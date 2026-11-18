Sau đợt có triệu chứng giống cảm cúm, người bệnh 42 tuổi xuất hiện khó thở, tức ngực, được phát hiện suy tim cấp với phân suất tống máu chỉ còn 18%.

Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng giống cảm cúm và tự mua thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, 4 ngày trước khi vào viện, người bệnh bắt đầu ho nhiều, có đờm nhưng không khạc được, mệt mỏi, tức ngực và khó thở.

Khi đến khám tại phòng khám, bệnh nhân được phát hiện rung nhĩ với tần số tim nhanh và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội).

Thời điểm nhập viện, người bệnh da xanh tái, vã mồ hôi, chân tay lạnh, nhịp tim 135-167 lần/phút, huyết áp 100/60 mmHg. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng ghi nhận suy tim cấp với phân suất tống máu (EF) chỉ còn 18%, rung nhĩ kịch phát, viêm phổi và tràn dịch màng phổi hai bên. Các bác sĩ chưa loại trừ khả năng viêm cơ tim cấp sau nhiễm virus.

Bệnh nhân được cấp cứu bằng thuốc điều hòa nhịp tim qua bơm tiêm điện, sau đó chuyển Khoa Nội Tim mạch điều trị. Tuy nhiên, tình trạng khó thở, đau tức ngực và mệt mỏi tiếp tục tiến triển, nhịp tim chưa được kiểm soát, xét nghiệm có dấu hiệu tổn thương cơ tim.

Các bác sĩ điều trị theo phác đồ suy tim cấp, sử dụng thuốc lợi tiểu qua bơm tiêm điện, thuốc chống đông Heparin trọng lượng phân tử thấp. Người bệnh được siêu âm tim cấp cứu và chọc hút 680 ml dịch màng phổi. Trước diễn biến phức tạp, bệnh viện hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Tim Hà Nội và chuyển bệnh nhân đến đây để tiếp tục điều trị chuyên khoa.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, suy tim cấp là tình trạng suy tim xuất hiện đột ngột hoặc diễn biến nặng lên nhanh chóng, có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở người đã có tiền sử bệnh tim mạch mà còn có thể gặp ở người chưa từng được phát hiện mắc bệnh.

Một số nguyên nhân thường gặp gồm bệnh lý mạch vành, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, thuyên tắc phổi, nhiễm trùng nặng và các bệnh lý toàn thân khác.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi bất thường, tức ngực, khó thở, tim đập nhanh, hồi hộp hoặc vã mồ hôi, đặc biệt sau một đợt nhiễm trùng đường hô hấp. Khi có những biểu hiện này, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý mua thuốc hoặc kéo dài điều trị tại nhà khi triệu chứng không thuyên giảm.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, người dân cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tuyến giáp; duy trì chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế muối, chất béo, rượu bia, không hút thuốc lá và vận động phù hợp. Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết, cân nặng và tuân thủ hướng dẫn điều trị cũng góp phần phát hiện sớm những bất thường.