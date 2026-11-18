Nhiều người cứ ngỡ sắc mặt kém chỉ do thiếu ngủ hay mệt mỏi nhất thời, nhưng 6 dấu hiệu trên vùng mặt và cổ dễ thấy khi khi soi gương lại có thể là tín hiệu cảnh báo ung thư nguy hiểm.

Mỗi sáng thức dậy đứng trước gương, hầu hết chúng ta đều chỉ để ý đến mặt mình có dính gì bẩn không, quầng thâm mắt có lộ rõ không hay chú tâm vào vài nốt mụn trứng cá. Thế nhưng, có nhiều dấu hiệu bất thường âm thầm xuất hiện ngay trên khuôn mặt lại thường xuyên bị phớt lờ vì... không để ý hoặc đơn giản lầm tưởng là do thiếu ngủ, mệt mỏi hay bệnh vặt thông thường.

Trong một video chia sẻ kiến thức y khoa gần đây, bác sĩ Liao Jiding (Đài Loan, Trung Quốc), một chuyên gia ung bướu có 30 năm kinh nghiệm lâm sàng, đã kể lại trải nghiệm nhớ đời của chính bản thân mình liên quan đến vấn đề này.

Cụ thể, một ngày nọ tại bệnh viện, một nữ y tá nhận thấy sắc mặt ông bỗng dưng tái nhợt bất thường. Ông soi gương và lập tức đi thăm khám. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số hemoglobin của ông giảm sâu xuống mức 7,8g/dL. Nội soi sau đó xác nhận ông bị loét tá tràng kèm xuất huyết tiêu hóa phải nhập viện điều trị suốt 1 tuần. Ông nửa đùa nửa thật nói rằng mình thường chú ý quan sắc sắc mặt của bệnh nhân nhưng thời điểm đó lại bận rộn tới mức chẳng mấy khi soi gương để nhìn chính mình.

Tuy nhiên, trường hợp của bác sĩ Liao vẫn chưa nghiêm trọng. Trong số bệnh nhân của ông, có một người thậm chí còn phát hiện ung thư đại trực tràng nhờ manh mối bất thường trên khuôn mặt.

Người đàn ông phát hiện ung thư đại trực tràng nhờ bất thường trên mặt (Ảnh minh họa)

Nam bệnh nhân này ở độ tuổi 50, đi khám sức khỏe với làn da xanh xao, thường xuyên mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc, đi tiêu thất thường. Xét nghiệm máu sau đó ghi nhận nồng độ hemoglobin của người đàn ông này chỉ còn 6g/dL. Hỏi thêm các triệu chứng hàng ngày kèm kiểm tra chuyên sâu cho thấy bệnh nhân đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 và khối u đã di căn đến gan lẫn phổi.

Như vậy, cùng một biểu hiện thay đổi màu da mặt khi soi gương nhưng lại ẩn giấu những bệnh lý nghiêm trọng hoàn toàn khác nhau. Bác sĩ Liao nhắc nhở chúng ra tuyệt đối không được xem thường.

6 dấu hiệu bất thường trên mặt và cổ khi soi gương cảnh báo ung thư

Từ thực tế lâm sàng và tổng hợp các nghiên cứu liên quan, bác sĩ Liao Jiding đặc biệt cảnh báo 6 tín hiệu "báo động đỏ" tại vùng mặt, miệng và cổ mà tuyệt đối không được chủ quan. Bởi chúng rất có thể là "lời cầu cứu" của cơ thể trước ung thư hoặc bệnh lý nghiêm trọng khác:

1. Da mặt xanh xao, nhợt nhạt bất thường

Tình trạng thiếu máu khiến sắc mặt kém tươi tắn có thể bắt nguồn từ việc thiếu sắt, bệnh thận hoặc xuất huyết mạn tính. Đáng lo ngại hơn, nhiều loại ung thư đường tiêu hóa gây chảy máu rỉ rả kéo dài hoặc xâm lấn làm suy giảm khả năng tạo máu của tủy xương. Bác sĩ Liao Jiding nhấn mạnh điều cốt lõi là phải tìm ra nguyên nhân khiến chỉ số hemoglobin sụt giảm. Nếu người thân liên tục nhắc bạn trông xanh xao, kèm theo cảm giác hụt hơi, chóng mặt hay yếu sức khi đi lại, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Mặc dù không thể thay khám việc khám bệnh định kỳ, nhưng soi gưỡng hàng ngày cũng giúp nhận ra các bất thường sớm để đến bệnh viện (Ảnh minh họa)

2. Lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng

Ngoài viêm gan và xơ gan, hiện tượng vàng lòng trắng mắt là dấu hiệu khiến các bác sĩ ung bướu đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ tắc nghẽn đường mật. Các khối u ác tính ở đầu tụy hoặc ống mật giai đoạn đầu thường không gây đau bụng dữ dội mà biểu hiện trước tiên qua đôi mắt vàng sậm, kèm theo nước tiểu đậm màu như trà đặc, phân bạc màu và ngứa toàn thân. Khi thấy dấu hiệu này, tuyệt đối không tự ý uống trà thảo dược vì nghĩ do nóng gan.

3. Vết loét trong khoang miệng đau rát, kéo dài không lành

Những vết nhiệt miệng thông thường sẽ tự khỏi sau khoảng 7 đến 10 ngày. Ngược lại, nếu trong khoang miệng, lưỡi hoặc niêm mạc má xuất hiện vết loét cứng, gây đau dai dẳng trên 2 tuần không thuyên giảm, kèm theo chảy máu nhẹ hoặc khó nuốt, bạn cần tầm soát ngay nguy cơ ung thư khoang miệng để tránh biến chứng nguy hiểm.

4. Nốt ruồi đột nhiên biến đổi hình dạng và màu sắc

Đừng mất cảnh giác với các nốt ruồi thay đổi bất thường, có thể là dấu hiệu ung thư da (Ảnh minh họa)

Những nốt ruồi ổn định suốt nhiều năm thường vô hại, nhưng sự biến đổi bất thường mới xuất hiện lại là hồi chuông cảnh báo ung thư da. Nếu một nốt ruồi bỗng dưng to nhanh, đường viền nham nhở, màu sắc loang lổ không đồng nhất hoặc thường xuyên rỉ máu, đóng vảy mãi không lành, bạn cần thăm khám chuyên khoa da liễu sớm. Ngoài ra, ung thư biểu mô tế bào đáy hay tế bào vảy đôi khi chỉ biểu hiện như một nốt sần bóng nhỏ hoặc vùng da thô ráp đóng vảy kéo dài.

5. Sưng tấy vùng trước tai và dưới tai

Bên cạnh bệnh viêm tuyến mang tai thông thường, tình trạng sưng phồng vùng trước hoặc dưới tai kéo dài có thể xuất phát từ khối u tuyến mang tai. Dù phần lớn u tuyến này là lành tính, nhưng nếu khối sưng phát triển nhanh kèm theo dấu hiệu méo khóe miệng, không thể nhắm kín mắt cùng bên, nguy cơ cao khối u ác tính đã xâm lấn dây thần kinh mặt.

6. Xuất hiện khối u cứng ở vùng cổ

Nếu không hề bị cảm lạnh hay viêm họng nhưng vùng cổ lại nổi lên một khối u tồn tại quá 2 tuần và có xu hướng to dần, bạn không nên chủ quan cho rằng đó chỉ là hạch viêm lành tính. Đây có thể là biểu hiện của u lympho, ung thư vòm họng, di căn ung thư hầu họng hoặc tổn thương ác tính tại tuyến giáp. Bác sĩ Liao Jiding lưu ý các khối u có đặc điểm cứng chắc, ít di động cần được siêu âm và sinh thiết kịp thời ngay cả khi chúng hoàn toàn không gây đau.

Đừng chỉ chú ý đến vùng đầu hay mặt, vùng hàm và cổ cũng cần được tự kiểm tra thường xuyên (Ảnh minh họa)

CẢNH BÁO: Không dùng việc soi gương để thay thế tầm soát ung thư định kỳ

Bác sĩ Liao Jiding khẳng định việc quan sát cơ thể qua gương giúp mỗi người kịp thời nhận diện những biến đổi bất thường để đi khám sớm, nhưng tuyệt đối không thể thay thế các phương pháp tầm soát y khoa. Trên thực tế, rất nhiều bệnh ung thư ở giai đoạn khởi phát hoàn toàn không làm thay đổi diện mạo bên ngoài. Hoặc cũng có những thay đổi diện mạo thật sự chỉ là nhất thời do lối sống.

Đặc biệt cần nhớ rằng, ngay cả khi soi gương mỗi ngày và thấy làn da hồng hào, mắt linh hoạt hay không có u hạch hoặc bất kỳ bất thường nào được nhắc đến bên trên, mỗi người vẫn cần chủ động thực hiện tầm soát định kỳ. Nhất là đối với ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư vú tùy theo độ tuổi và yếu tố nguy cơ để bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện nhất.

Nguồn và ảnh: ETtoday, TTVC