Điều gì đã xảy ra khi đi khám?

Mật ong có thể làm giảm cholesterol xấu, chống viêm và cải thiện táo bón, nhưng bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính nên cẩn thận với lượng tiêu thụ. Mới đây, ông tiếp nhận một người đàn ông ngoài 50 tuổi mắc bệnh thận do biến chứng tiểu đường đã uống một cốc nước mật ong mỗi sáng và tối để duy trì sức khỏe thận. 3 tháng sau, trong một cuộc hẹn tái khám, mức protein niệu của ông đã tăng vọt và chức năng thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng. Điều này khiến bệnh nhân rất ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại bị như vậy. Bác sĩ Hung cho biết bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính nên tránh tiêu thụ quá nhiều mật ong và tránh mật ong có thêm fructose để ngăn ngừa sự suy giảm chức năng thận nhanh chóng.

Bác sĩ Hung Yung-hsiang đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng, mật ong có thể làm giảm cholesterol xấu (cholesterol LDL), giảm viêm, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ và cải thiện táo bón. Về mặt dinh dưỡng, mật ong có hàm lượng phốt pho, kali và natri cực thấp, hầu như không gây gánh nặng khoáng chất cho những người đang chạy thận nhân tạo hoặc bị suy thận.

Hung Yung-hsiang cho biết, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí danh tiếng quốc tế *Renal Failure* năm 2024 chỉ ra rằng các polyphenol trong mật ong đã cho thấy tiềm năng trong các thí nghiệm trên động vật trong việc điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột, giảm viêm và giảm stress oxy hóa cũng như tích tụ lipid trong thận.

Tại sao bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính lại bị suy giảm chức năng thận sau khi uống mật ong? Hung Yung-hsiang giải thích rằng mấu chốt nằm ở "số lượng" và "rủi ro".

1. Nguy cơ hấp thụ quá nhiều đường (đặc biệt là bệnh thận do tiểu đường): Bản thân mật ong chứa hơn 80% fructose và glucose, có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu ở những người kiểm soát đường huyết kém, làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở thận và đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận.

2. Mua mật ong có thêm fructose: Loại này chứa fructose nhân tạo, hương liệu, chất tạo màu và chất làm đặc.

3. Nguy cơ ngộ độc botulism: Mật ong thô chưa tiệt trùng có thể chứa bào tử Clostridium botulinum. Những người đang dùng steroid, trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch suy yếu hoặc bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có hệ miễn dịch suy giảm nên tránh tiêu thụ loại mật ong này.

Những lưu ý khi uống nước mật ong để tránh gây hại sức khỏe

Nước mật ong có thể là thức uống dễ uống, giúp bổ sung năng lượng từ đường tự nhiên. Tuy nhiên, mật ong vẫn chứa hàm lượng đường đáng kể. Nếu sử dụng không đúng cách, uống quá nhiều hoặc dùng trong những trường hợp không phù hợp, thức uống này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi uống nước mật ong:

1. Không uống quá nhiều mật ong mỗi ngày

Mật ong chứa chủ yếu là các loại đường đơn như glucose và fructose. Vì vậy, uống nhiều nước mật ong có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, góp phần gây tăng cân, tăng nguy cơ sâu răng và khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

Không nên mặc định mật ong lành mạnh nên có thể uống thoải mái hoặc dùng thay nước lọc.

2. Người mắc bệnh tiểu đường cần thận trọng

Mặc dù có nguồn gốc tự nhiên, mật ong vẫn có thể làm tăng đường huyết. Người mắc bệnh tiểu đường nên tính lượng mật ong vào tổng lượng carbohydrate tiêu thụ trong ngày, không tự ý uống thường xuyên với mục đích bồi bổ sức khỏe.

3. Tuyệt đối không cho trẻ dưới 1 tuổi uống mật ong

Đây là lưu ý đặc biệt quan trọng. Mật ong có thể chứa bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum, gây ngộ độc botulinum ở trẻ dưới 12 tháng tuổi. Tình trạng này có thể dẫn đến táo bón, bú kém, yếu cơ, khóc yếu và thậm chí suy hô hấp.

Không cho trẻ dưới 1 tuổi dùng mật ong dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả pha với nước ấm hoặc trộn vào thức ăn.

4. Không pha mật ong với nước quá nóng

Nên pha mật ong với nước ấm vừa phải để dễ uống. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng nước nóng sẽ khiến mật ong trở thành chất độc. Việc tránh nước quá nóng chủ yếu nhằm giữ hương vị và hạn chế làm biến đổi một số thành phần nhạy cảm với nhiệt.

5. Không dùng nước mật ong thay nước lọc

Nước mật ong không có khả năng thay thế hoàn toàn nước lọc trong việc duy trì cân bằng nước của cơ thể. Việc uống quá nhiều nước mật ong thay nước lọc còn khiến cơ thể nạp thêm đường và năng lượng không cần thiết.

6. Người có cơ địa dị ứng cần thận trọng

Những người từng dị ứng với mật ong hoặc các thành phần có trong sản phẩm cần tránh sử dụng. Nếu xuất hiện các biểu hiện như nổi mề đay, ngứa, sưng môi, khó thở sau khi uống, cần ngừng sử dụng và đi khám ngay. Trường hợp khó thở, sưng họng cần cấp cứu.

7. Không uống nước mật ong với suy nghĩ có thể chữa bệnh hoặc thải độc

Nước mật ong không phải thuốc điều trị bệnh, cũng chưa có bằng chứng đủ mạnh cho thấy thức uống này có thể thanh lọc gan, thải độc cơ thể hay chữa các bệnh đường tiêu hóa. Không nên dùng nước mật ong thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị được bác sĩ chỉ định.

8. Chú ý vệ sinh răng miệng sau khi uống

Đường trong mật ong có thể góp phần gây sâu răng nếu thường xuyên tiếp xúc với răng. Vì vậy, nên hạn chế uống nước mật ong quá ngọt, uống rải rác nhiều lần trong ngày và duy trì thói quen vệ sinh răng miệng đầy đủ.

(Ảnh minh họa: Internet)