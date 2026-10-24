Lưu Diệc Phi bị chê “mất hào quang”

Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng vẫn theo chuẩn "siêu gầy" của Cbiz.

Thảm đỏ Vogue Forces of Fashion 2026 tại Tô Châu quy tụ dàn sao đình đám của Cbiz, biến sự kiện thành màn cạnh tranh visual và phong cách được công chúng đặc biệt quan tâm. Giữa hàng loạt mỹ nhân đình đám, Lưu Diệc Phi tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện ở vị trí áp trục. Đây là năm thứ ba liên tiếp nữ diễn viên đảm nhận vị trí cuối thảm đỏ của sự kiện Vogue, thể hiện sự đẳng cấp và quyền lực của một trong những biểu tượng nhan sắc xứ tỷ dân.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả lần này lại là vóc dáng có phần mảnh mai khác thường của "thần tiên tỷ tỷ". Cánh tay thanh mảnh, đường nét cơ thể trông gọn gàng hơn trước khiến diện mạo của nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn luận, thậm chí làm dấy lên nghi vấn cô đang ép cân để chuẩn bị cho dự án mới.

Lưu Diệc Phi tiếp tục làm vedette tại Vogue Thịnh Điển.

Lưu Diệc Phi thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc váy Haute Couture dáng đuôi cá lộng lẫy và vô cùng quyền lực của thương hiệu Elie Saab. Phần thân trên thiết kế cúp ngực ôm sát mang tông màu cam nude nhẹ nhàng, phủ đầy chi tiết lông vũ mềm mại giúp khoe khéo bờ vai thon cùng xương quai xanh kiêu sa. Điểm nhấn độc đáo nằm ở sự chuyển màu quyến rũ tại vùng eo, lan dần xuống phần chân váy đính kết lông vũ đen dày dặn, bồng bềnh xòe rộng dưới sàn như một chiếc áo thiên nga. Tôn vinh nét đẹp đài các, nữ diễn viên chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, điểm xuyết thêm phụ kiện cài tóc hình cánh hoa màu đồng thanh lịch .

Lưu Diệc Phi như một nàng thiên nga đen lộng lẫy giữa thảm đỏ.

Bên cạnh tạo hình chỉn chu, diện mạo lần này của Lưu Diệc Phi cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. So với hình ảnh đầy đặn, khỏe khoắn vốn quen thuộc, nữ diễn viên trông mảnh mai hơn, đặc biệt ở phần cánh tay và đường nét thân trên. Những chi tiết này khiến tổng thể vóc dáng có phần thanh thoát, gọn gàng, đồng thời làm dấy lên suy đoán rằng cô đã giảm cân đáng kể trong thời gian gần đây. Một số ý kiến cho rằng sự thay đổi này có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho dự án phim mới. Có thể thấy rõ điều đó ở phần bắp tay - bộ phận cơ thể thường khiến Lưu Diệc Phi mất điểm mỗi khi xuất hiện lần này cũng gọn và săn hơn hẳn.

Phần lưng cho đến cánh tay, bắp tay của Lưu Diệc Phi vô cùng mảnh mai ngay cả qua ống kính cam thường, gương mặt nữ diễn viên cũng hốc hác hơn hẳn.

Diện mạo mới của nữ diễn viên cũng nhận về những phản ứng trái chiều. Bên cạnh những lời khen dành cho đường nét thanh thoát, một bộ phận khán giả lại nhận xét cô trông gầy hơn mức cần thiết, thậm chí có phần mệt mỏi. Layout trang điểm cũng chưa thực sự thuyết phục tất cả người xem: Cách nhấn mắt tương đối trầm khiến ánh nhìn của nữ diễn viên thiếu độ tươi sáng so với hình ảnh rạng rỡ thường thấy. Với một gương mặt vốn nổi bật nhờ đôi mắt có chiều sâu và đường nét mềm mại, lựa chọn makeup chưa phù hợp có thể khiến tổng thể diện mạo "thần tiên tỷ tỷ" trông kém sức sống hơn, nhất là dưới ánh đèn và ống kính sự kiện.

Netizen tranh cãi trái chiều sau khi Lưu Diệc Phi giảm cân, còn cho rằng minh tinh đình đám mất hào quang.

Điều khiến sự thay đổi của Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề đáng chú ý nằm ở hình ảnh mà cô đã xây dựng trong nhiều năm. Giữa showbiz Hoa ngữ, nơi vóc dáng siêu mảnh mai thường được xem là lợi thế khi lên hình và diện trang phục cao cấp, nữ diễn viên từng được yêu mến bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy đặn và cân đối. Trong khi nhiều mỹ nhân không ngần ngại theo đuổi chế độ giảm cân nghiêm ngặt để đạt thân hình mình hạc xương mai, Lưu Diệc Phi vẫn nhiều lần xuất hiện với đường nét cơ thể mềm mại, không cố che giấu phần bắp tay hay những đường cong tự nhiên.

Chính sự khác biệt ấy từng trở thành một phần sức hút của "thần tiên tỷ tỷ". Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không nhất thiết phải gắn với thân hình càng gầy càng tốt. Gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng vóc dáng có sức sống vẫn đủ sức tạo nên sức hút riêng, không cần chạy theo những tiêu chuẩn khắt khe của ngành giải trí.

Lưu Diệc Phi là mỹ nhân hiếm hoi đi ngược tiêu chuẩn gầy trơ xương của Cbiz.

Bởi vậy, diện mạo mảnh mai tại Vogue Forces of Fashion 2026 càng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Lưu Diệc Phi mãi đứng ngoài trước tiêu chuẩn hình thể phổ biến của Cbiz. Dù vậy, một lần xuất hiện chưa đủ để khẳng định nữ diễn viên đã thay đổi quan điểm về vóc dáng hay ép cân để phục vụ dự án mới. Thế nhưng, việc tăng cân hay giảm cân cũng trở thành chủ đề bàn tán của công chúng chứng minh sức hút ngôi sao của minh tinh đình đám vẫn không hề suy giảm.

Ảnh: Weibo, Instagram.