hãy thử phối áo cùng Áo Polo Cardigan Len Pha Merino và quần jeans hoặc chân váy ngắn. Sự kết hợp giữa cardigan len mềm mại và áo khoác chần bông tạo nên cách phối nhiều lớp thú vị và tăng hiệu quả giữ ấm trong những ngày trời trở lạnh.‏

‏Ảnh: Gia Đình Truyền Hình

‏Funnel-neck: Lời giải cho diện mạo chỉn chu, hiện đại‏

‏Không cần họa tiết cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, đôi khi chính phần cổ áo lại là chi tiết khiến một thiết kế trở nên đáng nhớ. Đó cũng là sức hút của Funnel-neck - kiểu áo khoác có phần cổ trụ giúp "đánh lừa thị giác", định hình bờ vai, tạo hiệu ứng cổ thanh thoát. Khác với những chiếc áo khoác cơ bản có phần cổ đơn giản, đây chính là item "cứu cánh" cho những buổi sáng bận rộn: không cần phụ kiện cầu kỳ, bản thân phần cổ áo đã là điểm nhấn thời trang đầy tinh tế.‏

‏Mùa Thu/Đông 2026, UNIQLO mang đến loạt thiết kế ấn tượng để các tín đồ thời trang "bắt sóng" xu hướng này. Nổi bật là Áo Khoác Harrington với bề mặt vải có mật độ dệt cao, giúp áo giữ phom đẹp, kết hợp hiệu ứng nhăn nhẹ tự nhiên tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng.

‏Ảnh: Gia Đình Truyền Hình

Phom áo ngắn, rộng vừa phải cũng giúp việc phối đồ trở nên linh hoạt hơn: dễ dàng dung hòa từ nét bụi bặm khi đi cùng Quần Dài Ống Cong Barrel đến vẻ nữ tính khi kết hợp với Chân Váy Xếp Ly.

‏Ảnh: @myfashionnotebook

Với những ai yêu thích vẻ ngoài khỏe khoắn và trang phục có tính ứng dụng cao, áo khoác cản gió là cũng là item không thể bỏ lỡ trong mùa Thu/Đông. Từng gắn liền với trang phục ngoài trời, thiết kế này ngày càng xuất hiện trong các bản phối đường phố, tạo nên sự tương phản thú vị giữa tinh thần thể thao, tiện dụng và phong cách thời trang hiện đại.‏

Tiêu biểu là ‏ ‏Áo Khoác Blouson Cản Gió Cổ Đứng‏ ‏ với chất liệu nylon có độ bền cao, bề mặt nhăn tự nhiên và khả năng ‏ ‏chống bám‏ ‏ nước tạo nên diện mạo năng động, trong khi lớp lót lưới bên trong hỗ trợ sự thông thoáng khi vận động. Đáng chú ý, chi tiết dây rút cho phép điều chỉnh phom áo linh hoạt, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa vẻ ngoài gọn gàng khi xuống phố và phong cách ‏ ‏trẻ trung‏ ‏ cho những buổi dạo chơi ngoài trời.‏

‏Ảnh: @linguyen289

Không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ tủ đồ để bắt nhịp xu hướng mới. Đôi khi, một chiếc áo khoác đa năng chính là "lối tắt" để nâng cấp phong cách mỗi ngày. Với BST áo khoác mùa Thu/Đông 2026, UNIQLO đã chứng minh mọi xu hướng đình đám thế giới đều có thể chuyển hóa thành các thiết kế gần gũi, tiện dụng cho đời sống thường nhật để bạn thỏa sức biến hóa cho phong cách riêng.‏

‏Vậy liệu mùa lạnh năm nay, bạn sẽ chọn kiểu áo nào để làm mới tủ đồ của mình? Khám phá ngay tại ‏ ‏ĐÂY‏ ‏.‏