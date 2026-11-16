Trước khi đánh răng có cần làm ướt bàn chải không? Nha sĩ tiết lộ: Đa số mọi người làm sai!

Thói quen nghe tưởng "vô thưởng vô phạt" trước khi đánh răng này luôn là chủ để tranh cãi. Nhưng ít ai biết rằng, làm sai thậm chí có thể khiến răng đổi màu và mòn men nếu làm sai cách.

Ai cũng biết cần đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi lần kéo dài tối thiểu hai phút để bảo vệ sức khỏe răng miệng. Thế nhưng, theo thông tin trên tờ The Mirror (Anh), vẫn có một bước thiết yếu ngay trước khi chải răng mà nhiều người thường bỏ qua hoặc thực hiện sai cách. Đó chính là việc làm ướt bàn chải trước khi đánh răng.

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Chia sẻ về cuộc tranh luận muôn thuở này, Tiến sĩ Payal Bhalla, Nha sĩ trưởng kiêm Giám đốc lâm sàng của phòng khám Quest Dental (Anh), đã đưa ra câu trả lời dứt khoát. Theo bà, mọi người hoàn toàn nên làm ướt bàn chải trước khi đánh răng để giảm nguy cơ gây kích ứng hoặc tổn thương cho khoang miệng so với việc sử dụng bàn chải khô.

4 lý do khiến việc làm ướt bàn chải trước khi đánh răng trở nên cần thiết

Tiến sĩ Payal Bhalla nhấn mạnh rằng thói quen nhúng ướt bàn chải dưới vòi nước mang lại hàng loạt lợi ích thiết thực cho quá trình làm sạch răng miệng hàng ngày:

- Phân bổ kem đánh răng đồng đều: Làm ướt lông bàn chải giúp dàn trải lượng kem đánh răng lên các sợi lông hiệu quả hơn, đảm bảo kem phủ đều khắp diện tích bề mặt răng. Nhờ đó, quá trình loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa diễn ra triệt để hơn.

- Làm mềm lông bàn chải, bảo vệ nướu: Độ ẩm từ nước giúp làm mềm các sợi lông bàn chải, mang lại cảm giác êm dịu và nhẹ nhàng hơn cho nướu cùng men răng. Điều này đặc biệt có lợi cho những người sở hữu hàm răng hoặc vùng nướu nhạy cảm, giúp hạn chế tình trạng chải răng quá mạnh gây đau rát.

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- Kích hoạt hoạt chất ngừa sâu răng: Theo chuyên gia, việc rửa bàn chải dưới vòi nước trước khi đánh răng giúp kích hoạt các thành phần hoạt tính quan trọng trong kem đánh răng, điển hình là fluoride. Nhờ vậy, kem đánh răng phát huy tối đa khả năng chống lại vi khuẩn, củng cố men răng và ngăn ngừa sâu răng.

- Tạo bọt làm lỏng mảng bám: Độ ẩm sẵn có trên lông bàn chải khi kết hợp với kem đánh răng sẽ hỗ trợ tạo bọt nhanh chóng, giúp làm lỏng và cuốn trôi các mảnh vụn thức ăn cùng mảng bám cứng đầu trong khoang miệng.

Cảnh báo tăng nguy cơ đổi màu răng và mòn men nếu dùng bàn chải khô

Bàn sâu hơn về thói quen đánh răng không dùng nước, Tiến sĩ Payal Bhalla thừa nhận rằng việc chải răng khô có thể giúp loại bỏ nhanh các vết ố bám trên bề mặt răng. Tuy nhiên, vị nha sĩ này lập tức cảnh báo phương pháp này tiềm ẩn rủi ro lớn khi có thể dẫn đến tình trạng đổi màu răng theo thời gian.

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Nguyên nhân nằm ở cấu tạo của một số công thức kem đánh răng hiện nay có chứa thành phần gây mài mòn. Nếu bạn thoa trực tiếp kem lên bàn chải khô mà không làm ướt trước, độ ma sát và tính mài mòn của kem sẽ tác động trực tiếp lên bề mặt răng, khiến men răng bị bào mòn quá mức. Khi lớp men bảo vệ bên ngoài suy yếu, răng không chỉ trở nên nhạy cảm hơn mà còn dễ bị xỉn màu và ố vàng về lâu dài.

Tiến sĩ Payal Bhalla khẳng định, độ ẩm từ nước mang lại hiệu quả làm dịu, giảm bớt sự khó chịu tiềm ẩn trong suốt quá trình vệ sinh răng miệng. Chỉ cần duy trì thao tác làm ướt bàn chải trước khi đánh răng mỗi ngày, bạn đã có thể làm giảm độ mài mòn của kem, bảo vệ lớp men răng nguyên vẹn và nâng cao chất lượng chăm sóc răng miệng tổng thể.

Nguồn và ảnh: Yahoo UK, Express