Ra mắt 8 năm rồi mà TWICE vẫn luôn gây tranh cãi khi hát live, đặc biệt là 3 thành viên người Nhật

TWICE đang tiến hành tuần quảng bá thứ 2 cho mini album thứ 12 Ready To Be cùng ca khúc chủ đề Set Me Free. Nhóm đã có sân khấu biểu diễn trên Music Bank và giành được chiếc cúp đầu tiên cho đợt quảng bá này, đánh dấu việc trở thành nhóm nữ nhận nhiều cúp nhất trên các show âm nhạc.

TWICE trình diễn Set Me Free trên Music Bank

Nhóm có chiến thắng đầu tiên với đợt quảng bá này

Từ trước đến nay, khả năng hát live của TWICE luôn được khán giả đặc biệt quan tâm, đặc biệt là sau những lần lộ giọng live yếu ở các sân khấu âm nhạc. Và lần đoạt cúp này cũng nhận được sự chú ý tương tự.

Tuy nhiên, "9 người 10 ý", một số ý kiến cho rằng TWICE đã cải thiện được khả năng live nhưng cũng có người chỉ ra nhóm vẫn còn đôi chỗ chênh phô, đặc biệt bộ ba Nhật Bản: Sana - Momo và Mina nhận về kha khá ý kiến trái chiều. Momo thì luôn gây tranh cãi với khả năng hát live, Mina thì hát quá nhỏ, còn giọng của Sana bị nhận xét ngày càng đi xuống.

TWICE hát encore sau khi đoạt cúp

3 thành viên người Nhật gây tranh cãi về khả năng hát live

Một số ý kiến từ cư dân mạng:

- Sana hát ghê quá, đứng yên một chỗ mà còn hát hụt lên hụt xuống.

- Sana, Momo, Mina ra mắt 8 năm rồi đấy mà hát vẫn không ra gì?

- Giọng hơi run thôi chứ đâu có crack hay né highnote như nhà nào đó?

- Với chất giọng của nhóm thì mình thấy TWICE chỉ hợp với mấy bài dễ thương, đáng yêu ngày trước thôi chứ đổi sang concept mạnh mẽ 1 tí thì căn bản nhóm chưa đủ sức.

- Trừ Jihyo live quá tốt, còn lại thì...