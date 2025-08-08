Hội chị em "yêu bếp, nghiện nhà" nghe rõ vào săn sale, nhiều đồ gia dụng đang giảm hơn nửa giá, nhanh tay chốt đơn

Dù bạn đang muốn căn bếp thêm tiện nghi, việc nhà trở nên nhẹ nhàng hay đơn giản là nâng cao chất lượng không khí trong nhà, đây chính là thời điểm vàng để mua sắm. Hãy cùng điểm qua những ưu đãi "sập sàn" hot nhất ngay dưới đây!

Chảo chống dính giảm hơn nửa giá

Chảo chống dính là món đồ quen thuộc và thiết yếu với bất cứ căn bếp nào. Nó giúp việc nấu nướng và vệ sinh sau đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các loại chảo chống dính trên thị trường hiện nay đều tương thích với mọi loại bếp từ gas, hồng ngoại đến bếp từ.

Hiện tại, đang có một deal hời là chảo chống dính Elmich giảm đến 54%, rất đáng để chị em sắm sửa.

Giá sale: 293.930 đồng Nơi mua: Shopee

Bếp từ Lock&Lock giảm hơn 1 triệu

Bếp từ là lựa chọn hoàn hảo cho không gian nhỏ, sinh viên, người ở trọ hoặc dùng cho các bữa lẩu sum họp gia đình. Bếp nấu nhanh vượt trội, an toàn tuyệt đối do không có lửa và khói, mặt kính dễ dàng lau chùi. Bạn có thể săn sale chiếc bếp từ của Lock&Lock hiện nay đang giảm đến 1,1 triệu đồng.

Giá sale: 1.213.000 đồng Nơi mua: Shopee

Mua nồi chiên không dầu Sunhouse tiết kiệm 1 triệu

Tạo ra một cuộc cách mạng trong gian bếp, giúp bạn thưởng thức các món chiên nướng giòn rụm mà gần như không cần dầu mỡ, bảo vệ sức khỏe tim mạch cho cả gia đình. Nồi còn có thể hâm nóng, sấy khô thực phẩm cực kỳ tiện lợi, thay thế nhiều dụng cụ lỉnh kỉnh khác. Đã vậy, mua nồi giá 2,29 triệu đồng chỉ cần chưa đến 1,1 triệu đồng. Hội "yêu bếp" sắm ngay chứ còn chần chờ gì nữa.

Giá sale: 1.080.000 đồng Nơi mua: Shopee

Bộ nồi inox nguyên khối Elmich Trimax giảm giá

Khoác áo mới cho căn bếp của bạn với bộ sản phẩm đồng bộ, đẹp mắt. Chất liệu chống dính cao cấp tuyệt đối an toàn, giúp việc nấu nướng và vệ sinh sau đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tương thích với mọi loại bếp từ gas, hồng ngoại đến bếp từ. Sản phẩm đang có mức giảm đậm cả triệu đồng so với mức giá gốc.

Giá sale: 1.537.900 đồng Nơi mua: Shopee

Nồi lẩu điện có xửng hấp

Một món đồ đa năng có thể kết hợp "trên hấp - dưới lẩu", giúp bạn nấu hai món cùng lúc và tiết kiệm gấp đôi thời gian. Hơn nữa, nồi còn có thể đảm nhiệm luôn việc chiên, xào hay nấu canh hàng ngày, thay thế cho nhiều dụng cụ lỉnh kỉnh khác. Đáng nói hơn là chiếc nồi hữu ích này đang được giảm giá mạnh, sắm liền tay chỉ với nửa giá tiền.

Giá sale: 341.050 đồng Nơi mua: Shopee