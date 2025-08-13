iPhone 17 Air lộ diện với hiệu năng khủng nhưng lại cắt giảm thứ này

Theo thông tin rò rỉ từ tài khoản Weibo "Fixed Focus Digital", mẫu iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip A19 Pro tương tự dòng iPhone 17 Pro nhưng ở dạng cắt giảm (binned). Trong quá trình sản xuất, "binned" ám chỉ những sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn cao nhất nhưng vẫn đủ khả năng hoạt động ổn định, thường được tinh chỉnh để sử dụng trên các thiết bị ở phân khúc thấp hơn.

Với phiên bản cắt giảm của A19 Pro, iPhone 17 Air sẽ có CPU tương đương mẫu Pro nhưng chỉ còn 5 nhân GPU thay vì 6 nhân. Sự khác biệt này dự kiến khó nhận thấy trong các tác vụ hàng ngày, song có thể ảnh hưởng khi xử lý các tựa game AAA hoặc tác vụ đồ họa nặng như dựng video.

Thiết kế siêu mỏng của iPhone 17 Air cũng mang đến một số hạn chế về tản nhiệt. Khả năng quản lý nhiệt kém hơn có thể khiến máy dễ bị giảm xung (thermal throttling) khi chạy tác vụ nặng liên tục, làm cho hiệu năng thực tế không duy trì được lâu như những mẫu Pro có khung máy dày hơn.

Ngoài ra, iPhone 17 Air dự kiến sẽ có một số điểm cắt giảm khác so với bản Pro, như chỉ có một camera sau, không hỗ trợ ProMotion, không có kết nối mmWave 5G và chỉ trang bị loa đơn thay vì loa stereo. Những thay đổi này nhằm tối ưu cho độ mỏng của thiết bị.

Tuy nhiên, nếu Apple giải quyết tốt vấn đề dung lượng pin, iPhone 17 Air vẫn có thể trở thành một sản phẩm độc đáo nằm giữa iPhone 17 và iPhone 17 Pro, hướng tới người dùng cần sự mỏng nhẹ nhưng vẫn duy trì được sức mạnh xử lý cao. Thông tin chi tiết hơn về mẫu máy này được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong thời gian tới.