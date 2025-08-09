Xe tay ga 125cc hybrid "xăng điện" đầu tiên ra mắt: "Ăn xăng" chỉ 1,5 lít/100km, giá từ 46 triệu đồng

Mới đây, thương hiệu PGO đã khuấy động thị trường xe hai bánh khi ra mắt mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên isavR Power 125. Với giá niêm yết 88.000 TWD (khoảng 58 triệu đồng), mẫu xe này đang được áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt đến hết ngày 31/08/2025, đưa giá bán xuống chỉ còn từ 70.000 TWD (khoảng 46 triệu đồng).

Điểm nổi bật nhất của Power 125 chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc, đạt mức 65,6 km/lít (tương đương chỉ 1,52 lít/100km), phá vỡ mọi kỷ lục của phân khúc xe 125cc tại Đài Loan và trở thành lựa chọn tiết kiệm xăng nhất trên thị trường.

Sở dĩ Power 125 có thể đạt được hiệu suất ấn tượng như vậy là nhờ vào hệ thống động cơ hybrid xăng-điện "thật sự" đầu tiên trong phân khúc. Không giống các hệ thống "trợ lực điện" tạm thời, PGO khẳng định Power 125 có một mô-tơ điện cung cấp lực đẩy phụ trợ liên tục 0,8 mã lực ở mọi dải tốc độ. Thậm chí, trên giấy đăng ký xe, loại nhiên liệu cũng được ghi rõ là "Xăng (Hybrid)", một sự khẳng định về công nghệ của hãng.

Để đạt được điều này, động cơ xe đã được trang bị công nghệ MDI 2.0 với bugi kép, có khả năng chuyển đổi giữa đánh lửa đơn và đôi tùy theo tải trọng của động cơ, kết hợp cùng công nghệ sạc hiệu suất cao TriVolt.

Không chỉ tập trung vào động cơ, PGO còn lần đầu tiên trang bị cho Power 125 khung xe liền khối Y-ONE hoàn toàn mới. So với khung sườn truyền thống, bộ khung này có độ cứng ngang tăng 48% và độ cứng dọc tăng 30%. Vật liệu được sử dụng là thép cường độ cao, đảm bảo sự an toàn và ổn định khi vận hành. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS 3.0, giúp tăng hiệu quả giảm tốc lên đến 35%.

Ngoài ra, mẫu xe này hướng đến đối tượng người dùng di chuyển hàng ngày, Power 125 được thiết kế với rất nhiều tiện ích thiết thực:

Chiều cao yên thấp (753mm) và yên xe dài nhất phân khúc (702mm), phù hợp với mọi vóc dáng. Trọng lượng xe chỉ 102kg cùng chân chống giữa trợ lực, giúp việc dắt và dựng xe trở nên nhẹ nhàng. Cốp xe siêu rộng với dung tích 37 lít, có thể chứa nhiều vật dụng cá nhân. Phía trước có hộc để đồ chứa được ly trà sữa 750ml, cổng sạc nhanh QC 3.0 USB và một khe cắm điện thoại chuyên dụng có thể giữ máy lên đến 6,9 inch.

Theo ETtoday