COPD có thể tiến triển âm thầm nhưng gây suy hô hấp và nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt khi thời tiết giao mùa, nhiệt độ giảm.

Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là bệnh lý hô hấp mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng hạn chế luồng khí thở ra kéo dài. Hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc lâu dài với khói bụi, ô nhiễm không khí và hóa chất nghề nghiệp là những yếu tố nguy cơ hàng đầu.

Bệnh thường tiến triển âm thầm với các biểu hiện như ho kéo dài, khạc đờm, thở khò khè và khó thở khi gắng sức. Khi thời tiết chuyển lạnh, các tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp gia tăng, người mắc COPD có nguy cơ xuất hiện đợt cấp.

Theo BSCKII Phạm Thị Út Trang, Phó Trưởng Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), người bệnh khi xuất hiện đợt cấp thường khó thở tăng so với bình thường, ho nhiều, tăng lượng đờm, đờm chuyển màu vàng hoặc xanh, có thể kèm sốt và mệt mỏi. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến suy hô hấp cấp, giảm oxy máu, tăng CO₂ máu, rối loạn ý thức, thậm chí đe dọa tính mạng.

COPD kéo dài còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hô hấp tái diễn, suy hô hấp mạn tính, tăng áp lực động mạch phổi, suy tim phải và rối loạn nhịp tim.

Tại Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy, mỗi năm có khoảng 400 người bệnh COPD được khám, quản lý sức khỏe và khoảng 130 trường hợp điều trị nội trú. Trong đó, khoảng 10% bệnh nhân COPD giai đoạn nặng cần hỗ trợ thở máy không xâm nhập.

Người bệnh được đánh giá chức năng hô hấp, chẩn đoán mức độ tắc nghẽn đường thở và theo dõi tổn thương phổi. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, bệnh viện chú trọng hướng dẫn sử dụng thuốc dạng hít đúng kỹ thuật, phục hồi chức năng hô hấp, dinh dưỡng, vận động và kiểm soát các bệnh lý đi kèm.

Đặc biệt, kỹ thuật thở máy không xâm nhập (NIV), trong đó có phương pháp BiPAP, được triển khai trong điều trị các trường hợp đợt cấp COPD có suy hô hấp tăng CO₂ máu và có chỉ định phù hợp. Phương pháp này hỗ trợ thông khí, giảm công thở, cải thiện trao đổi khí, hạn chế nguy cơ phải đặt nội khí quản.

Các bác sĩ khuyến cáo COPD là bệnh mạn tính chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và tuân thủ điều trị lâu dài. Người bệnh cần cai thuốc lá, tránh khói bụi, sử dụng thuốc đúng chỉ định, tiêm chủng phòng bệnh hô hấp theo khuyến cáo và tái khám định kỳ.

Đặc biệt, khi khó thở tăng lên, thuốc cắt cơn không còn hiệu quả hoặc xuất hiện tình trạng tím tái, lơ mơ, người bệnh cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay. Người có tiền sử hút thuốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi cũng nên khám chuyên khoa hô hấp khi xuất hiện ho, khạc đờm và khó thở kéo dài.