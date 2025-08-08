Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng

Được định vị ở phân khúc tablet phổ thông, nhưng MatePad 11.5 lại mang đủ bộ phụ kiện bàn phím, chuột và bút cảm ứng, cùng loạt tính năng hỗ trợ làm việc như một chiếc laptop mini.
Huawei vừa tung MatePad 11.5 phiên bản mới với mức giá 6,6 triệu đồng, kèm bàn phím. Đây là lựa chọn mới cho người dùng đang cân nhắc giữa các mẫu tablet tầm trung như Xiaomi Pad 6, Galaxy Tab S6 Lite hay Lenovo Tab M11.
Huawei MatePad 11.5 mới là một trong những tablet phổ thông hiếm hoi tặng kèm cả bàn phím và chuột, hướng đến nhóm khách hàng học tập và làm việc di động. Với mức giá hơn 6 triệu, đây là lựa chọn đáng lưu ý cho ai muốn một thiết bị nhỏ gọn có thể thay thế laptop ở mức cơ bản.