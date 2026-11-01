Xót xa người phụ nữ 35 tuổi cố gắng 10 năm không có con, nội soi phát hiện các mảng xương lạ trong tử cung

Suốt 10 năm ròng rã mong con không thành nhưng không rõ nguyên nhân, người phụ nữ 35 tuổi bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện thủ phạm "trốn" sâu bên trong buồng tử cung.

Mới đây, Trung tâm Sinh sản thuộc Bệnh viện trực thuộc thứ tư của Trường Y Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp vô sinh vô cùng hy hữu. Bệnh nhân là chị Wang, 35 tuổi (Chiết Giang, Trung Quốc), là người đã trải qua hành trình 10 năm tìm con đầy gian nan nhưng mọi nỗ lực thụ thai đều thất bại mà không rõ nguyên nhân.

Theo hồ sơ bệnh án, nhiều năm trước chị Wang từng phải thực hiện thủ thuật nong và nạo tử cung do thai lưu, phôi thai ngừng phát triển. Sau biến cố đó, vợ chồng chị cố gắng mang thai tự nhiên trong thời gian dài nhưng vẫn không có tin vui. Đầu năm nay, chị tìm đến Trung tâm Sinh sản của Bệnh viện Đại học Chiết Giang thứ tư để kiểm tra chuyên sâu hệ thống ống dẫn trứng.

Người phụ nữ cố gắng 10 năm không có con vì có các mảng xương "lấp kín" tử cung (Ảnh minh họa)

Kết quả siêu âm 3D khiến các bác sĩ chú ý khi phát hiện nhiều vùng tổn thương tăng âm lớn kèm bóng mờ âm rõ rệt, trải dài từ ống cổ tử cung vào toàn bộ khoang tử cung. Khối tổn thương này cứng đến mức làm cản trở cả quá trình đưa ống thông vào cổ tử cung để chụp X-quang tử cung vòi trứng.

Trước dấu hiệu lạ, Phó trưởng khoa Chen Xiao cùng ê kíp y bác sĩ đã tiến hành nội soi buồng tử cung để kiểm tra trực tiếp cho chị Wang. Qua màn hình nội soi, các bác sĩ phát hiện hàng loạt mảng mô mỏng, cứng giống như xương bám chặt vào ống cổ tử cung cũng như thành trước và thành bên của buồng tử cung. Đây chính là rào cản ngăn chặn hoàn toàn quá trình làm tổ của phôi thai suốt 10 năm qua.

Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành bóc tách và loại bỏ chính xác từng mảng tổn thương giống xương này, đồng thời xác nhận hai bên ống dẫn trứng của bệnh nhân hoàn toàn thông suốt. Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh sau đó khẳng định mẫu bệnh phẩm chứa mô xương trưởng thành và cả thành phần tủy xương, đi kèm tình trạng viêm nội mạc tử cung mạn tính.

Hàng loạt mảng mô mỏng, cứng giống như xương bám chặt vào ống cổ tử cung cua rnguowif bệnh đã được lấy ra (Ảnh minh họa)

Ban đầu, nhiều người đặt nghi vấn liệu đây có phải là xương thai nhi còn sót lại từ lần thủ thuật nhiều năm trước hay không?

Để làm rõ nguồn gốc và loại trừ khả năng này, sau khi được sự đồng ý của bệnh nhân, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích, so sánh kiểu gen giữa mẫu mô xương lấy ra và máu ngoại vi của chị Wang. Kết quả cho thấy hai mẫu trùng khớp hoàn toàn về mặt di truyền. Điều này chứng minh khối xương trong tử cung không phải dị vật từ bên ngoài hay mô thai sót lại, mà hình thành do sự chuyển sản bất thường từ chính tế bào nội mạc tử cung của người bệnh.

Cảnh báo căn bệnh âm thầm dễ bị bỏ sót sau thủ thuật buồng tử cung, nhất là nạo phá thai

Giải thích về hiện tượng y khoa hiếm gặp này, bác sĩ Chen Xiao cho biết đây là tình trạng vôi hóa nội mạc tử cung.

Dựa trên tiền sử bệnh án, bác sĩ nhận định sự kích thích lặp đi lặp lại từ chứng viêm nội mạc tử cung mạn tính kéo dài chính là tác nhân thúc đẩy. Tình trạng viêm dai dẳng làm biến đổi môi trường vi mô trong tử cung, khiến các tế bào nội mạc bình thường bị rối loạn phân hóa, biến đổi thành mô xương và chiếm chỗ làm tổ của phôi thai.

Bác sĩ Chen Xiao nhắc nhở những chị em từng nạo phá thai hết sức cẩn trọng với vôi hóa tử cung (Ảnh từ BV)

Theo bác sĩ Chen Xiao, thách thức lớn nhất của bệnh lý vôi hóa nội mạc tử cung là diễn biến âm thầm, rất dễ bị bỏ sót khi thăm khám thông thường. Người bệnh hầu như không có triệu chứng đau đớn hay biểu hiện đặc trưng, đôi khi chỉ gặp rối loạn kinh nguyệt nhẹ nên thường tập trung tìm kiếm các nguyên nhân vô sinh phổ biến khác.

Từ ca bệnh của chị Wang, các bác sĩ khuyến cáo những phụ nữ từng có tiền sử can thiệp thủ thuật buồng tử cung như sảy thai, nạo hút thai hoặc hiếm muộn kéo dài cần đặc biệt lưu ý:

- Nếu kết quả siêu âm nhiều lần ghi nhận các vùng tăng âm bất thường kèm bóng mờ trong buồng tử cung, sau khi loại trừ mô sót hay vôi hóa thông thường, người bệnh nên sớm thực hiện nội soi buồng tử cung để chẩn đoán chính xác.

- Phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu là phương pháp tối ưu giúp loại bỏ triệt để các mảng u xương trong tử cung.

- Sau khi lấy bỏ tổn thương, người bệnh bắt buộc phải điều trị dứt điểm tình trạng viêm nội mạc tử cung mạn tính đi kèm và tái khám định kỳ nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái phát, bảo toàn khả năng làm mẹ.

Nguồn và ảnh: QQ, The Paper