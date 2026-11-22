Thay vì cố gắng trở thành bản sao của một hình mẫu có sẵn, Hwasa dần khẳng định vị trí bằng giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn phóng khoáng và thần thái không thể nhầm lẫn.

Hwasa một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ MAMA 2026 với diện mạo quyến rũ mà vẫn đầy thanh lịch. Diện chiếc váy ren màu trắng kem ôm sát cơ thể, nữ ca sĩ khoe đường cong nổi bật, vòng eo thon cùng bờ vai thanh mảnh. Mái tóc ngắn đen cá tính kết hợp với lối trang điểm tinh tế càng tôn lên vẻ đẹp trưởng thành, tự tin của thành viên MAMAMOO. Không còn chỉ gắn với hình ảnh nóng bỏng, mạnh mẽ trên sân khấu, Hwasa lần này mang đến một nét quyến rũ mềm mại, sang trọng nhưng vẫn đậm chất riêng.

Hwasa (tên thật là Ahn Hye-jin, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1995) là nữ ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm vũ công người Hàn Quốc. Cô nổi tiếng là thành viên nhóm nhạc nữ MAMAMOO (ra mắt năm 2014 dưới trướng RBW) và là nghệ sĩ solo nổi bật của K-pop.

Sức hút của Hwasa không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở cá tính âm nhạc và phong thái tự tin hiếm có. Ngay cả Huang Renxun, nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ, cũng từng công khai bày tỏ sự yêu thích với âm nhạc của cô. Ông nhắc đến ca khúc Good Goodbye mà Hwasa hợp tác cùng Park Jung-min và ca khúc So Cute, khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước sự quan tâm dành cho K-pop của mình.

Từng bị chê ngoại hình, Hwasa vẫn kiên định với cá tính riêng

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những nữ ca sĩ có sức hút đặc biệt của K-pop, Hwasa từng phải đối mặt với không ít lời đánh giá khắt khe về ngoại hình. Trong thời gian làm thực tập sinh, cô bị cho là không phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc phổ biến của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc vì vóc dáng đầy đặn và làn da ngăm. Hwasa từng chia sẻ mình có thời điểm nặng hơn 60kg và được công ty yêu cầu giảm xuống 48kg để đáp ứng tiêu chuẩn ra mắt.

Những lời chê bai từng khiến con đường theo đuổi nghệ thuật của cô thêm áp lực. Thế nhưng, thay vì cố gắng trở thành bản sao của một hình mẫu có sẵn, Hwasa dần khẳng định vị trí bằng giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn phóng khoáng và thần thái không thể nhầm lẫn. Cô cũng góp phần tạo nên một góc nhìn đa dạng hơn về vẻ đẹp của nữ thần tượng, nơi sự cuốn hút không nhất thiết phải gắn với vóc dáng mảnh mai hay làn da trắng sáng.

Không chỉ nhịn ăn để giảm cân, Hwasa chú trọng kiểm soát chế độ ăn

Câu chuyện Hwasa thay đổi vóc dáng từ hơn 60kg xuống khoảng 48kg từng nhiều lần được truyền thông nhắc đến. Tuy nhiên, cân nặng của nữ ca sĩ được cho là có sự thay đổi theo từng giai đoạn, nên những con số này không nên được xem là kết quả cố định hay mục tiêu mà mọi phụ nữ cần theo đuổi.

Theo nội dung được truyền thông chia sẻ, Hwasa chú trọng điều chỉnh chất lượng bữa ăn thay vì chỉ tập trung vào việc ăn thật ít. Cô hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện và chất béo, đồng thời duy trì thói quen ăn uống có kiểm soát. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp hơn với việc quản lý cân nặng lâu dài, bởi giảm cân không đồng nghĩa với nhịn ăn cực đoan hay cắt bỏ quá nhiều nhóm thực phẩm.

Một chế độ ăn cân bằng, cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất vẫn rất cần thiết để cơ thể duy trì sức khỏe, đặc biệt với những người thường xuyên phải luyện tập và biểu diễn với cường độ cao như Hwasa.

Vũ đạo cường độ cao giúp duy trì vóc dáng săn chắc

Bên cạnh ăn uống, luyện tập vũ đạo là một phần quan trọng trong công việc hằng ngày của Hwasa. Từ những hoạt động cùng MAMAMOO đến các sân khấu solo, nữ ca sĩ thường xuyên phải tập luyện để đáp ứng yêu cầu về sức bền, khả năng kiểm soát cơ thể và những động tác biểu diễn phức tạp.

Vũ đạo giúp tăng mức tiêu hao năng lượng, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nhóm cơ. Việc luyện tập đều đặn cũng có thể hỗ trợ cải thiện sức bền và khả năng vận động. Tuy nhiên, vóc dáng của mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng, dinh dưỡng, giấc ngủ và cường độ hoạt động, chứ không chỉ nằm ở số giờ tập luyện.

Với người muốn cải thiện vóc dáng, điều quan trọng là lựa chọn hình thức vận động phù hợp và duy trì lâu dài, thay vì cố gắng giảm cân thật nhanh để đạt được một con số nhất định.

Điều đáng chú ý nhất ở Hwasa không chỉ là cân nặng

Từ một thực tập sinh từng bị nghi ngờ vì ngoại hình đến nữ ca sĩ có phong cách riêng và lượng người hâm mộ đông đảo, hành trình của Hwasa cho thấy sức hút không thể được đo bằng cân nặng đơn thuần. Diện mạo trên thảm đỏ MAMA 2026 một lần nữa khiến cô trở thành tâm điểm, nhưng điều giúp Hwasa giữ được dấu ấn lâu dài vẫn là sự tự tin và cá tính nghệ thuật.

Ở góc độ làm đẹp và sức khỏe, câu chuyện của Hwasa cũng nhắc nhở rằng không có một chuẩn vóc dáng duy nhất dành cho tất cả mọi người. Một cơ thể khỏe mạnh, chế độ ăn cân bằng và thói quen vận động bền vững quan trọng hơn việc cố gắng ép cân để phù hợp với những tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe.