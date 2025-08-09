Một thói quen sau khi lấy hành lý tại sân bay có thể khiến bạn bị lừa đảo

Khi du lịch quốc tế phục hồi, các nhóm lừa đảo cũng nhắm vào những chi tiết mà hành khách ít đề phòng nhất, điển hình là "thẻ hành lý". Gần đây, một nhân viên sân bay tự nhận là quản lý bộ phận bồi thường hành lý của hãng hàng không Delta Air Lines đã đăng bài trên Reddit, tiết lộ rằng ngày càng có nhiều vụ giả mạo hành khách để yêu cầu bồi thường, mà nguyên nhân lại đến từ những chiếc thẻ hành lý bị hành khách tiện tay vứt bỏ.

Trong bài đăng của mình, nhân viên này chỉ ra: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, xin hãy chắc chắn rằng bạn chỉ vứt bỏ thẻ hành lý sau khi đã về đến nhà." Anh tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo thường lảng vảng ở khu vực nhận hành lý để theo dõi những hành khách tháo và vứt thẻ tại chỗ. Sau khi nhặt được, chúng sẽ bắt đầu tạo hồ sơ khiếu nại giả, sử dụng thông tin cá nhân trên thẻ để yêu cầu tiền bồi thường.

Bài đăng nhắc nhở này thu hút hàng nghìn bình luận trên Reddit và dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi. Không chỉ thẻ hành lý, thẻ lên máy bay và các loại vé khác cũng có thể trở thành công cụ lừa đảo. Một người dùng mạng đã bình luận và chia sẻ: "Không chỉ thẻ hành lý đâu, thẻ lên máy bay cũng không thể vứt lung tung. Lần tới khi bạn đi đến chỗ ngồi của mình và thấy có người chiếm chỗ thì cũng đừng quá ngạc nhiên nhé."

Một người khác lại cho biết chính sự lười biếng không tháo thẻ hành lý đã giúp mình thoát khỏi bẫy lừa đảo và thốt lên: "Thói quen xấu lại cứu tôi". Ngoài sân bay, phòng khách sạn cũng trở thành khu vực có nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân cao. Một cư dân mạng từng làm việc tại khách sạn cảnh báo: "Trước đây đã từng xảy ra vài vụ lừa đảo, kẻ gian nhặt được thẻ hành lý rồi mạo danh thông tin của khách để phạm tội."

Một số người khác đề cập rằng một số sân bay ở Nhật Bản từ lâu đã lắp đặt các thùng rác chuyên dụng để bỏ thẻ hành lý, cho thấy loại rủi ro này không phải là chuyện mới.

Ngoài ra, thói quen xé thẻ hành lý ngay khi xuống máy bay của không ít người cũng là một thói quen không tốt và có thể gây ra nhiều phiền toái. Hãy giữ lại nó cho đến khi rời khỏi sân bay để:

- Xác nhận đúng hành lý của mình, tránh nhầm lẫn.

- Làm bằng chứng quan trọng để yêu cầu bồi thường nếu hành lý bị thất lạc hoặc hư hỏng.

- Bảo vệ thông tin cá nhân có thể bị kẻ xấu lợi dụng.