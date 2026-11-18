Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, Việt Nam có thể ghi nhận tới 300.000 ca tử vong do nhiễm vi khuẩn kháng thuốc trong giai đoạn năm 2020-2030 nếu không kiểm soát hiệu quả tình trạng này.

Ngày 18-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc (từ ngày 18 đến ngày 24-11), đồng thời sơ kết công tác phòng, chống kháng thuốc trong lĩnh vực y tế giai đoạn năm 2026-2030.

Theo WHO, kháng thuốc của vi khuẩn liên quan đến hơn 4,7 triệu ca tử vong trên thế giới năm 2021. Năm 2023, cứ 6 trường hợp nhiễm khuẩn được xác nhận bằng xét nghiệm thì có 1 trường hợp kháng kháng sinh.

Bà Erin Kenney, đại diện WHO tại Việt Nam, cảnh báo, khoảng 5,2 triệu người trong khu vực có thể tử vong do nhiễm vi khuẩn kháng thuốc giai đoạn năm 2020-2030. Riêng Việt Nam, con số này có thể lên tới 300.000 người nếu không kiểm soát hiệu quả tình trạng kháng thuốc.

Đại diện WHO đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống kháng thuốc, nhất là việc mở rộng mạng lưới giám sát và xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn năm 2026-2030. WHO cũng đề xuất Việt Nam tăng cường giám sát, nâng cao năng lực xét nghiệm, sử dụng kháng sinh hợp lý và bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống kháng thuốc.

Tại Việt Nam, mạng lưới giám sát quốc gia về kháng thuốc đã mở rộng từ 16 bệnh viện năm 2016 lên 64 bệnh viện năm 2026, bao phủ 28/34 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm vi sinh và chất lượng dữ liệu giám sát giữa các tuyến chưa đồng đều.

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường giám sát kháng thuốc, quản lý sử dụng kháng sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn; bảo đảm kê đơn đúng chỉ định, liều lượng và thời gian điều trị. Nhân viên y tế cần căn cứ kết quả xét nghiệm để lựa chọn kháng sinh phù hợp. Người dân không tự ý mua, sử dụng kháng sinh khi chưa có đơn thuốc; không dùng lại đơn thuốc cũ, chia sẻ thuốc hoặc tự ý thay đổi liều, ngừng điều trị.