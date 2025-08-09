ETHVietNam 2025: Tuần lễ công nghệ Blockchain lớn nhất Việt Nam trở lại

ETHVietnam, sự kiện Ethereum lớn nhất tại Việt Nam, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9–10/8/2025 tại Dinh Độc Lập, TP.HCM. Không chỉ là một hội nghị blockchain, ETHVietnam 2025 được tổ chức như một phong trào quy mô lớn, mang tinh thần cộng đồng mạnh mẽ và tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế on-chain hàng đầu thế giới.

Sự kiện năm nay quy tụ các nhà lãnh đạo, những builder, creator, đại diện các protocol, quản trị DAO, nhà phát triển, nghệ sĩ, nhà đầu tư Web3 cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tại đây, người tham dự sẽ được trải nghiệm không gian Ethereum sâu sắc, tương tác cao, đồng thời cùng chung tay thúc đẩy ứng dụng blockchain vào đời sống, hoạt động doanh nghiệp và quản lý công.

Với địa điểm tổ chức là Dinh Độc Lập, biểu tượng lịch sử của TP.HCM, ETHVietnam 2025 vừa mang ý nghĩa văn hoá, vừa thể hiện sự giao thoa giữa tầm nhìn toàn cầu và bản sắc Việt Nam, mở ra cơ hội kết nối và hợp tác cho cộng đồng blockchain trong khu vực.

ETHVietnam 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm Ethereum ra đời (30/7/2015-2025). Từ những ngày đầu chỉ là ý tưởng, Ethereum đã trở thành nền tảng định hình các lĩnh vực như DeFi, NFT, DAO và nhiều sáng tạo công nghệ khác. Tại Việt Nam, ETHVietnam 2025 vừa là dịp tri ân chặng đường phát triển của Ethereum, vừa là khởi đầu cho chương mới, nơi tài năng và sáng tạo Việt góp phần nâng tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Chương trình năm nay bao gồm các phiên thảo luận, bài phát biểu từ lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu, workshop chuyên sâu cho builders như bootcamp “Zero-to-Launch” hay “DeFi Mastery”, cùng On-Chain Demo Day, nơi hơn 20 startup trình bày dự án trước các quỹ đầu tư và protocol để tìm kiếm tài trợ, grant và cơ hội ươm tạo.

Điểm khác biệt của ETHVietnam nằm ở triết lý “Build-to-Belong”, mở ra không gian cho mọi người cùng tạo ra giá trị thực, hợp tác và đóng góp. Sự kiện năm nay được tổ chức cùng các đối tác như SUCI Blockchain Hub, MDV Capital, Gem Corporation và nhiều hệ sinh thái Web3 lớn trong khu vực, kết nối cả cộng đồng công nghệ grassroots lẫn các tài năng quốc tế.

Ra đời từ năm 2022, ETHVietnam hoạt động phi lợi nhuận, tập trung vào đào tạo builders, hỗ trợ doanh nghiệp và startup. Đến nay, hơn 200 workshop miễn phí đã được tổ chức tại các trường đại học như FPT, Hoa Sen, Fulbright, Hutech…, hơn 10 hackathon và hacker house trao tổng cộng 180.000 USD giải thưởng, cùng mạng lưới hợp tác với nhiều protocol lớn như ZKSync, Scroll, Starknet, Polygon, Axie Infinity…

Sau ba năm, ETHVietnam đã kết nối hơn 20.000 người tham dự, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, việc làm và phát triển dự án cho cộng đồng Web3 Việt Nam. Với ETHVietnam 2025, hành trình này tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định vai trò của Việt Nam trong bản đồ blockchain toàn cầu.