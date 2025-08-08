OpenAI ra mắt GPT-5, tuyên bố đây là “trí tuệ nhân tạo giỏi nhất thế giới”

OpenAI vừa chính thức phát hành GPT-5, mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất và được CEO Sam Altman mô tả là bước tiến vượt trội so với mọi phiên bản trước đó. Trong buổi giới thiệu, Altman so sánh sự thay đổi này với khoảnh khắc lần đầu tiên ông nhìn vào màn hình Retina của iPhone: “Tôi không muốn quay lại thời chưa có nó.”

Nếu GPT-3 giống như đang nói chuyện với một học sinh cấp ba, GPT-4 là sinh viên đại học, thì GPT-5 là lần đầu tiên AI khiến con người cảm thấy như đang đối thoại với một chuyên gia có bằng tiến sĩ. Không chỉ thông minh hơn, GPT-5 còn nhanh hơn, ít mắc lỗi hơn và có khả năng lý luận phức tạp tốt hơn bao giờ hết. “Đây là mô hình giỏi nhất thế giới về lập trình, viết lách, chăm sóc sức khỏe và còn nhiều lĩnh vực khác nữa,” Altman tuyên bố đầy tự tin.

CEO OpenAI Sam Altman giới thiệu GPT-5. Ảnh: OpenAI

Trong ChatGPT, GPT-5 không còn tách biệt thành nhiều phiên bản như trước. Nhờ cơ chế mới, mô hình sẽ tự động chuyển sang chế độ suy luận nâng cao nếu gặp yêu cầu khó hoặc khi người dùng yêu cầu mô hình nghĩ thêm. Nick Turley, người đứng đầu bộ phận ChatGPT, nhận xét: “Cảm giác sử dụng mô hình này thật sự rất tốt, ngay cả người dùng phổ thông cũng sẽ cảm nhận được điều đó.”

Tất cả người dùng ChatGPT đều có thể trải nghiệm GPT-5, dù người dùng miễn phí sẽ có giới hạn về số lượt truy vấn. Khi đạt ngưỡng, hệ thống sẽ tự chuyển sang phiên bản nhẹ hơn là GPT-5 mini. Trong khi đó, các nhà phát triển sẽ có ba lựa chọn khi truy cập qua API: GPT-5, GPT-5 mini và GPT-5 nano, tương ứng với mức giá khác nhau.

Bên cạnh mô hình mới, OpenAI còn bổ sung bốn “tính cách” cho ChatGPT: Cynic (hay hoài nghi), Robot (máy móc), Listener (lắng nghe) và Nerd (mọt sách), cho phép người dùng cá nhân hóa trải nghiệm trò chuyện. Người dùng cũng có thể thay đổi màu sắc cho từng cuộc hội thoại.

Trong buổi trình diễn, Yann Dubois, trưởng nhóm hậu huấn luyện của OpenAI đã yêu cầu GPT-5 tạo ra một website học tiếng Pháp với trò chơi tương tác. Chỉ sau vài giây, hàng trăm dòng mã được sinh ra, và một giao diện hoàn chỉnh hiện ra trên màn hình. Anh chỉ cần nhấp chuột vài cái là đã có thể dùng thử website học ngôn ngữ tự động do AI dựng lên.

GPT-5 có thể tạo ra website đẹp và chi tiết cho nhiều mục đích khác nhau. Ảnh: OpenAI

Đáng chú ý nhất, GPT-5 đạt thành tích tốt nhất từ trước đến nay trên các bài kiểm tra lập trình như SWE-Bench, SWE-Lancer và Aider Polyglot, giúp hiện thực hóa tầm nhìn “phần mềm theo yêu cầu” mà Altman từng nhắc tới.

GPT-5 có năng lực vượt trội hơn các mô hình trước đó của OpenAI. Ảnh: OpenAI

Về mặt an toàn, GPT-5 được OpenAI kiểm tra hơn 5.000 giờ để đánh giá rủi ro. Mô hình có khả năng “tự kiềm chế” tốt hơn trước khi đưa ra thông tin nhạy cảm. Khi gặp câu hỏi có thể mang mục đích nguy hiểm, nó sẽ trả lời theo hướng an toàn, chỉ cung cấp thông tin ở cấp độ khái quát để tránh bị lợi dụng. Đồng thời, GPT-5 cũng thành thật hơn khi không biết câu trả lời, thay vì cố gắng lấp liếm như các đời trước.

GPT-5 sẽ bắt đầu được phát hành từ ngày 8/8 cho tất cả người dùng ChatGPT miễn phí, Plus, Pro và Team. Riêng người dùng Enterprise và Edu sẽ được truy cập trong vòng một tuần tới.