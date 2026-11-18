Trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện, người phụ nữ 60 tuổi bị hóc xương vịt dài 3cm. Mảnh xương sắc nhọn cắm sâu vào thực quản, tiềm ẩn nguy cơ thủng thực quản.

Chiều 18-11, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) cho biết, các bác sĩ vừa nội soi gắp dị vật cho người phụ nữ 60 tuổi bị hóc xương vịt. Mảnh xương sắc nhọn cắm sâu vào thực quản người bệnh. Trước đó, trong bữa cơm, khi vừa ăn vừa nói chuyện, người phụ nữ không may nuốt phải xương vịt. Bà xuất hiện cảm giác vướng cổ họng, đau nhói mỗi khi nuốt nên được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám.

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện mảnh xương kích thước khoảng 3 x 1,5cm cắm sâu vào niêm mạc thực quản, tại vị trí hẹp sinh lý, khiến việc tiếp cận và lấy dị vật gặp khó khăn.

Theo BS Nguyễn Thị Phương, Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp, các loại xương sắc nhọn như xương vịt, xương gà khi mắc trong thực quản có thể làm rách, loét niêm mạc, thậm chí đâm thủng thành thực quản, gây viêm trung thất và nhiễm trùng lan rộng, đe dọa tính mạng. Nếu người bệnh đến viện muộn, khi dị vật đã gây tổn thương sâu hoặc thủng thực quản, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, có thể phải phẫu thuật thay vì nội soi lấy dị vật thông thường.

Bác sĩ cảnh báo, khi bị hóc xương, người dân không nên dùng tay móc họng, cố nuốt cơm, chuối, rau, bánh mì hoặc uống nhiều nước để đẩy dị vật xuống. Những cách này có thể tạo áp lực khiến đầu xương cắm sâu hơn vào thành thực quản, làm tổn thương rộng hơn.

Khi xuất hiện cảm giác vướng họng, đau nhói hoặc đau khi nuốt sau bữa ăn, người dân cần ngừng ăn uống và đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, xử trí sớm. Để phòng hóc xương và các dị vật đường tiêu hóa, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa.