TWICE có chiếc cúp đầu tiên sau hơn 1 năm nhưng vẫn bị netizen mỉa mai

Sau gần 1 tuần trở lại với mini album thứ 12 - Ready To Be cùng ca khúc chủ đề Set Me Free, TWICE đã nhận được chiếc cúp đầu tiên cho đợt quảng bá này vào ngày 17/3 tại show âm nhạc Music Bank. Chiến thắng này đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của TWICE khi lần gần nhất nhóm có cúp là vào ngày 28/11/2021 với Scientist, nhóm không có chiếc cúp nào với Talk That Talk. Đặc biệt, đây cũng là chiếc cúp thứ 120 giúp TWICE trở thành nhóm nữ đạt nhiều cúp trên show âm nhạc nhất, chỉ đứng sau BTS và EXO.

TWICE nhận được chiếc cúp đầu tiên sau hơn 1 năm

Tuy nhiên, nhìn vào bảng điểm, cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng khi nhóm nữ từng được coi như đại diện tiêu biểu cho Gen 3 lại có điểm nhạc số thấp đến mức thảm hại, chỉ bằng số lẻ của tân binh Gen 4 - STAYC: 45 điểm. Nếu không có điểm album với fan vote cứu lại thì TWICE có thể khó lòng giành chiến thắng này.

Điểm nhạc số của TWICE chỉ là 45

- Âm nhạc không thắng nhờ nhạc nhưng lại nhờ fan và album, hài.

- Chúc mừng mấy chị đã được cầm cái cúp tuần sau gần 1 năm rưỡi nha! *giọng mỉa mai*

- Quả digital 45 điểm là lõi trái đất chứ không phải đáy xã hội nữa rồi!

- Giờ âm nhạc không chỉ thắng nhờ nhạc hay nữa rồi, không ghét ai cả nhưng thấy thiếu công bằng thôi.

- Không thích nhóm nhưng mà Music Bank xưa giờ điểm album luôn chiếm % cao nhất nên TWICE thắng là phải rồi, nhiều bạn bảo 40 điểm digital mà cũng thắng thì hài thật.