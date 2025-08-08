Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng

Huawei vừa tung MatePad 11.5 phiên bản mới với mức giá 6,6 triệu đồng, kèm bàn phím. Đây là lựa chọn mới cho người dùng đang cân nhắc giữa các mẫu tablet tầm trung như Xiaomi Pad 6, Galaxy Tab S6 Lite hay Lenovo Tab M11.

Thiết kế MatePad 11.5 không thay đổi nhiều so với bản ra mắt hồi tháng 3. Máy vẫn sở hữu khung nhôm nguyên khối, các cạnh bo cong nhẹ thay vì phẳng như xu hướng hiện tại, giúp việc cầm lâu thoải mái hơn. Độ mỏng chỉ 6,85 mm, trọng lượng 499 g, cảm giác cầm tay không quá nặng dù kích thước màn hình lớn.

Huawei đặt webcam ở cạnh ngang, tối ưu cho trải nghiệm làm việc cần bàn phím hoặc họp video call. Ở cạnh bên còn có chấu kết nối bàn phím từ, biến máy thành laptop mini trong vài giây.

MatePad 11.5 dùng màn IPS LCD 11,5 inch, độ phân giải 2.200 x 1.440 pixel, tần số quét 120Hz cho hình ảnh mượt. Tỉ lệ 3:2 hiển thị nhiều nội dung hơn so với màn hình 16:9 thường thấy, đặc biệt hữu ích khi soạn văn bản hay duyệt web. Màn hình còn có khả năng chống lóa khá tốt khi sử dụng ngoài trời.

Camera trước 8MP tích hợp tính năng FollowCam, tự động căn lại vị trí để người dùng luôn ở giữa khung hình, khá giống Center Stage của Apple. Camera sau 13MP cho chất lượng ảnh ổn trong tầm giá, màu sắc và chi tiết đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Điểm khác biệt lớn của MatePad 11.5 so với nhiều tablet cùng tầm là phụ kiện đi kèm. Bàn phím có kích thước phím ngang laptop, hành trình 1,5 mm cho cảm giác gõ chắc. Nhược điểm thiếu bàn di chuột đã được bù lại bằng chuột không dây tặng kèm.

Máy chạy HarmonyOS 4.2, tích hợp Huawei Notes, WPS Office 2.0 và chế độ đa cửa sổ giúp mở nhiều ứng dụng cùng lúc. Huawei Notes cho phép vừa ghi tay vừa ghi âm, một điểm cộng cho học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng.

Bên trong là chip Kirin T80, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Các tác vụ như lướt web, mạng xã hội, làm việc văn phòng chạy mượt. Pin 7.700 mAh đủ dùng khoảng 10 tiếng. Máy có bốn loa, đi kèm thuật toán Histen 9.0 cho âm thanh to, rõ, chất lượng tốt trong phân khúc dưới 7 triệu đồng.

Huawei MatePad 11.5 mới là một trong những tablet phổ thông hiếm hoi tặng kèm cả bàn phím và chuột, hướng đến nhóm khách hàng học tập và làm việc di động. Với mức giá hơn 6 triệu, đây là lựa chọn đáng lưu ý cho ai muốn một thiết bị nhỏ gọn có thể thay thế laptop ở mức cơ bản.