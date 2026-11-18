Mỗi sáng thức dậy, người đàn ông 64 tuổi đều pha hai thìa mật ong đầy vào nước và uống khi bụng đói. Trước khi đi ngủ, ông lại uống thêm một cốc. Kết quả kiểm tra sức khỏe sau đó khiến bệnh nhân Trung Quốc bất ngờ.

Vài năm trước, cụ ông họ Chu (64 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc) nghe bạn bè nói mật ong có tác dụng làm dịu đường ruột và giúp da dẻ hồng hào nên hình thành thói quen uống nước mật ong đều đặn.

Mỗi sáng thức dậy, ông đều pha hai thìa mật ong đầy vào nước và uống khi bụng đói. Trước khi đi ngủ, ông lại uống thêm một cốc, cho rằng pha càng đặc thì hiệu quả càng tốt. Nước lọc vì thế cũng dần bị ông "bỏ quên".

Duy trì thói quen này suốt 1 năm, gần đây ông Chu thường xuyên cảm thấy khô và dính miệng, hay xuất hiện tình trạng trào ngược, nóng rát. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy đường huyết lúc đói của ông tăng đáng kể so với năm trước, đồng thời xuất hiện gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ.

Sau khi hỏi kỹ cách ông uống mật ong, bác sĩ chỉ biết thở dài: "Đây không phải chăm sóc sức khỏe, mà là uống sai cách".

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Nhiều người cho rằng mật ong là thực phẩm hoàn toàn tự nhiên nên uống càng nhiều càng tốt. Đây là một quan niệm không chính xác.

Xét về thành phần dinh dưỡng, mật ong chứa hơn 70% glucose và fructose, thuộc nhóm đường đơn dễ được cơ thể hấp thu. Phần còn lại chủ yếu là nước cùng một lượng nhỏ vitamin và khoáng chất.

Theo các khuyến nghị dinh dưỡng tại Trung Quốc, mật ong được xếp vào nhóm đường bổ sung. Việc được gắn mác "tự nhiên" không có nghĩa là có thể sử dụng không giới hạn.

Hai thìa mật ong đầy bằng loại thìa thông thường có thể chứa khoảng 40g đường, nghĩa là chỉ riêng hai cốc nước mật ong đã có thể khiến lượng đường bổ sung trong ngày tăng cao.

Không ít người còn có thói quen uống nước mật ong khi bụng đói vào buổi sáng vì cho rằng cách này có thể "làm sạch đường ruột, đào thải độc tố". Đây cũng là quan niệm chưa có cơ sở.

Khi bụng đói, đường đơn có thể nhanh chóng được hấp thu vào máu, khiến đường huyết tăng nhanh trong thời gian ngắn. Đồng thời, mật ong có thể kích thích bài tiết acid dạ dày, do đó những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc viêm dạ dày có thể cảm thấy khó chịu hơn.

Một số người còn dùng nước sôi để pha mật ong với suy nghĩ nhiệt độ cao có thể giúp diệt khuẩn. Tuy nhiên, nhiệt độ quá cao có thể làm giảm một số hợp chất hoạt tính trong mật ong.

Trường hợp của ông Chu cho thấy những thay đổi do uống nước mật ong quá nhiều và khi bụng đói có thể diễn ra âm thầm. Nhiều người gặp các biểu hiện này nhưng không nghĩ rằng chúng có liên quan đến thói quen uống mật ong hằng ngày.

Uống nước mật ong sai cách trong 1 năm, cơ thể có thể thay đổi ra sao?

-Đường huyết biến động nhiều hơn, nguy cơ tiểu đường tăng

Ảnh minh họa.

Glucose và fructose trong mật ong không cần trải qua quá trình phân giải phức tạp trước khi được hấp thu. Uống một lượng lớn khi bụng đói có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Nếu duy trì trong thời gian dài, việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây bất lợi cho kiểm soát đường huyết.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở người trung niên và cao tuổi vốn đã có đường huyết cao hoặc nguy cơ rối loạn đường huyết.

-Khó chịu ở đường tiêu hóa, trào ngược và nóng rát dạ dày

Uống mật ong khi bụng đói có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Với người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản hoặc viêm dạ dày mạn tính, việc sử dụng đồ uống có vị ngọt khi bụng đói có thể làm các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.

-Dư thừa năng lượng, tăng cân và nguy cơ gan nhiễm mỡ

Mật ong không phải thực phẩm ít năng lượng. Trung bình 100 g mật ong cung cấp khoảng 320 kcal. Nếu mỗi ngày bổ sung thêm hai thìa mật ong, lượng năng lượng nạp vào cũng tăng đáng kể.

Khi lượng đường và năng lượng được đưa vào cơ thể vượt quá nhu cầu trong thời gian dài, phần dư thừa có thể được chuyển hóa và tích trữ dưới dạng chất béo. Điều này có thể góp phần làm tăng cân và nguy cơ gan nhiễm mỡ.

-Tăng nguy cơ sâu răng

Nếu uống nước mật ong trước khi đi ngủ nhưng không súc miệng hoặc vệ sinh răng miệng, đường có thể lưu lại trên bề mặt và kẽ răng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm tăng nguy cơ sâu răng.

Những sai lầm cần tránh khi sử dụng mật ong

-Mật ong đun nóng ở nhiệt độ cao

Theo các nghiên cứu được công bố bởi Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), mật ong khi đun nóng quá 60 độ C có thể tạo ra Hydroxymethylfurfural (HMF), một chất được cho là gây hại cho tế bào. Việc sử dụng mật ong đun nóng có thể gây tác động tiêu cực lên hệ tiêu hoá và sức khoẻ lâu dài.

-Tiêu thụ vượt quá lượng khuyến nghị

Tiêu thụ quá nhiều mật ong có thể dẫn đến mục đường trong máu tăng cao, gây hại cho tim mạch và sức khoẻ chung.

-Sử dụng mật ong giả, kém chất lượng

Các báo cáo từ Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đã cho thấy, một số lượng mật ong trên thị trường bị pha trộn với đường hoá học hoặc các chất bảo quản, gây nguy hại cho sức khoẻ. Việc mua mật ong từ các nguồn không đáng tin cậy có thể dẫn đến nguy cơ tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng.

Ngoài ra, những trường hợp nên tránh và thận trọng khi dùng mật ong bao gồm: Trẻ em dưới 1 tuổi; Bệnh nhân tiểu đường; Người đang dùng thuốc; Người bị rối loạn tiêu hóa; Người bị dị ứng; Người bị bệnh gan; Người đang trong quá trình giảm cân.