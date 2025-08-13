Joy Ngiaw - Từ làng nhỏ Malaysia đến Hollywood: Nữ nhạc sĩ phá vỡ khuôn mẫu và gieo cảm hứng cho thế hệ trẻ

Từ buổi thử giọng ẩn danh đến bản nhạc vang khắp thế giới

Hành trình của Joy ở Hollywood mở ra từ Blush, bộ phim ngắn hợp tác giữa Skydance Animation và Apple Original Films. Đó không chỉ là một dự án mà là bước ngoặt. Joy được chọn thông qua một buổi thử giọng ẩn danh, nơi John Lasseter và đội ngũ sản xuất chỉ nghe nhạc mà không biết tên hay hồ sơ của tác giả.

Xuất thân từ làng nhỏ Malaysia, Joy Ngiaw được vinh danh trong chiến dịch Những người ôm giấc mơ 2025, mang âm nhạc đến Hollywood và phá vỡ định kiến về nhạc sĩ nữ.

Blush là câu chuyện đầy cảm xúc của đạo diễn Joe Mateo, dành tặng người vợ quá cố, và ngay từ khi đọc kịch bản, Joy đã bị cuốn vào cảm xúc chân thật mà bộ phim mang lại.

“Khi nhận được cuộc gọi báo mình được chọn, mình đã bật khóc,” Joy nhớ lại. “Câu chuyện của đạo diễn Joe Mateo về người vợ quá cố đã truyền cảm hứng rất lớn cho mình. Mình đã đưa cả giọng hát và hơi thở của mình vào bản nhạc, vì Joe từng nói ‘Gia đình giống như oxy’.”

Sự lựa chọn giàu cảm xúc đó đã biến bản demo thành nhạc hiệu chính thức cho logo Skydance Animation, một thành tựu vượt ngoài mong đợi. Từ đây, Joy tiếp tục được mời đảm nhiệm phần nhạc logo cho hãng và sau đó là loạt phim phiêu lưu - hành động WondLa trên Apple TV+.

Âm nhạc bắt đầu từ cảm xúc, phá vỡ định kiến giới và văn hóa

Với Joy, mỗi bản score đều khởi nguồn từ cảm xúc nhân vật. “Mình luôn cố gắng kết nối với điều nhân vật đang cảm nhận và điều mà đạo diễn muốn truyền tải. Sau đó mới tìm ra giai điệu phù hợp,” cô chia sẻ. Chính cách tiếp cận này khiến âm nhạc của Joy luôn có chiều sâu và gắn bó chặt với câu chuyện.

Âm nhạc của Joy Ngiaw ghi dấu mạnh mẽ với tư cách là người trẻ tuổi nhất từng đảm nhiệm sáng tác nhạc hiệu cho hãng phim lớn Skydance Animation.

Điều đó cũng giúp cô đối diện và phá bỏ những khuôn mẫu vốn tồn tại lâu năm trong ngành. “Vẫn còn định kiến rằng phụ nữ chỉ hợp làm nhạc cho phim hài lãng mạn. WondLa cho mình cơ hội phá vỡ điều đó,” Joy khẳng định. Trong dự án này, cô kết hợp nhạc điện tử với giao hưởng, thêm nhạc cụ dân tộc để tạo bản sắc riêng cho từng nhân vật và bối cảnh, những thử nghiệm thường dành cho các dự án hành động hoặc giả tưởng quy mô lớn.

Bước vào Hollywood, Joy nhiều lần là phụ nữ duy nhất trong phòng họp, thậm chí là người duy nhất không phải da trắng. “Có người ngạc nhiên khi mình giới thiệu là nhà soạn nhạc, chứ không phải trợ lý. Chính vì thế, mình càng muốn chứng minh rằng sự đa dạng là điều cần thiết trong ngành này.”

Giấc mơ không biên giới và lời nhắn gửi thế hệ sáng tạo mới

Được Apple vinh danh trong chiến dịch Những người ôm giấc mơ 2025 với chủ đề Vươn Xa Ước Mơ, Joy xem đây là một dấu mốc đặc biệt. “Mình xuất phát từ một làng nhỏ ở Malaysia với giấc mơ viết nhạc cho phim ảnh và truyền hình. Khoảnh khắc này nhắc mình rằng bất kể bạn đến từ đâu, tiếng nói của bạn vẫn có giá trị,” cô nói.

Hành trình này nhắc cô rằng xuất phát điểm không quyết định giá trị của tiếng nói sáng tạo. Joy mong muốn mở đường cho các tài năng nữ châu Á tìm thấy cơ hội và sự tự tin trong ngành. Bên cạnh công việc phòng thu, cô yêu thích cảm giác chỉ huy khi âm nhạc của mình vang lên trước khán giả. Gần đây, Joy đã chỉ huy tại một buổi hòa nhạc gây quỹ ở Los Angeles và đang háo hức với dự án live action Solo Mio sắp ra rạp, như một bước mở rộng biên độ câu chuyện và hợp tác sáng tạo.

Joy cũng dành nhiều lời khuyên cho thế hệ trẻ muốn bước chân vào nhạc phim: “Hãy rèn nghề mỗi ngày, và tìm cho mình một cộng đồng để hợp tác. Bạn có thể học mọi lý thuyết âm nhạc, nhưng chỉ qua làm việc chung mới thực sự học được cách làm việc nhóm và trưởng thành như một nghệ sĩ. Và quan trọng nhất, hãy là chính mình, vì tiếng nói riêng là điều làm bạn khác biệt.”

Với Joy, âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc trên bản tổng phổ. Đó là nhịp thở của chính mình vang lên giữa khán phòng, vượt qua mọi biên giới địa lý và khuôn mẫu để chạm đến trái tim người nghe.

Câu chuyện của cô cho thấy âm nhạc điện ảnh không chỉ là các nốt nhạc mà còn là cảm xúc, tính kỷ luật và lòng dũng cảm. Khi một bản score đặt trái tim câu chuyện làm trung tâm, ranh giới về giới tính hay xuất phát điểm bỗng nhạt dần, nhường chỗ cho tài năng và sự chân thực dẫn đường. Lắng nghe các sáng tác của Joy trên Apple Music tại đây.