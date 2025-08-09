Thông tin những ai đang muốn mua iPhone 17 Pro cần biết

Tháng trước, giới công nghệ đã xôn xao trước tin đồn toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ tăng giá, trừ phiên bản tiêu chuẩn. Và mới đây, một leaker tại Trung Quốc đã bổ sung thêm một thông tin đáng chú ý, đặc biệt liên quan tới iPhone 17 Pro.

Nguồn tin này cho biết, mức tăng giá 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) so với thế hệ trước sẽ đi kèm với nâng cấp dung lượng lưu trữ cơ bản từ 128GB lên 256GB, ngang với mức khởi điểm hiện tại của iPhone 16 Pro Max.

Nếu thông tin này trở thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên Apple “khai tử” bản Pro 128GB, điều mà cộng đồng iFan đã mong đợi suốt nhiều năm qua. Thực tế, nhiều người dùng thường xuyên rơi vào tình trạng đầy bộ nhớ sẽ coi đây là một bước cải thiện lớn. Việc nâng gấp đôi dung lượng ở bản tiêu chuẩn đồng nghĩa với trải nghiệm lưu trữ thoải mái hơn, không cần lo xóa bớt ảnh hay video khi đang sử dụng.

iPhone 17 Pro có thể tăng thêm 50 USD so với đời trước, nhưng đổi lại, dung lượng cơ bản sẽ được nâng cấp từ 128GB lên 256GB. (Ảnh minh hoạ)

Để so sánh, iPhone 16 Pro bản 256GB hiện có giá 1,099 USD (khoảng 28,8 triệu đồng), trong khi tin đồn cho rằng iPhone 17 Pro bản 256GB sẽ mở bán ở mức 1,049 USD (khoảng 27,5 triệu đồng). Điều này đồng nghĩa với việc người dùng được “giảm” 50 USD cho cùng dung lượng nếu so với năm ngoái.

Với những ai vốn thường mua bản 256GB, khoản chênh này rõ ràng là có lợi. Ngược lại, nhóm người dùng chỉ cần 128GB và kết hợp thêm gói iCloud 200GB giá 2,99 USD/tháng sẽ thấy mức tăng 50 USD khó thuyết phục hơn, nhất là khi tổng chi phí thuê iCloud trong gần 3 năm vẫn thấp hơn mua bản 256GB ngay từ đầu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn lệ thuộc vào iCloud hoặc trả phí hàng tháng. Với nhóm này, việc nâng dung lượng trong máy là bước đi hợp lý và tiện lợi hơn. Họ có thể thoải mái lưu trữ mọi thứ ngay trên thiết bị, không lo vấn đề mạng chậm hay đầy bộ nhớ giữa chừng.

Thông tin rò rỉ này đến từ tài khoản Instant Digital trên nền tảng Weibo, một cái tên từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác về sản phẩm Apple. Theo tiết lộ, sự kiện ra mắt iPhone 17 sẽ diễn ra vào ngày 9/9 và các thiết bị mới dự kiến lên kệ từ 19/9.

Hiện tại, tất cả vẫn đang dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về giá hay dung lượng lưu trữ của iPhone 17 Pro. Nhưng nếu thông tin này chính xác, Apple rõ ràng đang muốn định vị iPhone 17 Pro là một sản phẩm cao cấp vừa có cải tiến thực tế, vừa đủ sức thuyết phục nhóm khách hàng sẵn sàng chi mạnh cho trải nghiệm tốt hơn.

Tham khảo MacRumors