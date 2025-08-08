Trải nghiệm website và ứng dụng "A80 - Tự hào Việt Nam": Giao diện hào hùng, kết nối mọi trái tim hướng về Tổ quốc!

Không khí cả nước đang rộn ràng hướng về cột mốc 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm quy mô lớn, hoành tráng và đầy cảm xúc.

Bên cạnh những màn diễu binh, diễu hành, triển lãm hay chương trình nghệ thuật, Thủ đô còn chính thức trình làng nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam”. Đây không chỉ là một website hay ứng dụng di động đơn thuần, mà là “trạm kết nối” mọi thông tin, cảm xúc và khoảnh khắc đẹp nhất của lễ Quốc khánh 2/9, giúp cộng đồng trong và ngoài nước cùng hòa nhịp tự hào dân tộc Việt Nam.

Giao diện hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt Nam

A80 - Tự hào Việt Nam được xây dựng như “trung tâm thông tin số” duy nhất phục vụ đại lễ. Thay vì phải tìm kiếm trên nhiều nguồn, người dân có thể tìm thấy trọn bộ lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo chính thức về thời gian, điều tiết giao thông, an ninh, y tế; cùng khoảnh khắc hậu trường, hình ảnh, video trực tiếp ngay tại đây. Dù ở Hà Nội, miền Nam hay ở nước ngoài, chỉ cần truy cập A80 trên ứng dụng di động hoặc nền tảng web, mọi thông tin sẽ hiển thị đầy đủ, chính xác và cập nhật liên tục.

Ấn tượng đầu tiên khi truy cập A80 - Tự hào Việt Nam là sắc đỏ, vàng rực rỡ, vừa trang trọng vừa tươi vui, gợi ngay không khí lễ hội và tinh thần dân tộc.

Ngay trên trang chủ lẫn giao diện ứng dụng điện thoại, hình ảnh Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập và đội hình diễu binh tiến bước được đặt trang trọng, tạo cảm giác thiêng liêng.

Các chuyên mục bố cục rõ ràng, dễ thao tác: Danh sách sự kiện, thư viện ảnh - video, bản đồ số. Màu sắc, hình ảnh, đường nét đều gợi nhớ bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, trẻ trung.

Điểm khiến A80 khác biệt chính là cách ứng dụng công nghệ để người dân thực sự “sống” cùng sự kiện. Chatbot AI đóng vai trò như trợ lý ảo, sẵn sàng gợi ý sự kiện, chỉ đường, nhắc lịch. Chẳng hạn, khi người dùng nhờ gợi ý cách tham gia hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chatbot sẽ nhanh chóng trả lời bằng một loạt gợi ý vô cùng chi tiết.

Bản đồ số tương tác hiển thị chi tiết các địa điểm diễn ra hoạt động, vị trí màn hình LED, điểm tiếp nước, trạm y tế, chỗ nghỉ ngơi, ăn uống… Hệ thống cảnh báo giao thông và điều hướng lộ trình giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc, tận hưởng lễ hội trọn vẹn nhất.

Không gian gắn kết và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc

A80 không chỉ để theo dõi, mà còn là nơi cộng đồng cùng tạo dấu ấn. Mục “80 đẹp lắm” tập hợp những hình ảnh, video đẹp do chính người dân gửi về, ghép thành bức tranh đoàn kết, yêu nước. Công cụ tạo thiệp, avatar cờ đỏ sao vàng giúp lan tỏa tinh thần lễ hội trên mạng xã hội. Thậm chí, các hoạt động hưởng ứng tại địa phương cũng có thể được cập nhật và giới thiệu ngay trên nền tảng, để mọi trái tim Việt Nam cùng chung nhịp.

Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, Hà Nội đã chứng minh cách một thành phố ngàn năm văn hiến có thể ứng dụng công nghệ để tôn vinh quá khứ và kết nối hiện tại.

Với vị thế là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, Hà Nội tiếp tục khẳng định sự tiên phong trong ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để tổ chức các sự kiện văn hóa tầm vóc quốc gia. A80 không chỉ đơn thuần là một giải pháp số hóa thông tin, mà còn là tuyên ngôn văn hóa số của Thủ đô, nơi hội tụ ký ức hào hùng và khát vọng hội nhập.

Từ dấu mốc 1945 đến kỷ nguyên số, Hà Nội vẫn giữ vững vai trò trung tâm chính trị, văn hóa, sáng tạo của cả nước, và A80 chính là nhịp cầu nối kết quá khứ với hiện tại, kết nối chính quyền với nhân dân, kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Dù bạn đang ở Quảng trường Ba Đình hay ở cách nửa vòng trái đất, chỉ cần truy cập vào A80 - Tự hào Việt Nam, bạn vẫn có thể hòa mình vào dòng chảy lịch sử đất nước. Hãy truy cập https://a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” (App Store hoặc Google Play) để bắt đầu hành trình kết nối, đồng hành và tự hào cùng những mốc son vẻ vang của dân tộc.