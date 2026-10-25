Chồng quốc dân thay thế Loan Niệm: Bùng nổ "bá khí", mặc suit không chê được

Từ nam phụ gây thương nhớ đến nam chính được săn đón, Thừa Lỗi khiến hội chị em mê mẩn với giao diện quý ông lịch lãm.

Nếu phải chọn một gương mặt nam thần Cbiz đang khiến khán giả rung động chỉ bằng ánh mắt và thần thái hiện nay thì Thừa Lỗi chắc chắn là cái tên đáng được nhắc đến. Đặc biệt mới đây khi anh chàng đảm nhận vai Ngu Sưởng Hiên - vị thiếu soái quyền thế, kiêu ngạo và có tính chiếm hữu mạnh mẽ trong phim Ngọc Điệm Thu.

Nhân vật này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người xem, thậm chí được gọi bằng biệt danh thân thương "Cậu Năm Ngu". Nhưng bên cạnh sức nóng của bộ phim, ngoại hình và phong cách của Thừa Lỗi cũng là điều khiến hội mê trai đẹp khó lòng bỏ qua.

Thừa Lỗi đang khiến hội mê phim Trung "ngất lên ngất xuống" với hình tượng Ngu Sưởng Hiên trong phim Ngọc Điệm Thu. (Nguồn: Weibo)

Thừa Lỗi, sinh ngày 18/12/1993, là một người mẫu, diễn viên người Quảng Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Khoa Thiết kế Môi trường của Trường Thiết kế Đô thị thuộc Học viện Mỹ thuật Hà Bắc.



Trước khi trở thành cái tên được đông đảo khán giả chú ý, Thừa Lỗi từng góp mặt trong nhiều dự án phim có quy mô vừa và nhỏ, phần lớn đảm nhận các vai phụ. Dù chưa có nhiều cơ hội đảm nhận vai chính, anh vẫn dần tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng xây dựng khí chất nhân vật. Đặc biệt, vai Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ đã giúp Thừa Lỗi đến gần hơn với khán giả. Hình tượng một nhân vật trầm tĩnh, lạnh lùng, toát lên vẻ bí ẩn qua ánh mắt và từng cử chỉ cũng cho thấy thế mạnh của nam diễn viên trong việc thể hiện những vai diễn có màu sắc riêng, đồng thời tạo tiền đề cho sức hút của anh trong Ngọc Điệm Thu.

Thừa Lỗi gây tiếng vang lớn trong sự nghiệp khi nhận vai Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ. (Nguồn: Weibo)

Điểm nổi bật ở Thừa Lỗi là đường nét gương mặt nam tính, sống mũi cao, khuôn hàm rõ cùng ánh mắt có phần sắc lạnh. Tổng thể ấy tạo nên vẻ đẹp trưởng thành, không quá thư sinh nhưng cũng chẳng cần phô trương cơ bắp để khẳng định sức hút. Khi giữ biểu cảm điềm tĩnh, anh mang đến cảm giác xa cách, có phần khó đoán; chỉ cần nở nụ cười, diện mạo lại trở nên gần gũi hơn hẳn.



Thừa Lỗi ghi điểm với vẻ đẹp nam tính, trưởng thành, mang khí chất quý ông mà chẳng cần phô trương cơ bắp. (Nguồn: Weibo)

Chính những đường nét này giúp Thừa Lỗi đặc biệt phù hợp với trang phục mang hơi hướng cổ điển. Trong Ngọc Điệm Thu, quân phục và những bộ vest chỉn chu gần như trở thành "vũ khí visual" của nam diễn viên. Phom áo đứng, phần vai được định hình rõ ràng, cổ áo gọn gàng kết hợp cùng mái tóc chải vuốt tạo nên hình ảnh thiếu soái quyền lực, phong lưu đúng tinh thần phim dân quốc.

Đáng chú ý, sức hút của Thừa Lỗi không chỉ đến từ quần áo được thiết kế riêng cho nhân vật. Ngay cả khi xuất hiện trong những bộ suit tối màu, sơ mi sáng màu hay trang phục tối giản, anh vẫn giữ được vẻ lịch lãm nhờ vóc dáng cao ráo và phong thái tự tin. Đây cũng là kiểu visual dễ tạo hiệu ứng với khán giả: không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một bộ đồ vừa vặn cùng cách đứng, cách nhìn cũng đủ tạo nên khí chất quý ông.

Nếu tạo hình trong phim khiến người xem liên tưởng đến những thiếu gia sống giữa nhung lụa, phong cách đời thường của Thừa Lỗi lại có nhiều không gian để biến hóa. Nam diễn viên có thể theo đuổi hình ảnh trưởng thành với blazer, quần âu và giày da, nhưng cũng phù hợp với những set đồ đơn giản như áo thun, sơ mi hay áo len.

Thừa Lỗi ưu ái những outfit trẻ trung, năng động với sơ mi phóng khoáng và quần ống suông thoải mái, đơn giản. (Nguồn: Weibo)

Thừa Lỗi còn có lợi thế khi theo đuổi phong cách tối giản bởi gương mặt và thần thái đã đủ tạo điểm nhấn. Thay vì sử dụng quá nhiều họa tiết, phụ kiện nổi bật hay những cách phối đồ phức tạp, trang phục có phom dáng rõ ràng sẽ giúp vẻ ngoài của anh được tôn lên tự nhiên. Đây là công thức không quá khó để áp dụng nếu muốn hướng đến hình tượng quý ông hiện đại: đầu tư vào chất liệu, độ vừa vặn và cách phối màu trước khi nghĩ đến những món đồ đắt tiền.

Tất nhiên, sức hút của một diễn viên không chỉ nằm ở ngoại hình hay trang phục, nhưng với Thừa Lỗi, visual cổ điển, vóc dáng phù hợp với những bộ suit và phong thái trưởng thành đã tạo nên lợi thế rõ rệt khiến người xem khó lòng rời mắt.