Vắc xin sởi có tiêm cùng lúc với vắc xin cúm được không?

Vắc xin sởi và vắc xin cúm đều nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở nhiều quốc gia (có Việt Nam) và rất quan trọng, nhất là với trẻ nhỏ. Do đó, nhiều người, đặc biệt là các bệnh phụ huynh thắc mắc có thể tiêm 2 loại vắc xin này cùng lúc hoặc gần với nhau được hay không. Ngoài ra, nếu cần cách thì cách nhau bao lâu để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Vắc xin sởi và vắc xin cúm tiêm cùng lúc, gần nhau được không?

Cần phải hiểu về nguyên lý hoạt động của từng loại vắc xin để biết vắc xin sởi và vắc xin cúm có tiêm được cùng lúc, gần với nhau hay không. Vắc xin sởi là vắc xin sống giảm độc lực, trong khi vắc xin cúm là vắc xin bất hoạt. Theo WHO, tiêm vắc xin sởi và vắc xin cúm cùng lúc hoặc gần nhau là an toàn và không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến hiệu quả của vắc xin. Do các vắc xin này thuộc nhóm vắc xin khác nhau (sống giảm độc lực và bất hoạt).

GAVI (Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng) cũng chỉ ra rằng 2 loại vắc xin này không tương tác với nhau theo cách có thể làm giảm hiệu quả miễn dịch, miễn là không có chống chỉ định đặc biệt.

Còn CDC Hoa Kỳ và NHS Anh nhấn mạnh có thể tiêm vắc xin sởi và vắc xin cúm trong cùng 1 buổi tiêm, nhưng nên tiêm ở các vị trí khác nhau trên cơ thể để giảm nguy cơ đau hoặc sưng tại chỗ tiêm. Nếu tiêm riêng biệt, có thể tiêm gần nhưng để tối ưu hóa hiệu quả miễn dịch của từng loại, hãy để khoảng cách tối thiểu là 7 ngày.

Khi nào không nên tiêm vắc xin sởi và vắc xin cúm cùng lúc?

Dù hai loại vắc xin này thường có thể tiêm đồng thời, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, bác sĩ có thể khuyến cáo tiêm riêng để đảm bảo an toàn:

- Đang bị bệnh cấp tính như sốt, cảm lạnh hoặc nhiễm trùng. Bởi lúc này hệ miễn dịch đang bận chống bệnh, tiêm vắc xin có thể không tạo miễn dịch hiệu quả.

- Dị ứng với thành phần vắc xin: Nếu từng phản ứng nặng với thành phần của vắc xin sởi hoặc cúm, bác sĩ cần đánh giá kỹ và có thể tạm hoãn tiêm.

- Hệ miễn dịch suy yếu (do HIV, ung thư, thuốc ức chế miễn dịch...) thì cần cân nhắc vì vắc xin sởi là vắc xin sống giảm độc lực, không giống vắc xin cúm.

- Phản ứng nghiêm trọng với vắc xin trước đó như sốc phản vệ.. bác sĩ sẽ cần điều chỉnh lịch tiêm phù hợp.

- Vừa tiêm các vắc xin khác thì có thể cần giãn cách để tránh quá tải miễn dịch và theo dõi phản ứng rõ ràng hơn.

Nhìn chung, về lý thuyết thì vắc xin sởi và vắc xin cúm hoàn toàn có thể tiêm cùng lúc, gần nhau (tối thiểu 7 ngày) nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp có thể có những khuyến nghị riêng. Tốt nhất, hãy thông báo tình hình sức khỏe, lịch sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng của người tiêm để được bác sĩ tư vấn chính xác.

Nguồn tổng hợp: CDC Hoa Kỳ, VNVC