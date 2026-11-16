Sắp cưới vợ ở tuổi gần 40, người đàn ông tìm bác sĩ hỏi một điều khó nói trước đêm tân hôn

Trước ngày cưới, người đàn ông tìm đến bác sĩ với một câu hỏi khó nói về đời sống vợ chồng.

Cưới vợ vì mong muốn của bố mẹ

Mới đây, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health đã gặp một trường hợp khám nam khoa với mong muốn bác sĩ có thể bán cho thuốc giúp "quan hệ và xuất tinh bình thường với vợ tương lai".

Bệnh nhân khoảng 40 tuổi, chuẩn bị kết hôn với một phụ nữ theo nguyện vọng của gia đình nhưng lại lo lắng không thể thực hiện đời sống tình dục như một người chồng bình thường.

Anh thẳng thắn thừa nhận với bác sĩ mình là người đồng tính và đặt câu hỏi với bác sĩ: "Có thuốc nào để quan hệ và xuất tinh được không? Một loại thuốc có thể hỗ trợ tôi thực hiện chức năng sinh lý bình thường được".

Bác sĩ Duy cho biết cần phân biệt rõ xu hướng tính dục với chức năng sinh lý. Đồng tính nam là một xu hướng tính dục tự nhiên, không phải bệnh lý hay rối loạn chức năng sinh dục cần điều trị.

Một người đàn ông đồng tính vẫn có thể có nồng độ testosterone bình thường, khả năng cương cứng, xuất tinh và sinh sản hoàn toàn bình thường. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở đối tượng mà họ có sự hấp dẫn về tình cảm và tình dục.

Bác sĩ Duy đang tư vấn cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh BSCC)

Theo bác sĩ Duy, có những loại thuốc hỗ trợ khả năng cương cứng, nhưng không có loại thuốc nào bảo đảm giúp một người đàn ông quan hệ và xuất tinh với người mà mình không có sự hấp dẫn tình dục.

Trong chuyên khoa nam học, sildenafil hoặc tadalafil là những thuốc có thể được bác sĩ chỉ định trong điều trị rối loạn cương dương.

Tuy nhiên, các thuốc này chỉ hỗ trợ cơ chế cương khi có kích thích tình dục phù hợp, chứ không tạo ra ham muốn hoặc thay đổi xu hướng tính dục của một người.

Bác sĩ Duy cũng phân tích: “Khả năng cương cứng và xuất tinh là hai chức năng khác nhau. Nếu người đàn ông vẫn cương cứng, xuất tinh bình thường khi thủ dâm hoặc gần gũi với người mà mình có hấp dẫn tình dục, điều đó gợi ý cơ chế sinh lý vẫn hoạt động”.

Việc khó cương hoặc không thể xuất tinh khi quan hệ với phụ nữ trong trường hợp này không nhất thiết đồng nghĩa với một bệnh lý.

Áp lực phải hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, lo lắng về khả năng tình dục hoặc thiếu sự hưng phấn phù hợp đều có thể ảnh hưởng đến đáp ứng sinh lý.

Hiện cũng không có loại thuốc nào được phê duyệt đặc hiệu để bảo đảm điều trị tình trạng chậm xuất tinh trong mọi hoàn cảnh.

Đừng bước vào hôn nhân với hy vọng "một viên thuốc giải quyết tất cả"

Theo bác sĩ Duy, điều đáng quan tâm hơn cả trong trường hợp này không đơn thuần là khả năng cương cứng hay xuất tinh, mà là quyết định hôn nhân của người đàn ông.

Việc một người đồng tính nam quý mến, tôn trọng một phụ nữ và mong muốn xây dựng gia đình với cô ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, tình cảm, sự trân trọng và mong muốn có một mái ấm không đồng nghĩa với sự hấp dẫn tình dục.

“Nếu bước vào hôn nhân chỉ với hy vọng một viên thuốc có thể giải quyết mọi vấn đề, cả hai người đều có nguy cơ phải đối diện với những tổn thương về sau”, bác sĩ Duy nói.

Người chồng có thể liên tục chịu áp lực phải quan hệ, trong khi người vợ tương lai có thể cảm thấy mình không được chồng mong muốn nhưng không hiểu nguyên nhân.

Bác sĩ Duy khuyên người đàn ông nên gặp chuyên gia nam học và chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm về sức khỏe tình dục trước khi quyết định kết hôn.

Việc thăm khám giúp đánh giá khả năng cương cứng, xuất tinh và những yếu tố sức khỏe liên quan nếu cần thiết. Trong khi đó, tư vấn tâm lý không nhằm thay đổi xu hướng tính dục mà giúp người trong cuộc hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và những giới hạn cần được tôn trọng.

Một vấn đề khác được bác sĩ Duy lưu ý là sự trung thực với người phụ nữ sắp trở thành vợ mình. Những điều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự gần gũi và đời sống hôn nhân cần được trao đổi trong điều kiện an toàn, có thể với sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý.

Nếu chưa sẵn sàng, việc trì hoãn đám cưới để cả hai có thêm thời gian suy nghĩ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Theo bác sĩ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc cần nhiều hơn khả năng cương cứng và xuất tinh. Đó còn là sự tự nguyện, thấu hiểu và đồng thuận của cả hai người về cuộc sống mà họ sẽ cùng xây dựng.

“Ở tuổi gần 40, người đàn ông vẫn có quyền lựa chọn cuộc sống phù hợp với chính mình. Hiếu thảo với cha mẹ là điều đáng trân trọng, nhưng hôn nhân không nên chỉ được quyết định bởi mong muốn làm vui lòng gia đình”, bác sĩ Duy nói.