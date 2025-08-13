Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID vừa có thay đổi lớn, người dân cập nhật ngay

Ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa được cập nhật với loạt cải tiến mới, hướng tới mục tiêu tối ưu trải nghiệm và tăng tính tiện lợi cho người dân, người lao động trong việc tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngay trên thiết bị di động.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc mở rộng tùy chọn đăng nhập. Nếu trước đây người dùng chỉ có thể sử dụng mã số BHXH, thì nay ứng dụng đã cho phép đăng nhập bằng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân (ĐDCN/CCCD).

Người dân nên kiểm tra và cập nhật thông ứng dụng VssID càng sớm càng tốt. (Ảnh minh hoạ)

Đây là bước cải tiến giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ thông tin đăng nhập, đồng thời tạo sự đồng nhất với các loại giấy tờ tùy thân đang sử dụng. Không chỉ vậy, điều này còn giúp đồng bộ dữ liệu cá nhân, tránh nhầm lẫn khi quản lý thông tin bảo hiểm.

Trước khi có thay đổi này, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an để tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trên VssID. Việc bổ sung lựa chọn mới giúp mở rộng hệ sinh thái đăng nhập an toàn, đồng thời tạo sự liên thông giữa các ứng dụng của cơ quan nhà nước. Điều này không chỉ nâng cao bảo mật mà còn thúc đẩy tiến trình số hóa các dịch vụ công.

Theo BHXH Việt Nam, việc sử dụng thống nhất ĐDCN/CCCD thay cho nhiều loại mã số khác, trong đó có mã số BHXH, là chủ trương quan trọng của Đảng và Chính phủ. Mục tiêu là đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt rào cản cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia các dịch vụ bảo hiểm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đặc biệt, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người tham gia không bị gián đoạn. Người dân sẽ không phải làm thêm bất kỳ thủ tục nào khi giao dịch với cơ quan BHXH hoặc khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Những cập nhật này cho thấy nỗ lực của BHXH Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng một hệ thống dịch vụ bảo hiểm hiện đại, thuận tiện và an toàn hơn. Đây cũng là bước tiến quan trọng để từng bước hoàn thiện hạ tầng dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao trải nghiệm và niềm tin của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến.