Thông tin gây sốc về iPhone 17 Air

Theo MacRumors, iPhone 17 Air sẽ chỉ được trang bị viên pin dung lượng 2.900mAh. Động thái này nhằm đảm bảo Apple có thể tạo ra một chiếc điện thoại có thiết kế siêu mỏng, với kích thước chỉ 5,5mm ở điểm mỏng nhất. Nếu con số này chính xác, iPhone 17 Air sẽ trở thành mẫu iPhone có dung lượng pin thấp nhất kể từ dòng iPhone 13 đến nay.

Các nguồn tin rò rỉ cho biết Apple đã thực hiện một bài kiểm tra nội bộ và kết quả cho thấy chỉ khoảng 60-70% người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Air trọn vẹn một ngày mà không cần sạc lại. Để giải quyết vấn đề này, công ty sẽ giới thiệu thêm một phiên bản ốp lưng tích hợp pin dành riêng cho iPhone 17 Air. Bên cạnh đó, các tính năng tiết kiệm pin của iOS 26 cũng được kỳ vọng sẽ giúp kéo dài thời lượng sử dụng.

iPhone 17 Air được cho sẽ có giá bán khởi điểm từ 900 USD (khoảng 23,6 triệu đồng). (Ảnh minh hoạ)

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple sẽ sử dụng modem C1 trên iPhone 17 Air, giúp gia tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Modem C1 vốn đã được trang bị trên iPhone 16e và từng mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng ấn tượng.

Theo Wall Street Journal, iPhone 17 Air sẽ có giá bán khởi điểm từ 900 USD (khoảng 23,6 triệu đồng), được định vị tương đương và sẽ thay thế cho phiên bản iPhone Plus hiện tại. WSJ nhận định, iPhone 17 Air sẽ là lựa chọn thay thế cho những người dùng muốn một chiếc điện thoại mỏng hơn và không ngại sự đánh đổi, đồng thời Apple đang đặt cược vào yếu tố hình thức và sự hấp dẫn về thị giác.

Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 17 vào ngày 9/9. Đến ngày 12/9, công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước và những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao tới tay người dùng từ ngày 19/9. Tương tự các năm trước, một số thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,…

Bên cạnh iPhone 17, Apple có thể sẽ công bố một số sản phẩm mới như Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và AirPods Pro 3. Một báo cáo từ MacRumors cũng cho biết Apple sẽ tăng giá 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 nhằm bù đắp chi phí linh kiện liên tục tăng cao, cũng như tác động từ chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc.