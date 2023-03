Netizen phản ứng khi TWICE có thêm album triệu bản: "Fan chịu chi chứ không chịu stream"

TWICE vừa trở lại vào thứ 6 tuần trước với mini album thứ 12 - Ready To Be cùng MV chủ đề Set Me Free. Tuy nhiên, thành tích nhạc số của nhóm tiếp tục đáng báo động khi chỉ trụ được ở các thứ hạng ngấp nghé rồi chính thức... out khỏi toàn bộ các bảng xếp hạng chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày.

Với lần trở lại này, các fan chỉ có được niềm an ủi khi nhóm vẫn bán album rất tốt dù đã hoạt động sang năm thứ 8. Cụ thể, album Ready To Be đã debut ở vị trí thứ 1 với 1.427.039 bản bán ra. Cùng với thành tích này, TWICE đã nâng tổng số album debut ở hạng 1 trên Circle Album Chart lên tổng số 11 album, chính thức bằng vị trí với 2 tiền bối SNSD và BIGBANG.

Album mới của TWICE debut hạng nhất với gần 1 triệu rưỡi bản bán ra

Bên cạnh đó, Ready To Be cũng bán được hơn 600.000 album bán ra trên Hanteo. Sắp tới đây, album mới của TWICE cũng được dự đoán debut hạng 2 ở Billboard 200 và hạng 7 ở bảng xếp hạng album tại UK.

Phản ứng của netizen khi biết tin TWICE có album triệu bản tiếp theo:

- Fan chịu chi chứ không chịu stream nên nhạc số tệ hại quá!

- Sao bán album tốt thế mà out bảng xếp hạng nhạc số nhanh vậy?

- JYP nên xem lại gu chọn nhạc cho TWICE, càng ngày càng chán.