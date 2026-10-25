Dương Tử liên tục bị nói mang bầu: Lỗi này do ai?

Lạm dụng những chiếc đầm vàng thùng thình che dáng khiến Dương Tử liên tục bị chê giống mẹ bầu.

Tối 23/10, tại sự kiện VOGUE Thịnh Điển (Tô Châu), Dương Tử nhận đãi ngộ hạng sao khi là khách mời đầu tiên được công bố chính thức. Cô xuất hiện ở vị trí áp chót của sự kiện, ngồi cạnh siêu mẫu Gemma Ward ở hàng ghế trong cùng và vinh dự nhận giải thưởng "Phụ nữ Cảm hứng của Năm". Tuy nhiên, trái với vị thế ngày càng thăng hạng, câu chuyện váy áo của nữ diễn viên lại một lần nữa châm ngòi cho những luồng tranh luận từ công chúng.

Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, Dương Tử đã vấp phải sự phản đối từ người hâm mộ khi tung bộ ảnh công bố tạo hình. Nữ diễn viên diện mẫu đầm Haute Couture Xuân Hè 2026 của Ronald van der Kemp, mang sự pha trộn của các lớp voan xếp chồng lên nhau với tông màu hồng, vàng, đỏ, tím. Dù phòng làm việc giải thích thiết kế mang hàm ý tôn vinh các loài hoa để bám sát chủ đề "Tuyệt sắc" của đêm tiệc, hiệu ứng hình ảnh lại đi ngược kỳ vọng.

Thiết kế Haute Couture trong tạo hình đầu tiên đã châm ngòi cho làn sóng phản đối từ người hâm mộ Dương Tử.

Cấu trúc xếp lớp khổng lồ và phom dáng lùng bùng đã khiến vóc dáng của nữ diễn viên bị "nhấn chìm", tạo cảm giác bị lấn át trước ống kính. Người hâm mộ tràn vào bình luận yêu cầu đổi ê-kíp, chê bai góc chụp hời hợt khiến Dương Tử trông thiếu khí chất của một ngôi sao. Thậm chí, nhiều người còn soi ra thiết kế này từng được người mẫu Ava Shipp diện trên VOGUE ấn bản tiếng Trung hồi tháng 3, làm dấy lên nghi vấn đại hoa đán chỉ mượn được "đồ si".

Chấp niệm với sắc vàng và những thiết kế "đầm bầu"

Bước lên thảm đỏ và tiến vào không gian dạ tiệc, mỹ nhân 9x xuất hiện trong chiếc váy voan dài màu vàng nhạt thanh của Givenchy. Là Đại sứ mới của hãng, Dương Tử ghi điểm bởi gương mặt trong trẻo, dịu dàng. Thế nhưng, phom dáng suông rộng, mỏng nhẹ rủ dài từ trên xuống dưới che khuất hoàn toàn đường cong cơ thể lại là một điểm trừ lớn. Phần xếp nếp bao trùm hai cánh tay vô tình khiến tổng thể trở nên lùng bùng, khiến nhiều khán giả thẳng thừng ví von bộ trang phục trông hệt như một chiếc "đầm bầu".

Phom váy xếp nếp thùng thình từ trên xuống dưới là nguyên nhân khiến mỹ nhân 9x bị cư dân mạng ví von như đang diện "đầm bầu" đi sự kiện.

Nữ diễn viên tiếp tục mắc lỗi giấu dáng với chiếc váy voan suông rộng che khuất hoàn toàn đường cong.

Thêm 1 chiếc váy màu vàng của Guvenchy khiến Dương Tử nhận loạt bình luận chê bai gu thẩm mỹ và khả năng "cân" thời trang cao cấp.

Dáng đi, khí chất của Dương Tử cũng bị nhận xét là thiếu tự tin khi catwalk.

Đáng nói, đây đã là chiếc váy màu vàng thứ hai liên tiếp đưa đại sứ Givenchy vào thế khó. Đầu tháng 10/2026, trong lần ra mắt giới truyền thông quốc tế tại Tuần lễ Thời trang Paris sau khi tiếp quản vị trí người phát ngôn từ Chương Nhược Nam, Dương Tử từng được nhà mốt Pháp dành tặng thiết kế từ BST Resort 2027. Mẫu đầm babydoll sắc vàng rực rỡ xòe rộng như hình nón khi ấy cũng từng khiến cô bị mỉa mai là mặc váy bầu đi xem show. Việc liên tục lạm dụng những trang phục oversized, giấu nhẹm vòng eo từ thảm đỏ quốc tế đến sự kiện trong nước chính là lý do khiến nữ diễn viên cứ chốc chốc lại bị chế giễu râm ran cõi mạng.

Trước đó tại Paris, đại sứ Givenchy cũng từng dở khóc dở cười bị gọi là khi o ép mình trong một thiết kế babydoll xòe rộng màu vàng rực.

Thay vì nghiên cứu kỹ lưỡng tỷ lệ cơ thể của nữ diễn viên để chọn những thiết kế có cấu trúc sắc sảo, chiết eo tôn vóc dáng, ê-kíp lại tự nhốt mình trong một "vùng an toàn": dùng vải vóc đồ sộ và phom dáng oversized để che lấp đi khuyết điểm. Việc "chín ép" Dương Tử vào những bộ Haute Couture hay trang phục runway vốn chỉ dành cho những người mẫu mảnh khảnh, chân dài mà bỏ qua bước tinh chỉnh số đo đã vô tình cho thấy sự rập khuôn và thiếu linh hoạt trong tư duy thẩm mỹ của stylist.

Mặt khác, cũng không thể phủ nhận một phần trách nhiệm đến từ chính định hướng hình ảnh của nữ diễn viên. Dù mang danh phận Đại sứ và phải chịu áp lực diện các thiết kế nguyên bản do nhà mốt chỉ định, một ngôi sao có tư duy thời trang thực thụ luôn biết cách thương lượng để điều chỉnh trang phục sao cho tôn dáng nhất. Việc liên tục thỏa hiệp, giữ "chấp niệm" với những chiếc váy bồng xòe lùng bùng cho thấy Dương Tử vẫn chưa sẵn sàng bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc. Nếu không có sự quyết liệt thay đổi định hướng tạo hình, cô chắc chắn sẽ còn tự rước thêm nhiều tin đồn "bầu bí" ngang trái trong tương lai.

Ảnh, Clip: Weibo