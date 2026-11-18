Người bệnh 68 tuổi bị đau bỏng rát vùng mặt và trán kéo dài hơn một năm sau khi mắc zona.

Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Người bệnh N.Đ.H. (68 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám vì những cơn đau dữ dội vùng mặt và trán bên trái kéo dài hơn một năm. Cơn đau có cảm giác bỏng rát, buốt nhói, khiến vùng mặt thường xuyên đỏ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, sinh hoạt.

Trước đó, người bệnh xuất hiện đau rát vùng mặt và trán nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Vài ngày sau, khi xuất hiện tổn thương ngoài da ở vùng trán phía trên lông mày trái, ông được chẩn đoán mắc zona thần kinh.

Sau điều trị, các tổn thương ngoài da dần khỏi nhưng cơn đau vẫn dai dẳng. Trong hơn một năm, ông phải sử dụng thuốc giảm đau hằng tháng và tái khám theo lịch hẹn nhưng tình trạng không cải thiện đáng kể.

TS.BS Vũ Minh Điền, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, cho biết khi nhập viện, người bệnh đau nhiều vùng mặt và trán bên trái, kèm mất ngủ kéo dài, mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đau thần kinh sau zona và chỉ định tiêm phong bế chọn lọc, sử dụng thuốc chống viêm kết hợp thuốc gây tê tại chỗ.

Sau mũi tiêm đầu tiên, tình trạng đau của người bệnh giảm rõ rệt. Các bác sĩ hẹn tiêm mũi thứ hai sau 10 ngày để tiếp tục kiểm soát triệu chứng.

Theo TS.BS Vũ Minh Điền, đau thần kinh sau zona là một biến chứng thường gặp, đặc biệt ở người lớn tuổi. Dù tổn thương ngoài da đã lành, người bệnh vẫn có thể bị đau kéo dài do tổn thương thần kinh. Cơn đau có thể biểu hiện dưới dạng bỏng rát, như điện giật, châm chích hoặc tăng cảm giác đau tại vùng da từng bị zona, kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị đau thần kinh sau zona, từ sử dụng thuốc đến các kỹ thuật can thiệp. Với những trường hợp đau kéo dài, bác sĩ sẽ đánh giá vị trí, mức độ và tính chất cơn đau để lựa chọn phương pháp phù hợp. Tiêm phong bế bằng thuốc chống viêm kết hợp thuốc gây tê tại chỗ có thể giúp giảm tín hiệu đau tại vùng thần kinh bị ảnh hưởng. Tùy mức độ đau và đáp ứng điều trị, người bệnh có thể được chỉ định tiêm một hoặc nhiều lần.

Zona là bệnh do virus Varicella-Zoster tái hoạt động, gây phát ban dạng mụn nước dọc theo dây thần kinh, thường kèm đau rát. Sau khi khỏi bệnh, virus vẫn tồn tại tiềm ẩn trong các hạch thần kinh và có thể tái hoạt động khi sức đề kháng suy giảm.

Các bác sĩ khuyến cáo người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, mắc ung thư hoặc phải sử dụng corticosteroid kéo dài nên chủ động trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vaccine phòng zona. Người từng mắc zona cũng có thể được tư vấn tiêm phòng để giảm nguy cơ tái mắc và các biến chứng liên quan, trong đó có đau thần kinh sau zona.

Khi xuất hiện tình trạng đau kéo dài sau zona, đặc biệt là đau dữ dội, bỏng rát, như điện giật hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị. Không tự ý mua hoặc sử dụng thuốc giảm đau kéo dài khi chưa có chỉ định của bác sĩ.