Sữa đậu nành không có lỗi, bác sĩ chỉ ra thủ phạm âm thầm gây rối loạn nội tiết, khiến cơ thể dễ tăng cân và 3 cách giảm phơi nhiễm nhựa

Sữa đậu nành không phải thủ phạm mặc định gây tăng cân hay rối loạn nội tiết.

Nhiều người khi giảm cân thường tìm đến sữa đậu nành để bổ sung protein, nhưng lại e ngại isoflavone trong đậu nành có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố nữ, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, theo bác sĩ y học gia đình Lôi Duy Nguyên (tại Đài Loan, Trung Quốc), điều đáng lưu tâm không hẳn là những thực phẩm từ đậu nành tự nhiên, mà còn là các hóa chất có mặt trong môi trường sống hằng ngày, điển hình như chất hóa dẻo trong nhựa.

Sữa đậu nành không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ

Isoflavone trong đậu nành thường được gọi là phytoestrogen, tức estrogen có nguồn gốc thực vật, bởi cấu trúc của chúng có những điểm tương đồng với hormone estrogen ở người. Điều này khiến nhiều người lo ngại uống sữa đậu nành thường xuyên có thể gây rối loạn nội tiết hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe phụ khoa.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Lôi Duy Nguyên, isoflavone có cơ chế tác động phức tạp, có thể tương tác với các thụ thể estrogen theo những cách khác nhau tùy thuộc vào mô và bối cảnh sinh học. Vì vậy, không nên đánh đồng hợp chất thực vật này với hormone estrogen của cơ thể.

Đậu nành còn là nguồn protein thực vật chất lượng tốt, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối. Thay vì quá lo lắng về một ly sữa đậu nành không đường, mọi người nên chú ý hơn đến tổng thể chế độ ăn uống, lượng đường bổ sung và những yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Chất hóa dẻo trong nhựa có thể ảnh hưởng đến nội tiết như thế nào?

Một trong những nhóm chất được chuyên gia nhắc đến là phthalate, thường được sử dụng trong sản xuất một số loại nhựa để tăng độ mềm dẻo. DEHP là một chất thuộc nhóm này, có thể xuất hiện trong một số vật liệu nhựa và trở thành nguồn phơi nhiễm thông qua thực phẩm, bụi hoặc môi trường sống.

Các chất gây rối loạn nội tiết từ môi trường, còn được gọi là hormone môi trường, có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống nội tiết. Một số chất có thể tương tác với thụ thể hormone, làm thay đổi quá trình sản xuất, vận chuyển hoặc chuyển hóa hormone trong cơ thể.

Đáng chú ý, một số nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa phơi nhiễm phthalate với các chỉ số chuyển hóa, tình trạng thừa cân và một số vấn đề về sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng, thời gian phơi nhiễm và nhiều yếu tố khác. Chưa thể khẳng định rằng tiếp xúc với chất hóa dẻo chắc chắn khiến một người tăng cân hoặc gây ra bệnh phụ khoa.

Dù vậy, việc chủ động giảm tiếp xúc với các hóa chất có khả năng gây rối loạn nội tiết vẫn là một lựa chọn hợp lý để bảo vệ sức khỏe.

3 cách giảm tiếp xúc với hóa chất từ nhựa trong sinh hoạt hằng ngày

1. Không đựng thức ăn nóng trong túi nhựa không phù hợp

Nhiệt độ cao và thành phần chất béo trong thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ một số hóa chất di chuyển từ vật liệu tiếp xúc sang thức ăn, tùy thuộc vào loại nhựa và điều kiện sử dụng. Vì vậy, bạn nên hạn chế đựng canh nóng, đồ ăn nhiều dầu mỡ trong túi nhựa không rõ chất liệu hoặc không được thiết kế để tiếp xúc với thực phẩm nóng.

Thay vào đó, hãy ưu tiên hộp thủy tinh, bát sứ hoặc vật dụng được nhà sản xuất xác nhận phù hợp với nhiệt độ sử dụng.

2. Hạn chế sử dụng cốc nhựa dùng một lần

Trà sữa, cà phê và các loại đồ uống mang đi thường đi kèm cốc nhựa dùng một lần. Dù không phải mọi loại cốc nhựa đều chứa DEHP, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần vẫn là cách đơn giản để hạn chế lượng rác thải nhựa và có thể giảm một số nguồn phơi nhiễm không cần thiết.

Bạn có thể mang theo bình hoặc cốc cá nhân, ưu tiên chất liệu phù hợp với loại đồ uống và nhiệt độ sử dụng. Với đồ uống nóng, hãy chọn sản phẩm được thiết kế an toàn cho mục đích này.

3. Ưu tiên sản phẩm chăm sóc cá nhân có thành phần rõ ràng

Một số phthalate từng được sử dụng trong nước hoa, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chẳng hạn với vai trò dung môi hoặc chất hỗ trợ lưu hương. Tuy nhiên, không phải sản phẩm có mùi thơm lâu đều chứa phthalate, và thành phần cũng khác nhau tùy công thức.

Nếu muốn giảm tiếp xúc với các hóa chất không cần thiết, bạn có thể lựa chọn sản phẩm ít hương liệu hoặc không hương liệu, đọc kỹ bảng thành phần và ưu tiên thương hiệu công khai thông tin rõ ràng. Đây cũng là lựa chọn hữu ích với những người có làn da nhạy cảm.

Muốn giảm cân khỏe mạnh, đừng chỉ chăm chăm loại bỏ một món ăn

Sữa đậu nành không phải thủ phạm mặc định gây tăng cân hay rối loạn nội tiết. Điều quan trọng là phân biệt giữa các hợp chất tự nhiên trong thực phẩm và những hóa chất môi trường có khả năng tác động đến hệ nội tiết, đồng thời không phóng đại nguy cơ khi bằng chứng khoa học vẫn đang được nghiên cứu.

Để kiểm soát cân nặng bền vững, bạn nên kết hợp chế độ ăn cân đối, bổ sung đủ protein, vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc. Song song với đó, những thay đổi nhỏ như không dùng nhựa không phù hợp để đựng đồ nóng, hạn chế đồ nhựa dùng một lần và lựa chọn sản phẩm chăm sóc cá nhân có thành phần rõ ràng sẽ giúp giảm các nguồn phơi nhiễm không cần thiết.

Giảm cân lành mạnh không bắt đầu từ việc kiêng khem cực đoan hay loại bỏ những thực phẩm vốn có giá trị dinh dưỡng, mà từ việc hiểu đúng về cơ thể và xây dựng những thói quen tốt có thể duy trì lâu dài.

(Theo Tvbs)