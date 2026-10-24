Dâu hào môn quyết hồi sinh sự nghiệp: Hề Mộng Dao như thiên thần hạ giới sải bước ở "Met Gala bản Trung"

VOGUE Thịnh Điển biến thành sàn đấu visual của dàn siêu mẫu và sao hạng A.

Tối 23/10, sự kiện VOGUE Thịnh Điển (Vogue Forces of Fashion) tổ chức tại Tô Châu đã trở thành tâm điểm truyền thông với sự đổ bộ của nửa làng giải trí Cbiz. Giữa dàn sao hạng A, "hội siêu mẫu" đình đám gồm Hề Mộng Dao, Hà Tuệ, Cù Hiểu Văn, Hạ Thông và Uông Khúc Du đã chứng minh sức hút không thể chối từ, mang đến những khoảnh khắc bùng nổ visual đậm chất high-fashion. Đặc biệt, màn xuất hiện của Hề Mộng Dao và Hà Tuệ đã chiếm trọn spotlight với những câu chuyện thời trang đẳng cấp phía sau ống kính.

Dàn model xứ Trung đổ bộ đêm dạ tiệc VOGUE Thịnh Điển.

Hề Mộng Dao: Khí chất bùng nổ nhưng visual dần chuyển hướng "celeb"

Không lựa chọn phong cách đính kết kim sa hạng nặng, Hề Mộng Dao mang đến thảm đỏ VOGUE một luồng gió nghệ thuật nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng với thiết kế váy lông gradient. Điểm nhấn thị giác tập trung hoàn toàn vào phần lông vũ bay bổng ở tà váy, kết hợp cùng những bước catwalk dứt khoát, phần vai lưng mở rộng thư thái.

Sự kiện lần này tiếp nối nhịp độ làm việc dày đặc của Hề Mộng Dao ngay sau show diễn Victoria's Secret tại Los Angeles vào ngày 19/10 vừa qua. Lần thứ 7 sải bước trên đường băng nội y lớn nhất hành tinh, cô đã mang đến những màn trình diễn thong dong, dứt khoát và hoàn toàn tận hưởng sân khấu.

Hề Mộng Dao sải bước thảm đỏ VOGUE với thần thái siêu mẫu trong thiết kế lông vũ bay bổng.

Tuy nhiên, màn tái xuất của chân dài sinh năm 1989 cũng thu hút nhiều luồng ý kiến đa chiều từ công chúng. Bên cạnh những lời tán dương về vóc dáng chuẩn chỉnh và kỹ năng trình diễn không mai một, nhiều netizen lại quan tâm đến gương mặt của Hề Mộng Dao khi mất đi phần nào những đường nét góc cạnh, sắc lạnh mang chuẩn mực high-fashion thuở trước. Thay vào đó, visual hiện tại của cô trở nên ngọt ngào, đằm thắm và mang đậm phong thái của một ngôi sao giải trí hay "phu nhân hào môn" nhiều hơn là một fashion model thuần túy.

Visual hiện tại của chân dài sinh năm 1989 được nhận xét ngọt ngào theo hướng ngôi sao giải trí hơn là high-fashion.

Loạt ảnh trước sự kiện của Hề Mộng Dao.

Dẫu có sự chuyển dịch về mặt định hướng hình ảnh, đẳng cấp và sức ảnh hưởng của Hề Mộng Dao trong giới mộ điệu vẫn không hề suy giảm. Mối quan hệ thân thiết giữa cô và giới truyền thông thời trang tiếp tục được khẳng định qua việc nữ siêu mẫu cùng ông xã Hà Du Quân trở thành gương mặt trang bìa cho số ra mắt của ấn phẩm VOGUE Wedding hồi tháng 6 vừa qua, đánh dấu một bước tiến viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn đời tư.

Hà Tuệ: Cú bắt tay bất ngờ với Âu Dương Na Na

Nếu Hề Mộng Dao ghi điểm bằng sự thoát tục như một thiên thần, thì Hà Tuệ lại mang đến một làn gió không lẫn vào đâu được của thời trang cao cấp. Trước thềm sự kiện, siêu mẫu khiến fan tò mò khi hào hứng khoe "Tôi nhận được kết quả lớn rồi!". Hóa ra, cô đã thành công mời Âu Dương Na Na đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo cho bộ ảnh xuất phát của mình. Với sự tin tưởng tuyệt đối từ đàn chị, Âu Dương Na Na đã bao trọn gói từ khâu lên ý tưởng, chọn lễ phục, layout makeup cho đến việc đích thân cầm máy làm nhiếp ảnh gia hậu trường.

Thành quả là một bộ ảnh mang đậm tinh thần "Pop và New Wave". Hà Tuệ khoác lên mình mẫu đầm dạ hội đen thuộc BST Haute Couture Xuân Hè 2026 của Viktor & Rolf. Điểm nhấn là chiếc nơ khổng lồ màu vàng neon trên vai tạo ra hiệu ứng color block cực gắt. Tổng thể càng thêm xa xỉ khi kết hợp cùng trang sức linh xà BVLGARI và giày Maison Margiela. Sự chỉn chu, thẩm mỹ sắc sảo và tài năng của Âu Dương Na Na đã khiến Hà Tuệ phải công khai gửi lời cảm ơn nồng nhiệt.

Hà Tuệ chiếm spotlight với nơ neon khổng lồ dưới bàn tay Giám đốc sáng tạo Âu Dương Na Na.

Trước đó, mạng xã hội râm ran tin đồn Hà Tuệ có mong muốn trở lại Victoria's Secret Fashion Show năm nay nhưng bị loại. Theo các nguồn tin, sự thật là chân dài không tham gia casting mà có lịch trình sang Mỹ để quay quảng cáo cho một thương hiệu thể thao. Kể từ sau khi sinh con, định hướng công việc của Hà Tuệ đã thay đổi. Cô đặt gia đình lên hàng đầu, chỉ nhận những công việc tại Bắc Kinh có thể đi về trong ngày và từ chối các lịch trình xuất ngoại dài hạn. Việc vắng bóng trên các sàn diễn quốc tế hiện tại được cho là nằm trong kế hoạch cá nhân của nữ siêu mẫu.

Cuộc hội ngộ của những biểu tượng nhan sắc

Bên cạnh hai cái tên chiếm sóng, VOGUE Thịnh Điển 2026 còn là sàn đấu visual khốc liệt với sự góp mặt của dàn siêu mẫu đình đám trong và ngoài nước như Cù Hiểu Văn, Hạ Thông, Uông Khúc Du, Trương Gia Tuệ, Natalia Vodianova, hay Gemma Ward. Sự kiện càng thêm phần chói lọi khi quy tụ hàng loạt minh tinh màn bạc và tiểu hoa đán nổi bật như Lưu Diệc Phi, Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Trương Tịnh Nghi và "ma nữ Thái Lan" Mai Davika, tạo nên một đêm tiệc thời trang khó quên trong năm 2026.

Tuy nhiên, không gian check-in do VOGUE China sáng tạo đang bị cộng đồng mạng nước này chế giễu vì cố tình bắt chước bối cảnh nhà vệ sinh nổi tiếng của Met Gala, nhưng lại set-up sơ sài, kém thẩm mỹ.

(Dạ tiệc thời trang Met Gala vốn có quy định cấm khách mời sử dụng điện thoại sau khi check-in nhằm bảo đảm không gian riêng tư. Chính lệnh cấm này đã vô tình biến nhà vệ sinh của The Met thành điểm hẹn bí mật - nơi dàn sao quyền lực lén lút rủ nhau phá luật để cho ra đời những bức selfie lộng lẫy và đắt giá nhất.)

Ảnh, Clip: Weibo