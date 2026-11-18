Bé gái 5 tuổi nuốt phải chiếc kẹp tóc kim loại dài khoảng 6cm, có một đầu nhọn, phải nhập viện để nội soi gây mê gắp dị vật.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Bệnh nhi Nguyễn Thùy L. (sinh năm 2021) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) sau khi thông báo đã nuốt phải một chiếc kẹp tóc kim loại.

Thời điểm thăm khám, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bụng mềm, không chướng và chưa có dấu hiệu bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang và cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện dị vật kim loại trong lòng ống tiêu hóa.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính xác định dị vật dài khoảng 61 mm, có hình dạng chiếc kẹp tóc với một đầu tù, một đầu nhọn, nằm ở vùng tá - hỗng tràng. Đây là dị vật có nguy cơ gây trầy xước, chảy máu, thậm chí đâm thủng thành ống tiêu hóa nếu không được xử trí kịp thời.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa quyết định nội soi tiêu hóa gây mê để lấy dị vật. Trực tiếp thực hiện thủ thuật, bác sĩ Bùi Thị Bích Vân tiếp cận dị vật tại vùng cuối tá tràng (đoạn DIII) và gắp thành công chiếc kẹp tóc ra ngoài qua nội soi.

Ca can thiệp có những thách thức do dị vật dài so với lòng ống tiêu hóa của trẻ nhỏ, hình dạng thuôn dài và có đầu nhọn. Việc dị vật di chuyển xuống đoạn sâu của đường tiêu hóa cũng đòi hỏi bác sĩ kiểm soát chính xác hướng tiếp cận, thao tác gắp và quá trình đưa dị vật ra ngoài nhằm hạn chế tổn thương niêm mạc.

Theo các bác sĩ, nội soi tiêu hóa có vai trò quan trọng trong xử trí dị vật đường tiêu hóa, giúp lấy dị vật qua đường tự nhiên khi có chỉ định và điều kiện phù hợp, hạn chế nhu cầu phẫu thuật.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo trẻ nhỏ thường có thói quen cầm nắm, khám phá đồ vật bằng miệng. Những vật dụng quen thuộc như kẹp tóc, kim băng, đồng xu, pin cúc áo, nam châm hoặc chi tiết đồ chơi nhỏ đều có thể trở thành dị vật nguy hiểm.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, kể cả khi trẻ chưa có triệu chứng. Không tự gây nôn, móc họng hoặc ép trẻ ăn cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống. Các vật dụng nhỏ, sắc nhọn, pin và nam châm cần được cất giữ ngoài tầm với của trẻ.