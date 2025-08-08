Apple chốt ngày ra mắt iPhone 17

Nếu đang mong chờ iPhone 17, bạn nên đánh dấu ngày 9/9 trên lịch. Theo trang iphone-ticker.de, một số nhà mạng lớn tại Đức đã nhận được thông tin nội bộ rằng Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày thứ Ba thứ hai của tháng 9, đúng như dự đoán gần đây của cây viết Mark Gurman từ Bloomberg.

Gurman từng khẳng định Apple sẽ chọn một ngày trong tuần lễ bắt đầu từ 8/9 để vén màn iPhone thế hệ mới, với hai ngày là ngày 9 và 10/9. Và giờ đây, các nguồn tin từ châu Âu dường như đã xác nhận điều đó.

Nếu Apple tiếp tục theo đúng lịch trình quen thuộc nhiều năm qua, đợt đặt trước iPhone 17 sẽ bắt đầu vào thứ Sáu 12/9, ngay sau sự kiện ra mắt. Các đơn hàng đầu tiên dự kiến sẽ được giao và lên kệ tại Apple Store cũng như các nhà bán lẻ toàn cầu vào thứ 6 tuần kế tiếp, tức ngày 19/9. Những thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản và cả Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm trong đợt mở bán đầu tiên.

Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách mở bán iPhone 17 đầu tiên. Ảnh: Apple

Dòng sản phẩm năm nay được dự đoán sẽ gồm 4 phiên bản: iPhone 17, iPhone 17 Air (thay thế cho dòng Plus cũ), iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Không chỉ dừng lại ở điện thoại, sân khấu tháng 9 của Apple còn có thể chứng kiến sự hiện diện của Apple Watch SE 3, Series 11, Watch Ultra 3 và thậm chí là AirPods Pro 3.

Ảnh dựng các mẫu iPhone 17. Ảnh: The Apple Hub

Dự kiến Apple sẽ gửi thư mời báo chí vào khoảng một tuần trước sự kiện, vào khoảng ngày 2/9. Một lần nữa, đại tiệc tháng 9 của Apple đang đến rất gần và cuộc đua công nghệ năm nay sắp bước vào vòng tăng tốc.