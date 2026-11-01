Đón "sinh nhật lần thứ 26 thứ hai", Giả Tịnh Văn thay đổi quan niệm làm đẹp: Không cần xóa nếp nhăn, con gái nhận xét "mẹ như bà già"

Cô thừa nhận bản thân vốn khá thận trọng với các phương pháp làm đẹp công nghệ cao, bởi với một diễn viên, gương mặt không chỉ là ngoại hình mà còn là công cụ quan trọng để truyền tải cảm xúc và khắc họa nhân vật.

Ở tuổi 52, Giả Tịnh Văn vẫn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, làn da căng mịn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả không phải bí quyết trẻ lâu của nữ diễn viên, mà là quan điểm làm đẹp ngày càng điềm tĩnh: Không cần níu giữ tuổi trẻ bằng mọi giá, càng không nhất thiết phải xóa sạch mọi nếp nhăn trên gương mặt.

Mới đây, khi tham dự sự kiện quảng bá cho một công nghệ nâng cơ bằng sóng siêu âm thế hệ mới tại Đài Loan (Trung Quốc), nữ diễn viên lần đầu nhận lời làm đại diện cho một dịch vụ thẩm mỹ da mặt. Cô thừa nhận bản thân vốn khá thận trọng với các phương pháp làm đẹp công nghệ cao, bởi với một diễn viên, gương mặt không chỉ là ngoại hình mà còn là công cụ quan trọng để truyền tải cảm xúc và khắc họa nhân vật.

“Tôi không thể làm quá nhiều đến mức khiến những đường nét tự nhiên biến mất. Tôi chỉ có thể chăm sóc và cải thiện làn da ”, Giả Tịnh Văn chia sẻ.

Ở tuổi 52, điều cô muốn giữ không phải là gương mặt không tuổi

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Giả Tịnh Văn hiểu rõ mỗi thay đổi trên gương mặt đều có thể bị ống kính ghi lại. Đó cũng là lý do cô không vội vàng tìm đến các phương pháp thẩm mỹ mà luôn cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Với nữ diễn viên, nếp nhăn là dấu vết tự nhiên của thời gian. Thay vì cố gắng khiến chúng biến mất hoàn toàn, cô quan tâm nhiều hơn đến sự hài hòa của đường nét và một làn da trông khỏe khoắn, có sức sống.

Đây cũng là lý do Giả Tịnh Văn phải suy nghĩ khá lâu trước khi nhận lời làm đại diện cho dịch vụ thẩm mỹ lần này. Cô cho biết mình cần có trách nhiệm với chính gương mặt của bản thân, đồng thời không muốn phụ lòng những người tin tưởng mình. Vì thế, cô phải trực tiếp trải nghiệm và cảm thấy yên tâm mới đồng ý giới thiệu phương pháp đến công chúng.

Nữ diễn viên cũng không phủ nhận mình có những nỗi bận tâm rất đời thường. Bọng mắt và quầng thâm là hai vấn đề khiến cô chú ý nhất, đặc biệt sau những đêm ngủ không ngon. Tuy nhiên, cô không xem đó là những khuyết điểm bắt buộc phải xóa bỏ. Đôi khi, chính những dấu vết ấy lại giúp diễn viên thể hiện tốt hơn những vai diễn có chiều sâu, mang nhiều trải nghiệm sống.

Thay vì thường xuyên thực hiện các liệu trình thẩm mỹ, Giả Tịnh Văn cho biết cô thường chỉ dành thời gian chăm sóc da chuyên sâu khoảng 6 tháng một lần. Điều quan trọng, theo cô, là hiểu rõ nhu cầu của bản thân, không chạy theo xu hướng một cách mù quáng.

Da đẹp đến mức chuyên viên trang điểm cũng phải than phiền

Trong lần trải nghiệm công nghệ sóng siêu âm mới, Giả Tịnh Văn ấn tượng với việc bác sĩ có thể sử dụng hình ảnh siêu âm để quan sát các lớp mô dưới da, từ đó xây dựng kế hoạch chăm sóc cho từng vùng như quanh mắt, phần dưới khuôn mặt và cổ.

Nữ diễn viên hài hước kể rằng lần gần nhất nhìn thấy hình ảnh siêu âm là khi đi khám thai, quan sát em bé trong bụng. Bây giờ, cô lại có dịp nhìn sâu hơn vào cấu trúc khuôn mặt của chính mình.

Sau liệu trình, cô được chăm sóc da bằng mặt nạ làm dịu trước khi nhanh chóng lên đường đến Malaysia để tham gia bộ phim mới. Không ngờ, làn da được cải thiện lại mang đến một tình huống dở khóc dở cười.

Bởi nhân vật trong phim có tạo hình bụi bặm, phong trần, chuyên viên trang điểm cần tạo được vẻ ngoài từng trải cho nữ diễn viên. Thế nhưng, người này lại than thở rằng da cô đẹp quá nên rất khó trang điểm để tạo cảm giác già dặn, khắc khổ.

Ngay cả những cộng sự đã làm việc lâu năm với Giả Tịnh Văn cũng nhận ra cô trông rạng rỡ, có sức sống hơn. Bạn bè, người thân liên tục hỏi han về phương pháp làm đẹp khiến nữ diễn viên vui vẻ đùa rằng có thể lập hẳn một “hội săn chắc da”.

Dù vậy, cô không xem các liệu trình thẩm mỹ là tất cả. Trong cuộc sống thường ngày, nữ diễn viên vẫn chú trọng những bước cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Sau khi thực hiện liệu trình, cô ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, tránh những thành phần có thể gây kích ứng và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ.

Vào buổi tối, sau khi tẩy trang, cô thích dành khoảng 30 phút đắp mặt nạ dạng gel như một cách thư giãn sau ngày làm việc bận rộn. Với Giả Tịnh Văn, chăm sóc bản thân không nhất thiết phải là một quy trình cầu kỳ, mà còn là khoảng thời gian để người phụ nữ chậm lại và quan tâm đến chính mình.

Khi con gái chê mẹ giống “bà cô”, cô em lập tức bênh vực

Quan điểm làm đẹp của Giả Tịnh Văn cũng phần nào phản ánh tính cách thoải mái, không quá đặt nặng chuyện phải luôn hoàn hảo. Trong cuộc sống gia đình, cô vẫn có những khoảnh khắc rất bình thường, thậm chí trở thành đối tượng bị các con trêu chọc.

Nữ diễn viên kể rằng một lần ở nhà, cô thử đeo chiếc băng đô hoa nhí. Không ngờ, con gái Bubu nhìn thấy liền nhận xét mẹ trông giống một “bà cô trung niên”. Câu nói thẳng thừng khiến cô không khỏi chạnh lòng.

May mắn là cô em Poni lập tức lên tiếng bênh vực: “Mẹ mặc gì cũng đẹp, mẹ đội gì cũng xinh!”.

Hai cô con gái với tính cách trái ngược khiến cuộc sống của Giả Tịnh Văn luôn có những tình huống bất ngờ. Bubu thực tế, thẳng thắn, còn Poni lại ngọt ngào và luôn biết cách khiến mẹ vui lòng. Nữ diễn viên hài hước ví tâm trạng của mình mỗi ngày giống như đi thang máy, lúc lên lúc xuống theo những lời nhận xét của các con.

Câu chuyện nhỏ ấy cũng cho thấy, đôi khi phụ nữ không cần tìm kiếm sự công nhận từ những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe. Một gương mặt có thể không hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, nhưng vẫn đáng yêu theo cách riêng, nhất là khi được nhìn bằng sự yêu thương.

Ở tuổi 52, Giả Tịnh Văn gọi chặng đường hiện tại là “tuổi 26 thứ hai” của cuộc đời. Cách gọi ấy không đơn thuần là mong muốn quay lại tuổi trẻ, mà giống như một cách đón nhận giai đoạn mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Cô vẫn chăm sóc da, vẫn quan tâm đến diện mạo và sẵn sàng trải nghiệm những phương pháp phù hợp. Nhưng điều cô không muốn là đánh đổi những đường nét tự nhiên chỉ để chạy theo hình ảnh trẻ trung tuyệt đối.

Bởi sau nhiều năm, có lẽ vẻ đẹp khiến người phụ nữ tự tin nhất không nằm ở việc gương mặt không có nếp nhăn, mà ở sự hài hòa, thần thái và cảm giác thoải mái khi được là chính mình. Không cần trẻ hơn tuổi thật, cũng không cần hoàn hảo trong mắt người khác, chỉ cần đẹp theo cách khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.