U nang buồng trứng lành tính vẫn có thể gây đau bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt. Theo dõi sớm giúp chị em bảo vệ sức khỏe sinh sản.

U nang buồng trứng lành tính có thực sự đáng lo?

U nang buồng trứng là tình trạng xuất hiện khối chứa dịch hoặc mô bất thường tại buồng trứng. Phần lớn các trường hợp là lành tính, đặc biệt là nang cơ năng hình thành liên quan đến hoạt động rụng trứng. Những nang này thường có kích thước nhỏ, không gây triệu chứng rõ rệt và có thể tự biến mất sau vài chu kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, không phải u nang lành tính nào cũng tự mất đi. Một số loại như u nang bì, u nang lạc nội mạc tử cung hoặc u nang thực thể khác có thể tồn tại lâu dài, tăng kích thước và gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại nang, kích thước, vị trí và tốc độ phát triển. Có chị em mang khối nang nhỏ trong nhiều năm mà không thấy khó chịu, nhưng cũng có người thường xuyên đau bụng dưới, tức nặng vùng chậu hoặc gặp bất tiện trong sinh hoạt. Vì vậy, khi phát hiện u nang buồng trứng lành tính, chị em không nên quá lo lắng nhưng cũng không nên chủ quan. Việc theo dõi định kỳ giúp phát hiện những thay đổi bất thường và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

U nang buồng trứng lành tính vẫn cần được theo dõi để đánh giá kích thước và mức độ ảnh hưởng.

U nang buồng trứng lành tính ảnh hưởng thế nào đến sinh hoạt hằng ngày?

Một trong những ảnh hưởng thường gặp của u nang buồng trứng là cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới, đôi khi đau lệch sang một bên hố chậu. Cơn đau có thể xuất hiện từng đợt, rõ hơn khi vận động mạnh hoặc quan hệ tình dục, khiến chị em khó chịu và hạn chế một số hoạt động thường ngày.

Khi khối nang phát triển lớn, chị em có thể cảm thấy bụng dưới căng tức, đầy bụng hoặc nhanh no dù ăn không nhiều. Một số trường hợp khối nang chèn ép lên bàng quang khiến người bệnh tiểu nhiều lần, tiểu gấp; hoặc chèn ép trực tràng gây táo bón, khó chịu khi đi đại tiện.

Đặc biệt, nếu khối nang bị xoắn hoặc vỡ, người bệnh có thể xuất hiện đau bụng dữ dội đột ngột, buồn nôn, nôn, choáng hoặc ngất. Đây là những dấu hiệu cần đến cơ sở y tế ngay, không nên tự theo dõi hoặc tìm cách giảm đau tại nhà.

U nang buồng trứng có thể gây đau bụng dưới, tức nặng vùng chậu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày

U nang buồng trứng lành tính có ảnh hưởng đến kinh nguyệt và khả năng mang thai không?

Buồng trứng là cơ quan sản xuất trứng, đồng thời tiết ra các hormone quan trọng như estrogen và progesterone, góp phần điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và duy trì khả năng sinh sản. Đối với những nang cơ năng nhỏ, chức năng buồng trứng thường không bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, một số tình trạng liên quan đến u nang có thể đi kèm rối loạn kinh nguyệt, đau bụng trong kỳ kinh hoặc ra máu bất thường.

Với phụ nữ đang mong con, mức độ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản phụ thuộc chủ yếu vào loại nang. Chẳng hạn, u nang lạc nội mạc tử cung có thể liên quan đến tình trạng viêm, tổn thương mô buồng trứng và giảm khả năng thụ thai ở một số trường hợp. Trong khi đó, nhiều loại u nang lành tính khác không ảnh hưởng đáng kể đến việc mang thai.

Ngoài ra, nếu khối nang lớn hoặc có nguy cơ biến chứng, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật. Việc lựa chọn phương pháp can thiệp cần tính đến độ tuổi, mong muốn sinh con và khả năng bảo tồn mô buồng trứng.

Vì vậy, u nang buồng trứng lành tính không đồng nghĩa với vô sinh. Điều quan trọng là chị em cần xác định đúng loại nang, theo dõi định kỳ và trao đổi với bác sĩ nếu đang có kế hoạch mang thai.

U nang buồng trứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

Chủ động chăm sóc buồng trứng bằng giải pháp thảo dược

Để hạn chế những ảnh hưởng của u nang buồng trứng đến cuộc sống, chị em nên duy trì thói quen khám phụ khoa, siêu âm theo lịch hẹn và theo dõi các biểu hiện bất thường. Ngoài ra, nhiều chị em lựa chọn thêm giải pháp thảo dược để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe buồng trứng. Trong đó, trinh nữ hoàng cung là dược liệu nổi bật, gắn với câu chuyện từ xa xưa từng được các bậc thái y, ngự y tin dùng để chăm sóc sức khỏe cho các cung tần, mỹ nữ và hoàng hậu chốn cung đình. Tên gọi trinh nữ hoàng cung cũng gợi nhắc đến vai trò của cây thuốc này trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ qua nhiều thế hệ.

Ngày nay, trinh nữ hoàng cung tiếp tục được quan tâm nhờ chứa nhiều hoạt chất alkaloid. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, hoạt chất này tác động đến quá trình tăng sinh và chết tế bào theo chương trình. Đây là cơ sở để dược liệu tiếp tục được nghiên cứu và ứng dụng trong các công thức hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trong đó có người bị u nang buồng trứng lành tính.

Khi kết hợp cùng hoàng kỳ, hoàng cầm và khương hoàng, công thức thảo dược còn được quan tâm nhờ những hoạt tính hỗ trợ chống oxy hóa và chăm sóc sức khỏe tổng thể. Hoàng kỳ thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể, hoàng cầm chứa các flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa, còn khương hoàng chứa curcuminoid được nghiên cứu về đặc tính chống viêm và bảo vệ tế bào.

Sản phẩm thảo dược chứa trinh nữ hoàng cung giúp kiểm soát u nang buồng trứng.

Như vậy, u nang buồng trứng lành tính tuy thường không nguy hiểm nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, tâm lý, chu kỳ kinh nguyệt và khả năng sinh sản trong một số trường hợp. Chủ động thăm khám, duy trì lối sống khoa học và lựa chọn giải pháp hỗ trợ phù hợp sẽ giúp chị em bảo vệ sức khỏe buồng trứng, hạn chế những bất tiện và yên tâm hơn trong cuộc sống hằng ngày.