TWICE vượt BLACKPINK trở thành nghệ sĩ nữ Kpop có doanh số tuần đầu cao nhất trên Billboard 200

Có thể nói, lần trở lại với mini album thứ 12 Ready To Be của TWICE vô cùng sóng gió khi thành tích nhạc số tụt dốc thảm hại. Tuy nhiên, 9 cô gái nhà JYP vẫn có niềm an ủi khi nhóm vẫn có lượng fan cứng sẵn sàng chi tiền mua album để gặt hái thêm 1 thành tích mới cực kỳ ấn tượng.

Cụ thể, mới đây, Billboard 200 đã công bố BXH mới nhất và TWICE cùng Ready To Be đã ra mắt ở vị trí thứ 2, đứng trên cả Endless Summer Vacation của Miley Cyrus. Theo Luminate, album ghi nhận 153,000 đơn vị trong tuần kết thúc vào 16/3, trong đó bao gồm 145.500 album truyền thống và 10.28 triệu lượt on-demand stream.

Màn ra mắt hoành tráng của Ready To Be trên Billboard 200

Con số này giúp TWICE trở thành nghệ sĩ nữ Kpop có doanh số tuần đầu cao nhất trong lịch sử Billboard 200. Trước đó, kỷ lục này thuộc về album Born Pink của BLACKPINK với 102.000 bản trong tuần đầu tiên.

TWICE cũng trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên có 3 album lọt vào top 3 Billboard 200, ngang bằng với BLACKPINK. 2 album còn lại của TWICE là Between 1&2 với 100.000 bản ở hạng 3 và Formula Of Love với 65 nghìn bản cũng hạng 3.