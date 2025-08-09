Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo

Những ngày gần đây, anh Trần Chí Cường, một lập trình viên đang làm việc tại Hàng Châu, đã trở thành tâm điểm trên MXH Trung Quốc. Bởi lẽ anh là nhân vật chính của một vụ lừa đảo qua mạng với kịch bản vô cùng tinh vi. Tuy nhiên, bằng kiến thức chuyên môn của mình, anh đã khiến nhóm lừa đảo phải nhận một bài học đắt giá.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh Trần nhận được một cuộc gọi từ một phụ nữ tự xưng là quản lý khách hàng của một công ty đầu tư. Sau màn giới thiệu, người này đưa ra một lời đề nghị khó tin: "Để thể hiện thành ý, tôi sẽ chuyển trước cho anh 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,82 tỷ đồng) làm tiền ký quỹ tín nhiệm, anh kiểm tra tài khoản nhé."

Chỉ mười phút sau, tài khoản của anh Trần thực sự nhận được số tiền trên.

Nhận thấy sự bất thường, anh Trần nhanh chóng nhận ra đây là một chiêu trò lừa đảo "mổ heo" – một thủ đoạn mà kẻ lừa đảo sẽ cho nạn nhân một lợi ích nhỏ ban đầu để xây dựng lòng tin, sau đó dẫn dụ họ đầu tư một số tiền lớn hơn nhiều.

Đúng như dự đoán, một đối tượng khác tự xưng là "Giám đốc Vương" đã liên lạc với anh Trần, giải thích về một dự án đầu tư với lợi suất "khủng". Để tham gia, Giám đốc Vương đưa ra điều kiện: "Sau khi anh nhận được 1,82 tỷ đồng, anh cần đầu tư trước 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,65 tỷ đồng) để thử hiệu quả. Như vậy tương đương với việc anh chỉ bỏ ra số tiền chúng tôi gửi nhưng được hưởng lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư."

Quyết định "tương kế tựu kế", anh Trần đã vờ đồng ý. Tuy nhiên, thay vì làm theo, anh đã sử dụng kỹ năng của mình để điều tra và phát hiện công ty của nhóm lừa đảo thực chất chỉ là một công ty ma với vốn điều lệ chỉ 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 365 triệu đồng) và có địa chỉ giả.

Anh Trần bắt đầu phản công. Anh nói với Giám đốc Vương rằng mình muốn "thử hiệu quả" với một số tiền lớn hơn. "Tôi muốn đầu tư 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,3 tỷ đồng).". Khi anh nói qua điện thoại câu này, khiến nhóm lừa đảo vô cùng phấn khích.

Tuy nhiên, anh Trần không hề chuyển tiền thật. Anh đã lập trình để tạo ra một bản ghi giao dịch giả, mô phỏng việc anh đã chuyển 7,3 tỷ đồng vào tài khoản của chúng. Đồng thời, anh kích hoạt một chương trình do chính mình viết để giám sát tài khoản của nhóm lừa đảo. Chương trình này được thiết kế để tự động gửi cảnh báo rủi ro đến hệ thống an ninh của ngân hàng khi phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Đinh ninh đã nhận được 7,3 tỷ đồng từ "con mồi", nhóm lừa đảo không hề hay biết cái bẫy đã sập xuống. Vài giờ sau, hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng, nhận được cảnh báo từ chương trình của anh Trần, đã ngay lập tức gắn cờ và đóng băng tài khoản của nhóm lừa đảo. Toàn bộ số tiền trong đó, bao gồm cả 1,82 tỷ đồng chúng đã chuyển cho anh Trần, đều bị phong tỏa.

Trong cơn hoảng loạn, Giám đốc Vương đã gọi lại cho anh Trần với giọng gần như bật khóc: "Anh Trần, có chuyện rồi! Tài khoản của chúng tôi bị đóng băng rồi! Ngân hàng nói chúng tôi bị nghi lừa đảo!"

Giả vờ lo lắng cho "khoản đầu tư" của mình, anh Trần hỏi han tình hình. Khi Giám đốc Vương ngỏ ý muốn vay tiền để "xoay sở", anh Trần mới bình thản đáp lại: "Giám đốc Vương, tôi thấy các anh gặp rắc rối thật rồi đấy."

Toàn bộ vụ việc cùng các bằng chứng liên quan sau đó đã được anh Trần Chí Cường trình báo cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra.

Theo Baijiahao