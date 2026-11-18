Tình huống càng trở nên khó xử khi miếng táo mắc vào răng cửa, còn miệng cô không thể đóng lại. Không còn cách nào khác, người phụ nữ giữ nguyên miệng đang há và di chuyển đến bệnh viện để được hỗ trợ.

Chỉ vì há miệng quá rộng khi cắn táo, một phụ nữ ở Trung Quốc bất ngờ nghe tiếng “cục”, hàm dưới bị trật khiến miệng không thể khép lại. Bác sĩ cảnh báo, không chỉ ăn uống mà ngay cả ngáp, cười lớn hay hát cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Một người phụ nữ họ Khương ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi cố cắn một miếng táo thật to. Thay vì thưởng thức món trái cây yêu thích, cô bất ngờ nghe tiếng động lạ ở hàm, sau đó không thể khép miệng như bình thường. Miếng táo vẫn mắc ở răng cửa, khiến cô đau đớn và buộc phải đến bệnh viện cầu cứu.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra ngày 14/10. Người phụ nữ cho biết bản thân vốn có thói quen ăn những miếng thức ăn lớn. Tuy nhiên, lần này, khi há miệng thật rộng để cắn táo, cô không ngờ hành động quen thuộc lại khiến hàm dưới bị trật khớp.

Tình huống càng trở nên khó xử khi miếng táo mắc vào răng cửa, còn miệng cô không thể đóng lại. Ban đầu, các đồng nghiệp tưởng cô đang đùa. Chỉ đến khi nhận thấy vẻ mặt đau đớn của cô, mọi người mới hiểu chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Một số người thậm chí định dùng dao, dĩa để giúp lấy miếng táo ra nhưng cô vội ngăn lại.

Không còn cách nào khác, người phụ nữ giữ nguyên miệng đang há và di chuyển đến bệnh viện để được hỗ trợ. Tại đây, cô làm thủ tục khám rồi được đưa vào phòng khám. Cuối cùng, các bác sĩ đã xử lý tình trạng trật khớp hàm và giúp cô lấy miếng táo ra an toàn.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, một số người nghi ngờ đây là tình huống dàn dựng. Tuy nhiên, người phụ nữ khẳng định mình thực sự bị trật khớp hàm sau khi đi khám. Cô cũng giải thích rằng miếng táo không thể lấy ra ngay do răng cửa bị mắc vào phần thịt quả.

Sau sự cố nhớ đời, người phụ nữ hài hước thừa nhận rằng việc cắt táo thành từng miếng nhỏ trước khi ăn quả thực có lý do.

Há miệng quá rộng có thể khiến hàm bị trật khớp

Bác sĩ Nghiêm Giai Tuệ, công tác tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện trực thuộc số 2 Đại học Trung y dược Chiết Giang (Trung Quốc), xác nhận đây là một trường hợp có thật. Theo bác sĩ, trật khớp thái dương hàm không phải tình trạng hiếm gặp và có thể xảy ra ở người trẻ.

Khớp thái dương hàm nằm ở hai bên mặt, kết nối xương hàm dưới với hộp sọ, giúp con người thực hiện các động tác như nhai, nói và há miệng. Khi miệng mở quá rộng, phần cấu trúc chuyển động trong khớp có thể trượt khỏi vị trí bình thường, tương tự một đoàn tàu trật khỏi đường ray. Khi đó, hàm có thể không tự trở về vị trí ban đầu. Các cơ nhai cũng có thể co thắt, khiến người bệnh không thể khép miệng.

Ngoài việc cắn những miếng thức ăn quá lớn, các động tác như ngáp rộng, cười lớn hoặc hát cũng có thể làm tăng nguy cơ trật khớp hàm ở một số người. Bác sĩ cũng lưu ý rằng căng thẳng và trạng thái cảm xúc không ổn định có thể liên quan đến các rối loạn khớp thái dương hàm.

Làm gì khi bị trật khớp hàm?

Bác sĩ khuyến cáo, nếu đột ngột không thể khép miệng sau khi há quá rộng, người bệnh nên đến cơ sở y tế hoặc khoa cấp cứu để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Điều quan trọng là không tự dùng tay đẩy hàm về vị trí cũ hoặc nhờ người không có chuyên môn nắn chỉnh. Thao tác sai có thể làm tổn thương khớp và các mô xung quanh, đồng thời làm tăng nguy cơ tái trật khớp. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tổn thương khớp có thể kéo dài hoặc khó hồi phục.

Để hạn chế nguy cơ, mỗi người nên tránh há miệng quá mức, cắn những miếng thức ăn quá lớn và chú ý khi ngáp. Nếu thường xuyên đau hàm, phát ra tiếng kêu khi nhai hoặc có cảm giác hàm bị kẹt, nên đi khám để được đánh giá tình trạng khớp thái dương hàm.